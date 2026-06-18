/লাস্যময়ী ইতালিয়ানের আগুনে পুড়ছে আমেরিকা, যৌবনের ভরা ডালি উপুড় করে বিশ্বকাপে... কোন মোহিনীর মায়াজালে ট্রাম্পের দেশ?

Eleonora Incardona: লাস্যময়ী এক ইতালিয়ানের আগুনে দাউদাউ করে পুড়ছে আমেরিকা। তিনি যৌবনের ভরা ডালি উপুড় করে দিয়েছেন বিশ্বকাপে। কোন মোহিনীর মায়াজালে এখন ট্রাম্পের দেশ? রীতিমতো হয়ে গিয়েছেন সেনসেশন
বিশ্বকাপের ইতিহাসে ব্রাজিলের পরেই জার্মানির সঙ্গে যুগ্ম ভাবে দ্বিতীয় সফলতম দেশ ইটালি। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তারা। অথচ এই নিয়ে টানা তিনবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ ইতালি! জর্জিয়া মেলোনির দেশ কাপযুদ্ধে নেই ঠিকই, তবে সেই দেশেরই এক সুন্দরী ললনাকে নিয়ে আমেরিকায় বেশ চর্চা।
কথা হচ্ছে এলেওনোরা ইনকারডোনাকে নিয়ে। ৩৬ বছরের লাস্যময়ী ইতালিয়ানের কাঁধে বিশ্বকাপ কভার করারই দায়িত্ব। সিসিলির মেয়ে ২০১০ সালে 'মিস ইতালিয়া' বিউটি পেজেন্টের প্রতিযোগী হিসেবে সবার নজরে এসেছিলেন এলেওনোরা। পরে ইতালীয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘ভেলিনে’ তাঁর পরিচিতি বাড়ায়।
আইনের ডিগ্রিধারী এলেওনোরা মডেলিং করতে করতেই বেছে নেন ক্রীড়া সাংবাদিকতা। ২০২৩ সালে স্ট্রিমিং জায়ান্ট ডিএজেডএন-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে এলেওনোরা 'স্পোর্টিটালিয়া'র হয়ে সম্প্রচার-সংক্রান্ত কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। বিগত কয়েক বছরে এলেওনোরা ইতালীয় ক্রীড়া সাংবাদিকতার মুখ হয়ে উঠেছেন।
এলেওনোরা ক্রীড়া সাংবাদিকের পাশাপাশি টিভি সঞ্চালিকা এবং মডেলও। ডিএজেডএন ইতালির ফ্ল্যাগশিপ হোস্ট তিনি। আধুনিক ইতালীয় ফুটবল সম্প্রচারের অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন। নিয়মিত ভাবে সেরি আ ও সেরি বি-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলির অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন।
ডিএজেডএন ইতালির প্রথম সারির অনুষ্ঠানগুলিই তিনি হোস্ট করেন। সান সিরো ও অ্যালায়াঞ্জ স্টেডিয়ামের মতো বিখ্যাত স্টেডিয়ামগুলির মাঠের পাশ থেকে সরাসরি রিপোর্ট করেন। যা বিদেশে সাইডলাইন রিপোর্টিং হিসেবে পরিচিত। 'জিরো ডি'ইতালিয়া' নামের সাইক্লিং প্রতিযোগিতার শুভেচ্ছাদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
চলতি বিশ্বকাপে ডিএজেডএন-এর সম্প্রচার দলে আছেন তিনি। স্বপ্ন দেখতেন বিশ্বকাপ কভার করার। স্বপ্ন এখন বাস্তব। বিশ্বকাপে খেলার বিশ্লেষণের সঙ্গেই তাঁর বোল্ড সাহসি পোশাক নিয়েও কথা হচ্ছে। ফ্রান্স-সেনেগালের খেলায় তিনি হাল্কা সাদা-গোলাপি ক্রোশে ক্রপ পোলো শার্ট-প্যান্ট পরে নজর কেড়েছিলেন।
এলেওনোরার ইনস্টাগ্রামে ১.৪ মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে। টেলিভিশনের বাইরেও তাঁর নিজের দুনিয়া আছে। তিনি একজন উদ্যোক্তা। তিনি গলফ বলতে পাগল। ‘প্রাইভেট ওয়াচ ক্লাব'-এর মালকিন, যারা বিলাসবহুল ঘড়ির বুটিক ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্ক।
এলেওনোরার ২০২৪ থেকে রিলশনে রয়েছেন আন্তর্জাতিক ফুটবলাররে সঙ্গেই। তাঁর পার্টনারের নাম স্যামুয়েল রিচি। ইতালির জাতীয় দলের সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। সেরি আ ক্লাব এসি মিলানের হয়ে খেলেন তিনি। প্রেমিক বিশ্বকাপে নেই ঠিকই, তবে তাঁর রূপে-গুণে আমেরিকা পুড়ছে...