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আইএসএল কাঁপিয়ে বিশ্বকাপে...মৃত্যুশয্যা থেকে ময়দানে ফেরা! ভারতীয় অ্যাংকার সীমাকে চেনেন?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 15, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:05 PM IST

বিশ্বকাপে নজরকাড়া সুন্দরী সঞ্চালিকাকে চেনেন? ভারতের সঙ্গে রয়েছে গভীর যোগ। কে এই রমনী? যাঁকে নিয়ে এখন সর্বত্র চলছে চর্চা। ভক্তদের হৃদয় তুলেছেন ঝড়...

বিশ্বকাপে নজরকাড়া সুন্দরী সঞ্চালিকাকে চেনেন? ভারতের সঙ্গে রয়েছে গভীর যোগ। কে এই রমনী? যাঁকে নিয়ে এখন সর্বত্র চলছে চর্চা। ভক্তদের হৃদয় তুলেছেন ঝড়...

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সুন্দরী সঞ্চালিকা

যাঁরা মোবাইলে ZEE5 বা টিভিতে Unite8 Sports চ্যানেলে ইংরেজি ধারাভাষ্যে ফিফা বিশ্বকাপ দেখছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন ম্যাচের আগে, পরে এবং বিরতিতে এক সুন্দরী নজর কেড়েছেন। ইগর স্টিমাচ, বাইচুং ভুটিয়া, অ্যাশলে ওয়েস্টউড ও রবিন সিংদের সঙ্গে খেলা নিয়ে আলোচনায় কে এই রমনী। 

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সীমা কে?

কথা হচ্ছে সীমা পাঠান জয়সওয়ালকে নিয়ে। ৪১ বছরের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সীমা একজন পুরস্কারজয়ী ব্রিটিশ ক্রীড়া সাংবাদিক এবং টেলিভিশন উপস্থাপক। যিনি আইটিভি, বিবিসি, সিবিএস স্পোর্টস এবং প্রিমিয়ার লিগ প্রোডাকশনসের মতো নেটওয়ার্কের হয়ে বিশ্বজুড়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেন।

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ইতিহাস

গতবার কাতার ২০২২ বিশ্বকাপে ইতিহাস লিখেছিলেন সীমা। ব্রিটেনের কোনও সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রথম মহিলা হিসেবে পুরুষদের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনাল ম্যাচে অ্যাংকারিং করে নজির গড়েছিলেন। ২০২৫ সালে উইমেনস ফুটবল অ্যাওয়ার্ডসে ব্রডকাস্টার অফ দ্য ইয়ার হয়েছিলেন। 

 

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জন্মবৃত্তান্ত

লন্ডনের রিচমন্ডে জন্মানো সীমা ব্রিটিশ এশিয়ান (উগান্ডা-নিবাসী পিতামাতার সূত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত)। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকেই তাঁর পড়াশোনা। ২০১৭ সালে পেয়েছিলেন এশিয়ান ফুটবল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড। 

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শীর্ষ ১০

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলা ফুটবল উপস্থাপক ও সঞ্চালিকাদের শীর্ষ দশের তালিকায় সীমা রয়েছেন তিন নম্বরে। সিবিএস স্পোর্টসের কেট আবদো ও টিএনটি স্পোর্টসের লরা উডসের পরেই রয়েছেন সীমা।

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আইএসএলে সীমা

ভারতীয় দর্শক বিশ্বকাপের আগে সীমাকে দেখেছে আইএসএলে। ২০১৫-২০১৬ মরসুমে সীমাই ছিলেন লিড স্টুডিও অ্যাঙ্কর। স্টার স্পোর্টস ইন্ডিয়ায় জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'লেটস টক ফুটবল' হোস্ট করেছিলেন তিনি। আইএসএল কাঁপিয়েই বিশ্বকাপ মাতাচ্ছেন। 

 

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স্নুকারেও সীমা

ফুটবলে বিশ্বকাপ, ইউরো কাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ ও প্রিমিয়র লিগে যেমন সীমাকে দেখা যায়, তেমনই আবার তিনি বিবিসি-র হয়ে নিয়মিত ট্রিপল ক্রাউন স্নুকার ইভেন্টগুলি হোস্ট করেন। রয়েছে ওয়ার্ল্ড স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপও।

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মেনিনজাইটিস

কৈশোরে টেনিস, নেটবল এবং টেবল টেনিস খেলার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন সীমা। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি কোয়ালিফায়েড টেনিস কোচ হিসেবেও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তবে ওই বয়সেই তিনি মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হন এবং আট ঘণ্টার জন্য কোমায় চলে যান। মৃত্যুশয্যা থেকেই ফিরে আসেন সীমা। বর্তমানে মেনিনজাইটিস নাও ও মেনিনজাইটিস রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সেলিব্রিটি অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

 

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