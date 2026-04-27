West Bengal Election 2026 Exit pole: আবার কি নবান্নে মমতা না কি গেরুয়া ঝড়ে ভাসবে যাবে বাংলা? ৩৬ ঘণ্টা আগে বিশ্লেষকরা যা বললেন

Who will win West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল। ফলাফল ঘোষণা ৪ মে। এই সমীক্ষায় একাধিক পেশাদার জনমত সংস্থার তথ্য, গ্রাউন্ড রিপোর্ট, ঐতিহাসিক ভোট প্যাটার্ন এবং নির্বাচনী অঙ্ক বিশ্লেষণ করে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।  

আসন প্রজেকশন

তৃণমূল কংগ্রেস: ১৭৫ থেকে ১৯০ বিজেপি: ৯০ থেকে ১০৫ বাম-কংগ্রেস-অন্যান্য: ৫ থেকে ১২  

সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা ১৪৮। তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছন্দে সেই সীমা অতিক্রম করবে বলে এই সমীক্ষা মনে করছে।  

ভোটশেয়ার অনুমান

তৃণমূল কংগ্রেস: ৪৩ থেকে ৪৫ শতাংশ বিজেপি: ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশ অন্যান্য: ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ  

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে পছন্দ?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: ৪৮ থেকে ৫২ শতাংশ শুভেন্দু অধিকারী: ৩১ থেকে ৩৪ শতাংশ অনিশ্চিত: বাকি অংশ  

নির্বকল্প মমতা

বাংলার ভোট দলীয় ভোট নয়, ব্যক্তিত্বের ভোট। ২০১১ থেকে একটানা তিনবার ক্ষমতায় থাকার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে বিকল্পহীন নেত্রী হিসেবে নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন। 

বিজেপি একটি রাজ্যমুখী নেতৃত্বের মুখ তৈরি করতে পারেনি। শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতার ভূমিকায় মনোযোগ পেয়েছেন, কিন্তু বিকল্প মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে পারেননি।

বুথ থেকে জেতে প্রার্থী, দিল্লি থেকে নয়

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম রাজনৈতিকভাবে সচেতন রাজ্য। এখানে বুথ-স্তরের সংগঠনই নির্বাচনের ফয়সালা করে। তৃণমূলের সেই সংগঠন এখনো বহু জায়গায় সক্রিয় এবং পোড়খাওয়া। 

বিজেপি বহু বুথে এজেন্ট বসাতে পারে না-- এই একটি তথ্যই অনেক কিছু বলে দেয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আর্থিক সহায়তা এবং মিডিয়া প্রচার দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ হয় না।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের দুর্গ

২.২ কোটিরও বেশি মহিলা সরাসরি মাসিক ভাতা পাচ্ছেন। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী-- এই প্রকল্পগুলো মিলে তৃণমূলের সঙ্গে গ্রামবাংলার একটি সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।   

বিরোধীরা এগুলোকে 'ফ্রিবি' বলতে পারেন, কিন্তু যে মহিলার হাতে প্রতি মাসে টাকা আসছে, তাঁর কাছে সেই যুক্তি পৌঁছয় না।  

SIR-- বিজেপির বিপরীতে হাতিয়ার হয়ে গেছে

স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া নিঃসন্দেহে নির্বাচনী ইতিহাসের একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ২৪ পরগনার মুসলিম-প্রধান এলাকায় বড় সংখ্যায় নাম বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে।   

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুটিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'বাংলার মানুষের ভোটাধিকার হরণ' হিসেবে ফ্রেম করেছেন। বিজেপি এখন এই প্রশ্নে রক্ষণাত্মক অবস্থানে।  

উল্লেখযোগ্য, মতুয়া-অধ্যুষিত নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় হিন্দু ভোটারের নামও বাদ পড়েছে, যা বিজেপির নিজের ভোট-ব্যাংককেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।  

মুসলিম ভোটের অভূতপূর্ব সংহতি

রাজ্যের ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী CAA-র আশঙ্কা এবং SIR-বিতর্কের মধ্যে এবার আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি এককাট্টা।   

প্রায় ১০০টি আসনে এই ভোট সরাসরি নির্ণায়ক। সেখানে বিভাজন ঘটানোর যে চেষ্টা হয়েছে, তা অনুমানমতো কার্যকর হয়নি।  

বাঙালি পরিচয়ের রাজনীতি

রাজ্যের বাইরে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ, মাছ-মাংসের উপর অলিখিত বিধিনিষেধের আলোচনা, রামনবমীকেন্দ্রিক উত্তেজনা-- এগুলো বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তায় আঘাত করেছে।   

বাংলা বিহার বা উত্তরপ্রদেশ নয়। এখানে হিন্দুত্বের রাজনীতি এবং বাঙালি আত্মপরিচয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব আছে, যা বিজেপি এখনো সামলাতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচিত স্ক্রিপ্ট ব্যুমেরাং হয়ে যাচ্ছে

ভোটের আগে ED-CBI-র তৎপরতা, মমতার গাড়িতে তল্লাশির অভিযোগ-- এই স্ক্রিপ্ট ২০২১-এও দেখা গিয়েছিল। বাংলার ভোটার এই প্যাটার্নে অভ্যস্ত। 

বহু ক্ষেত্রে এটা উলটো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে-- কেন্দ্র বনাম রাজ্যের লড়াই হিসেবে ফ্রেম হয়ে যায়, যেখানে মমতা 'বাংলার মেয়ে' আর বিজেপি 'দিল্লির দল।'  

বিজেপি কেন পারছে না

বিজেপির ভোট-শেয়ার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে না, তবে সেই ভোট আসনে রূপান্তর হওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণগুলো স্পষ্ট।  

প্রথমত, আভ্যন্তরীণ কোন্দল। বহু জেলায় টিকিট বণ্টন নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে, দলত্যাগ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যস্তরে গ্রহণযোগ্য নেতার অভাব। তৃতীয়ত, মমতাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কল্যাণমূলক প্রতিশ্রুতির অনুপস্থিতি। চতুর্থত, সংগঠনের দুর্বলতা--  বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে। পঞ্চমত, বাঙালি সংস্কৃতি থেকে দূরত্বের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, তা কাটানো যায়নি।

অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি: কতটা বড় ফ্যাকটর

পনেরো বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার ক্ষতি অস্বীকার করা যাবে না। SSC নিয়োগ দুর্নীতি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ নেতাদের গ্রেফতার, RG কর মামলা, WBCS পরীক্ষা বন্ধ-- এই অভিযোগগুলো সত্যিকারের অসন্তোষ তৈরি করেছে, বিশেষত শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত এবং চাকরিপ্রার্থী যুবসমাজের মধ্যে।  

কিন্তু বাংলার ভোটের ফয়সালা গ্রামেই হয়। আর সেখানে লক্ষ্মীর ভান্ডারের মহিলারা, কল্যাণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এখনও তৃণমূলের সবচেয়ে বড় দুর্গ।  

দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা মহানগর, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মালদা: তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। মুসলিম ভোটের সংহতি এখানে ফলাফল নিশ্চিত করবে।  

জঙ্গলমহল

পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া: মিশ্র ফলাফলের সম্ভাবনা। ২০১৯-২১-এ বিজেপি ভালো করেছিল, তবে ২০২৪-এ তৃণমূল অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে।  

উত্তরবঙ্গ

দার্জিলিং থেকে কোচবিহার: বিজেপির ঘাঁটি। এখানে কিছু আসন বিজেপি ধরে রাখতে পারে। তবে অবহেলার ক্ষোভও রয়েছে।  

ওয়াইল্ড কার্ড

ভোটের দিনের পরিবেশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি কতটা কার্যকর হয়, সেটাই সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা। 

ওয়াইল্ড কার্ড

 বাংলার বুথ-স্তরের রাজনীতিতে ভোটগ্রহণের পরিবেশ ফলাফলে বড় ফারাক আনতে পারে।  

বাংলার নির্বাচনের এক্সিট পোল

এই সমীক্ষার নির্যাস স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ ২০২৬ তৃণমূল কংগ্রেসের চতুর্থ জয় দেখবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন। 

কিন্তু ২০২১-এর ২১৫ আসনের সেই চূড়া আর ছোঁয়া যাবে না। সেটাও প্রায় নিশ্চিত।  

বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থাকবে। কিন্তু এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার জন্য যা দরকার, সেটা শুধু ভোট-শেয়ার নয়-- সাংগঠনিক পরিপক্কতা, রাজ্যমুখী নেতৃত্ব এবং বাঙালির মন বোঝার ক্ষমতা।

সেই তিনটি কাজ একসঙ্গে না হলে বাংলায় বিজেপির ক্ষমতায় আসা দূরের স্বপ্নই থেকে যাবে।  

এটি অ্যানথ্রোপিকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। একাধিক জনমত সংস্থার তথ্য এবং প্রকাশিত গ্রাউন্ড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি।  

এটি কোনও নির্বাচনী প্রচারের অংশ নয়। সকল রাজনৈতিক মতামত বিশ্লেষণধর্মী এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপিত।

