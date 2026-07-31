Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ছক কষা হাওড়ার পিলখানায় দর্জি, কে এই হামিম মণ্ডল?

মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ছক কষা হাওড়ার পিলখানায় দর্জি, কে এই হামিম মণ্ডল?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:50 PM IST
who is Hamim Mandal?: STF সূত্রে খবর, হামিদের বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে তদন্তকারী দল। হাওড়া ও বর্ধমান থেকে এই অপারেশন চলছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। হামিদ-সহ আরও ৪ জন এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস1/5

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস

সঞ্জয় ভদ্র ও দেবব্রত ঘোষ: রাজ্যের মন্ত্রী হবার পর হুমকিফোন এসেছিল উমেশ রাইয়ের কাছে। পাকিস্তানি এজেন্সি পরিচয় দিয়ে ফোন। আন্তর্জাতিক ফোন। 

পাকিস্তানি জঙ্গি2/5

পাকিস্তানি জঙ্গি

টাকা চাওয়া হয়, ছেলেকে অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল।  এসটিএফ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অনুমান, সেই তদন্তের ভিত্তিতে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয় পাকিস্তানি জঙ্গি হামিদকে। 

উত্তর হাওড়ার পিলখানা3/5

উত্তর হাওড়ার পিলখানা

উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় কাজ করত হামিম। উমেশ রাই জানান, তার দলীয় কার্যালয়ের ছবি তুলে পাঠিয়ে হামলা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়।

কাশ্মীরের ভাটি গ্যাং 4/5

কাশ্মীরের ভাটি গ্যাং

জানা গিয়েছে, এই হামিম নাকি হাওড়ার পিলখানায় থাকত। দর্জির কাজ করত! সেখানে সমস্যা হতে সে চলে যায় বর্ধমানে। সেখান থেকেই সে তথ্য পাচার করত। কাজ করত পাক হ্যান্ডলার হিসেবে। বলা হচ্ছে, কাশ্মীরের ভাটি গ্যাংয়ের সঙ্গে যোগ ছিল তার।

সাজ্জাদ ভাট গ্যাং5/5

সাজ্জাদ ভাট গ্যাং

আরও আছে। ডিজিটাল মাধ্যমে সাজ্জাদ ভাট গ্যাংয়ের ছয় সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সে। নানা তথ্যপ্রমাণ স্ক্যান করে পাঠিয়ে রাখত।

TAGS:
who is Hamim Mandal
who is Hamid Mandal
Jaish's Hamim Mandal
Sajjad Bhat
Terror Plan on Suvendu Adhikari

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ত্রেতা যুগ নাকি ২০২৬!', 'রামায়ণ'-এর কৈকেয়ী লুকে কেন ট্রোল লারা?
2
3
4
5