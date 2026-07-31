/মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার ছক কষা হাওড়ার পিলখানায় দর্জি, কে এই হামিম মণ্ডল?

সঞ্জয় ভদ্র ও দেবব্রত ঘোষ: রাজ্যের মন্ত্রী হবার পর হুমকিফোন এসেছিল উমেশ রাইয়ের কাছে। পাকিস্তানি এজেন্সি পরিচয় দিয়ে ফোন। আন্তর্জাতিক ফোন।
টাকা চাওয়া হয়, ছেলেকে অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এসটিএফ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। অনুমান, সেই তদন্তের ভিত্তিতে বর্ধমান থেকে গ্রেফতার করা হয় পাকিস্তানি জঙ্গি হামিদকে।
উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় কাজ করত হামিম। উমেশ রাই জানান, তার দলীয় কার্যালয়ের ছবি তুলে পাঠিয়ে হামলা চালানোর হুমকি দেওয়া হয়।
জানা গিয়েছে, এই হামিম নাকি হাওড়ার পিলখানায় থাকত। দর্জির কাজ করত! সেখানে সমস্যা হতে সে চলে যায় বর্ধমানে। সেখান থেকেই সে তথ্য পাচার করত। কাজ করত পাক হ্যান্ডলার হিসেবে। বলা হচ্ছে, কাশ্মীরের ভাটি গ্যাংয়ের সঙ্গে যোগ ছিল তার।
আরও আছে। ডিজিটাল মাধ্যমে সাজ্জাদ ভাট গ্যাংয়ের ছয় সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সে। নানা তথ্যপ্রমাণ স্ক্যান করে পাঠিয়ে রাখত।