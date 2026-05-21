/Who is Hamza Burhan: নিজের ঘরে বসেই গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া কে এই হামজা বুরহান? রক্তখেকো এই সন্ত্রাসীকে চিনুন

হামজা বুরহান। ওরফে ডাক্তার। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে-যাওয়া ডাক্তার আদতে জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা। ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 'জঙ্গি' ঘোষণা করে।
পুলওয়ামার রতনিপোরা এলাকার খরবতপোরায় জন্ম হামজা বুরহানের। উচ্চশিক্ষার 'ছলে' বুরহান ২০১৭ সালে পাকিস্তানে যায়।
পরে বুরহান নিষিদ্ধ অল-বদরে যোগ দেয়। আর অল্পদিনের মধ্যেই সে কমান্ডার পদে উত্তীর্ণ হয়।
পুলওয়ামার দিন। কনভয়ে ভয়ংকর অ্যাটাক হয়। কনভয়ে ৭৮টি ভেহিকল ছিল। ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ২৫০০ সিআরপিএফ জম্মু থেকে শ্রীনগর যাচ্ছিলেন। কনভয়টি জম্মু ছাড়ে ৩.৩০ মিনিট নাগাদ। দুদিন বন্ধ থাকার পরে সেদিন হাইওয়ে সবে খুলেছে।
তখন ঘড়িতে ঠিক বিকেল ৩টে ১৫ মিনিট। কনভয় তখন অবন্তীপোরার লেথাপোরার কাছে। তখনই এক্সপ্লোসিভ বোঝাই একটি গাড়ি সেখানে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ৭৬তম ব্যাটালিয়নের ৪০ জন সিআরপিএফ পার্সোনাল মারা যান। আহত হন বহু। শ্রীনগরের আর্মি বেস হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পুলওয়ামা হামলাটি ঘটেছিল ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। হামজা বুরহানই এই পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড বলে জানা গিয়েছিল।
মুজাফফরাবাদে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি হামজাকে গুলি করে। দাবি, সে যখন নিজের বাড়িতে বসে ছিল, ঠিক তখনই ঘটনাটি ঘটে। অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারীরা জঙ্গি হামজাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। হামলার ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে খবর।