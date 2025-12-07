English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who Is IndiGo Co-Founder Rahul Bhatia: ইন্ডিগোর মালিক কে? বিরাট শিক্ষাগত যোগ্যতা! সম্পত্তির পরিমাণে ফোর্বসের তালিকাতেও...

Who Is IndiGo Co-Founder Rahul Bhatia: বিরাট বিপর্যয়ে এখন শিরোনামে ইন্ডিগো। ভাড়ার প্লেনে কোম্পানি শুরু করেছিলেন দুই বন্ধু। আজ দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। রইল ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়ার বায়োডেটা

Dec 07, 2025, 04:31 PM IST
ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিগোর সাংঘাতিক বিপর্যয় (Indigo Flight Cancellation) পঞ্চম দিনে পা রেখেছে রবিবার। ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থার কার্যক্রমে চূড়ান্ত বিঘ্ন ঘটেছে। এদিন মোট ৬৫০টি বিমান বাতিল হয়েছে। তবে ইন্ডিগো আশাবাদী যে, ১০ ডিসেম্বরের আগেই পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে।  

ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া কে?

এই মুহূর্তে খবরের শিরোনামে ইন্ডিগো। 'ইন্ডিয়া অন দ্য গো' বাক্যাংশের উপর ভিত্তি করেই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুই বন্ধু- রাহুল ভাটিয়া এবং রাকেশ গাঙ্গওয়াল। শুরুটা হয়েছিল ভাড়া করা বিমানেই। আজ ইন্ডিগো ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থা হওয়ার পাশাপাশি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান সংস্থাও।  

ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া কে?

চর্চায় ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া। ইন্ডিগোর মূল কোম্পানি ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রোমটর পদে রয়েছেন তিনি। ব্যবসায়ী রাহুল ২০০৬ সালে ইন্ডিগো তৈরি করেছিলেন রাকেশের সঙ্গে। তারপর থেকেই ভারতীয় বিমান পরিবহণে বাজারে শুরু হয়ে যায় আধিপত্য  

ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া কে?

কানাডার অন্টারিওর ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ইন্ডিগোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনেছে রাহুল। রয়েছে আতিথেয়তা, সরবরাহ, প্রযুক্তি, বিমান ব্যবস্থাপনা, পাইলট প্রশিক্ষণ এবং বিমান রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশল।    

ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া কে?

ফোর্বসের মতে রাহুলের মোট সম্পদের পরিমাণ ৮.১ বিলিয়ন ডলার। ফোর্বসের বিলিয়নেয়ার তালিকায় তিনি ৪২০ নম্বরে। বিএসই প্রবর্তকদের অংশীদারিত্ব অনুসারে রাহুল সরাসরি বিমান সংস্থায় ০.০১% শেয়ারের মালিক, যা ৪০০০০ শেয়ারের সমান। ইন্ডিগো ভারতীয় বিমান পরিবহণ বাজারের ৬০ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করে।   

ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাহুল ভাটিয়া কে?

ইন্ডিগোর আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা রাকেশ কলকাতার মানুষ। ২০২২ সাল থেকে তাঁর শেয়ার বিক্রি করছেন। রাকেশের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন ২০০০-এরও বেশি ইন্ডিগো ফ্লাইট চলে। যার মানে প্রতিদিন ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই ইন্ডিগোর উড়ান ধরেন।  

