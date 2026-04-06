IPL 2026 Mystery Girl: ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গেই চুটিয়ে চলছে গোপনে, কোন দলের সমর্থনে করলেন গ্যালারি গরম, কে এই কাজল নয়না হরিণী?

IPL 2026 Mystery Girl: আইপিএল হবে আর 'মিস্ট্রি গার্ল' আসবে না, তা কখনও হতে পারে! আইপিএল উনিশেও নেটপাড়া মাতালেন ২৮ বছরের এক সুন্দরী। যাঁর সঙ্গে আবার নাম জুড়েছে ভারতীয় ক্রিকেটাররেও  

| Apr 06, 2026, 06:50 PM IST
আইপিএলে মিস্ট্রি গার্ল

IPL Mystery Girls

'মিস্ট্রি গার্ল'- শব্দবন্ধের সঙ্গে আইপিএল ফ্যানেরা বেশ পরিচিত। গ্যালারিতে ঠিক কোনও না কোনও সুন্দরী আলাদা করে নজর কেড়েছেন বারবার। ক্যামেরা একটি বার তাঁদের মুখ দেখিয়ে দিলেই ইতিহাস! কেউ আবার রাতারাতি হয়েছেন 'ন্যাশনাল ক্রাশ'!  

আইপিএলে মিস্ট্রি গার্লের তালিকা

IPL Mystery Girls Name

তালিকায় রয়েছে একাধিক নাম- রিয়ানা লালওয়ানি, মালতি চাহার, অদিতি হুন্ডিয়া, দীপিকা ঘোষ,  সাই রম্যা পাসুপুলেটি, আঁচল আগরওয়াল, সেজল জয়সওয়াল, প্রগতি নাগপাল, আর্যপ্রিয়া ভুঁইয়া। এমনকী সানরাইজার্স হায়দরবাদ CEO কাব্য মারানও শুরুর দিকে ছিলেন আইপিএল মিস্ট্রি গার্ল।    

আইপিএল ২০২৬ মিস্ট্রি গার্ল

IPL 2026 Mystery Girl

১৮ পেরিয়ে ১৯-এ পা দিয়েছে আইপিএল। রমরমিয়ে চলছে উনিশতম আইপিএল। প্রতিবছরের মতো এবারও ক্যামেরার নজর এড়ায়নি। এক অচেনা মুখ হঠাৎ করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে উঠেছে। নেটদুনিয়ার নতুন সেনসেশন মুখকে নিয়েই কথা বলা যাক। চলুন, তাঁকে একটু কাছ থেকে চেনা যাক।  

কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী?

Who is IPL 2026 Mystery Girl

গত ৩ এপ্রিল এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংস মুখোমুখি হয়েছিল পঞ্জাব কিংসের। আর সেই ম্যাচেই গ্যালারি গরম করেছিলেন এক বেজায় সুন্দরী। পঞ্জাবের ফ্যান ক্যামেরায় ধরা পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে গিয়েছেন। এখন অনেকেরই প্রশ্ন—কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী  

কাশ্মীরা পরদেশী

Kashmira Pardeshi

পঞ্জাবের সুন্দরী সমর্থক বাস্তবে দক্ষিণী অভিনেত্রী। মূলত তামিল ও তেলুগু সিনেমায় কাজ করেন। ২০১৮ সালে 'নর্তনশালা' ছবির হাত ধরে তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক।২০১৯ সালে 'শিবাপ্পু মঞ্জল পাচাই'-তে অভিনয় করে তামিল সিনেমায় হাতেখড়ি কাশ্মীরার। ২০১৯ সালে 'মিশন মঙ্গল' সিনেমা ছিল কাশ্মীরার হিন্দিতে প্রথম কাজ। প্রথম ডিজিটাল ২০২৩ সালে হিন্দি সিরিজ 'দ্য ফ্রিল্যান্সার'-এ ছিলেন কাশ্মীরা।   

কাশ্মীরা পরদেশীর ফলোয়ার্স

Kashmira Pardeshi Followers

ইনস্টাগ্রামে কাশ্মীরার ২.৩ মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত শরীরচর্চার রুটিন এবং নজরকাড়া ফটোশুট শেয়ার করে থাকেন কাশ্মীরা। কাজের আপডেটও দেন এই দক্ষিণের অভিনেত্রী।   

কাশ্মীরা পরদেশীর পড়াশোনা

Kashmira Pardeshi Education

কাশ্মীরা পুণের সেন্ট অ্যানেস স্কুল এবং বৃহন মহারাষ্ট্র কলেজ অফ কমার্সে পড়াশোনা করেছেন। তিনি মুম্বইয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজিতে ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে কাশ্মীরার মোট সম্পত্তি ১ থেকে ৫ কোটি টাকার।  

কাশ্মীরার সম্পর্ক

Kashmira Pardeshi Relation

কাশ্মীরার পরিচয় প্রকাশ্যে আসতেই নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর নাম জড়িয়েছে পঞ্জাবের ব্যাটার নেহাল ওয়াধেরার সঙ্গে। তবে এই সম্পর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও তরফেই মুখ খোলেনি। তবে মনে করা হচ্ছে ক্রিকেটারের সঙ্গেই চুটিয়েই তাঁর প্রেম চলছে গোপনে

Koel Mallick in Rajya Sabha: অভিনেত্রী থেকে সাংসদ, রাজ্যসভায় বাংলায় শপথ নিলেন কোয়েল, সঙ্গে বাবা রঞ্জিত মল্লিক থেকে ছেলে কবীর-সহ গোটা পরিবার

Gold Price Huge Fall: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: সপ্তাহের শুরুতেই অশুভ ইঙ্গিত, ১০ গ্রাম হলুদ ধাতুর দাম মাত্র-- কী করবেন জেনে নিন

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চাপ বাড়লেও মাথা ঠান্ডা রাখলেই জয় মেষের, খরচে লাগাম টানার সময় কন্যার

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি: ভয়ংকর দুর্যোগের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে জেলার পর জেলা, প্রবল বৃষ্টিতে কাঁপবে বাংলা

