/IPS Riti Raj: জিন্স-টিশার্ট-খোলা চুলে পাবে আন্ডারকভার রেইড, দেহব্যবসার পর্দাফাঁস করে ট্রেন্ডিং! আইপিএস রীতি রাজ কে?

Who is IPS Riti Raj: শুধু পুলিসকর্মীদের না পাঠিয়ে, নিজেই সেই অভিযানে সামিল হন। আন্ডারকভার অভিযানের পরই হইচই পড়ে গিয়েছে তরুণী আইপিএস রীতি রাজকে নিয়ে। কে এই তরুণী আইপিএস রীতি রাজ? গুগল সার্চে রীতিমতো ট্রেন্ডিং। তাঁকে নিয়ে জানতে চাইছে মানুষ। আপনিও চিনে এই তরুণী কৃতী অফিসারকে-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খোলা চুল, জিন্স-টিশার্ট পরে রাতের বেলা এক তরুণী ঢুকছেন পাবে! ঘুণাক্ষরেও কেউ আন্দাজ করতে পারেননি কে এই তরুণী? আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক কী ঘটতে চলেছে পাবে!
কেউ কিছু বোঝার আগেই প্ল্যানমাফিক সুপরিকল্পিতভাবে নিজের কাজ 'হাসিল' করে নেন ওই তরুণী! পর্দাফাঁস হয় দীর্ঘদিন ধরে পাবের ভিতর চলা দেহব্যবসার। ছদ্মবেশে পাবের ভিতর যৌনচক্রের পর্দাফাঁস করেন আইপিএস রীতি রাজ।
হায়দরাবাদের সাইবারাবাদ এলাকার কুকাতপল্লির একটি জনপ্রিয় পাবকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই অনৈতিক কার্যকলাপ এবং একাধিক নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনার অভিযোগ সামনে আসছিল। পাবের ভিতরে সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার পরই ওই পাবে ছদ্মবেশে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেন কুকাতপল্লির ডিসিপি তরুণী আইপিএস রীতি রাজ।
'কিংস অ্যান্ড কুইনস' নামে ওই পাবে মহিলাদের কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং যৌনচক্রের মতো কর্মকাণ্ড চলছিল। খবর পাওয়ার পর 'কিংস অ্যান্ড কুইনস', লোকমুখে যা ‘ক্লাব মস্তি’ নামে পরিচিত, সেখানে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেন সাইবারাবাদ মেট্রোপলিটন পুলিসের অধীনে কুকাতপল্লির ডিসিপি রীতি রাজ।
তিনি শুধু পুলিসকর্মীদের না পাঠিয়ে, নিজেই সেই অভিযানে সামিল হন। উর্দি ছেড়ে জিন্স-টপে, রীতি রাজ নিজে একজন সাধারণ খদ্দেরের ছদ্মবেশে সেই পাবে পৌঁছে যান। খদ্দেরের ছদ্মবেশে পাবের ভিতরে ঢুকে সেখানকার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তারপর সেখান থেকেই তিনি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অফিসারকে খবর দেন। এরপর পুলিস গিয়ে সেখানে অভিযান চালায় ও দেহব্যবসার সঙ্গে জড়িত ৯ জন পুলিসের জালে ধরা পড়ে।
ওই পাবের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ২০২৫ সালেই পাবটির বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। পাবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রবেশ থেকে মদ্যপান, অনুমোদিত সময়ের বাইরে পাব চালানো, এনওসি ছাড়াই পাব চালানো, সেইসঙ্গে পুরুষ খদ্দেরদের আকৃষ্ট করতে তরুণীদের দেহব্যবসায় নামানো- ইত্যাদি নানা অভিযোগ ওই পাবের বিরুদ্ধে।
এখন আন্ডারকভার অভিযানে পাবে দেহব্যবসার পর্দাফাঁস হতেই হইচই পড়ে গিয়েছে তরুণী আইপিএস রীতি রাজকে নিয়ে। কে এই তরুণী আইপিএস রীতি রাজ? গুগল সার্চে রীতিমতো ট্রেন্ডিং এখন আইপিএস রীতি রাজ। তাঁকে নিয়ে জানতে চাইছে মানুষ।
রীতি রাজ তেলঙ্গানা ক্যাডারের ২০১৮ ব্যাচের একজন আইপিএস অফিসার। আইনে স্নাতক। এক চান্সে প্রথমবারেই ইউপিএসসি পাস করেন। বর্তমানে সাইবারাবাদ মেট্রোপলিটন পুলিসের অধীনে কুকাতপল্লির ডিসিপি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। কুকাতপল্লির ডিসিপি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে সাইবার ক্রাইম ও হায়দরাবাদের সাইবারাবাদের মাধোপুর জোনের দায়িত্ব সামলেছেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমারের ছেলে বান্দি ভগীরথ সাইয়ের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে আইপিএস রীতি রাজ। পাটনার দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী রীতি রাজ দিল্লির ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ এলএলবি। কিছুদিন তিনি একটি ল ফার্মেও কাজ করেছেন।
তবে এরপরই সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। প্রথম প্রচেষ্টাতেই ইউপিএসসি উত্তীর্ণ হন রীতি রাজ। ২০১৮ সালে আইপিএস হিসাবে কাজে যোগ দেন। ইউপিএসসি প্রস্তুতির পাশাপাশি একসঙ্গে ল'-এর পড়াশোনাও চালিয়ে যান রীতি রাজ।
আইপিএস হওয়ার পর হায়দরাবাদের ‘সর্দার বল্লভভাই পটেল ন্যাশনাল পুলিস অ্যাকাডেমি’তে রীতি রাজের প্রশিক্ষণ হয়। সেইসময়ই বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। মাওবাদী দমনকারী বিশেষ বাহিনী ‘গ্রে হাউন্ডস’-এর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে রীতি রাজের ঝুলিতে।
তেলঙ্গানা পুলিসের অধীনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলেছেন আইপিএস রীতি। আইনের কঠোর প্রয়োগ ও একজন কর্মঠ পুলিসকর্তা হিসাবে ইতিমধ্যেই সুনাম কুড়িয়েছে রীতি।
একবার এক সাক্ষাৎকারে রীতিকে পুলিসের পেশা সম্পর্কে বলতে শোনা যায়। যেখানে তিনি বলেছেন, 'পুলিসে কোনও ডে-অফ হয় না। তাঁকে সবসময় এক ফোনে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য রেডি থাকতে হয়।' পেশার প্রতি এই ডেডিকেশনই তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে তুলেছে।