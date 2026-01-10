Who is Lauren Bell WPL 2026: যেন স্বর্গের অপ্সরা মেয়েদের আইপিএলে! 'লালপরী'র নেশায় বুঁদ ফ্যানরা! কে এই পরম সুন্দরী?

Who is Lauren Bell WPL 2026: যেন স্বর্গের অপ্সরা মেয়েদের আইপিএলে! 'লালপরী'র নেশায় বুঁদ ফ্যানরা! কে এই পরম সুন্দরী?
Who is Lauren Bell WPL 2026: ক্রিকেট ভক্তরা বলছেন যে, যেন স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছেন মেয়েদের আইপিএলে। এই 'লালপরী'র নেশায় এখন বুঁদ ফ্যানরা, কে এই পরম সুন্দরী?
1/6
উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ
গত ৯ জানুয়ারি শুরু হয়েছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ সংস্করণ। নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল ২ বারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও একবারের শিরোপাজয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রুদ্ধশ্বাস ডুয়েলে হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বইকে ৩ উইকেটে হারিয়ে স্মৃতি মন্ধানার বেঙ্গালুরু ২ পয়েন্ট ঘরে তুলেছে।
2/6
সবুজ মাঠে 'লালপরী'
photos
TRENDING NOW
3/6
চর্চায় ইংরেজ পেসার লরেন বেল
4/6
ইতিহাস লিখলেন লরেন বেল
5/6
সুন্দরীদের ভিড়েও আলাদা
6/6
লরেন বেলের কেরিয়ার
photos