Who is IIT Baba's Wife: গাঁজা খেয়ে পুলিসের জালে, নানা ভণ্ডামির কুকীর্তি: কুম্ভ-ভাইরাল IIT বাবার সঙ্গে মালাবদল করা প্রতীকা কে, জানেন?

  • Who is IIT Babas Wife: গাঁজা খেয়ে পুলিসের জালে, নানা ভণ্ডামির কুকীর্তি: কুম্ভ-ভাইরাল IIT বাবার সঙ্গে মালাবদল করা প্রতীকা কে, জানেন?

IIT Baba Wedding: বিয়ে করে একেবারে সারপ্রাইজ দিলেন মহাকুম্ভের IIT বাবা। ৩৬ লাখের চাকরি ছেড়ে যিনি আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নিয়েছিলেন, তাঁকে কোন মহিলা মোহিত করলেন? কার সঙ্গে সাতপাকে বাধা পড়লেন অভয় সিং?

| Apr 07, 2026, 04:20 PM IST
বিয়ের পিঁড়িতে IIT বাবা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকুম্ভ থেকে একেবারে ছাদনাতলায়। ফের লাইমলাইটে অভয় সিং ওরফে 'আইআইটি বাবা' ( IIT Baba Abhay Singh)। গত সোমবার IIT বাবার বিয়ে ছবি নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় নেটপাড়ায়। 

কবে বিয়ে করেন IIT বাবা?

হরিয়ানার ঝাজরে সস্ত্রীক দেখা যায় অভয় সিংকে। সেখানে তিনি জানান যে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে হিমাচল প্রদেশের আঘনজার মহাদেব মন্দিরে তাঁরা সাতপাকে বাধা পড়েন। এরপর ১৯ ফেব্রুয়ারি আইনিভাবে কোর্ট ম্যারেজ করেন এই দম্পতি।  

কে এই IIT বাবার স্ত্রী?

অভয়ের স্ত্রীর নাম প্রতীকা। যিনি কর্ণাটকের বাসিন্দা। এবং তিনিও একজন ইঞ্জিনিয়ার।   

প্রতীকা জানান, প্রায় এক বছর আগে তাঁদের পরিচয় হয়। সম্ভবত মহাকুম্ভের পর কোয়েম্বাটুরে সদগুরু আদিযোগী আশ্রমে তাঁদের দেখা হয়। প্রতীকা জানিয়েছেন, অভয় একজন অত্যন্ত সৎ ও সহজ-সরল মানুষ, যার জন্য তিনি তাঁর প্রেমে পড়েছেন।  

এই মুহূর্তে প্রীতিকাকে নিয়ে অভয় থাকেন হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায়। সেখানে এই দম্পতি খুব সাধারণ ও সাদামাটা জীবনযাপন করছেন। 

কে এই IIT বাবা?

মহাকুম্ভে অভয় তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের জন্য ব্যাপকভাবে আলোড়ন ফেলেছিলেন। অভয় আইআইটি বোম্বে (IIT Bombay) থেকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। কানাডায় একটি অ্যারোস্পেস কোম্পানিতে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছেড়ে আধ্যাত্মিকতার পথ বেছে নেন তিনি। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভে গেরুয়া পোশাকে তাঁর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।

দম্পতির ফিউচার প্ল্যানিং

দীর্ঘদিন পর নিজের বাড়িতে ফিরে বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটান অভয়। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান, একসময় তাঁর বাবার চেম্বারে বসে আইনি পড়াশোনা করতেন তিনি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে এই দম্পতি জানান, তাঁরা দুজনে মিলে সনাতন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা প্রচারে কাজ করতে চান। এমনকি ভবিষ্যতে একটি 'সনাতন বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলার স্বপ্নও দেখছেন তাঁরা।

