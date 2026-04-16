  • IPL 2026 Mystery Girl Explained: আধ শোয়া কোহলির কোমরে তাঁর আরামের হাত, RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী সুন্দরী? নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল

Who is Navnita Gautam: নেটপাড়ার চর্চায় এক সুন্দরী মহিলা। যাঁর ছবি ভাইরাল আধ শোয়া কোহলির সঙ্গে। এখন প্রশ্ন RCB ক্যাম্পে কে এই রহস্যময়ী  

| Apr 16, 2026, 04:11 PM IST
আরসিবি বনাম এলএসজি

RCB vs LSG

চলিত আইপিএলের ২৩ নম্বর ম্যাচে বেঙ্গালুরুতে মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। এলএসজি-কে ৫ উইকেটে হারিয়ে আরসিবি উঠে এসেছে লিগ টেবলের শীর্ষে। ৪৯ রানের ইনিংস খেলে বিরাট কোহলি মাথায় পরেছেন অরেঞ্জ ক্যাপ (৫ ম্যাচে ২২৮ রান)।   

বিরাট কোহলির চোট

Virat Kohli Injury

কোহলি খেলার শেষে বলেছেন 'আমি ১০০ শতাংশ ফিট নই'। তাঁকে ভোগাচ্ছে হাঁটুর ব্যথা ও ওয়েদার চেঞ্জে হওয়া জ্বর। ট্রেনিং সেশনে দেখা গিয়েছে যে, মাঠে উপুর হয়ে আধ শোয়া অবস্থায় রয়েছেন কোহলি। তাঁর কোমরে মাসাজ করছেন এক মহিলা!   

কে এই মহিলা?

IPL 2026 Mystery Girl

নেটপাড়ায় কোহলি ও সেই মহিলার ছবি এখন ভাইরাল। অনেকেরই প্রশ্ন কে এই রহস্যময়ী। কোহলির ছবি ভাইরাল হতেই তাঁকে নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল শোরগোল। অনেকেই জানেন না যে, আরসিবি (পুরুষ দলের) ক্যাম্পের একমাত্র মহিলার নাম নবনীতা গৌতম।   

কে এই নবনীতা গৌতম?

Who is Navnita Gautam?

নবনীতা একজন পথপ্রদর্শক ও সার্টিফায়েড অ্যাথলেটিক থেরাপিস্ট। যিনি আইপিএলে প্রথম মহিলা সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে ঢুকে ইতিহাস লিখেছেন। ২০১৯ সালে নবনীতা স্পোর্টস মাসাজ থেরাপিস্ট হিসেবে কোহলিদের সংসারে এসেছিলেন। নবনীতা আবার স্মৃতি মন্ধানাদের আরসিবি মহিলা দলের হেড অ্যাথলেটিক থেরাপিস্ট।  

নবনীতা গৌতমের ক্রিকেট যোগ

Navnita Gautam Cricket Connection

শুধু আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গেই নয়, নবনীতা ক্রিকেট নেদারল্যান্ডসের সঙ্গেও কাজ করেছেন। টরন্টো ন্যাশনালসের হয়ে গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি কানাডা লিগে অ্যাথলেটিক থেরাপিস্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।  

পেশাগত ভূমিকা ও অভিজ্ঞতা

Professional Roles & Experience

ক্রিকেট ছাড়াও গলফ এবং বাস্কেটবলের সঙ্গেও জুড়ে রয়েছেন নবনীতা। রিয়াদে এলআইভি গলফ লিগের সঙ্গেই লেডিজ ইউরোপিয়ান ট্যুর ও এশিয়ান ট্যুরে থেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করেন নবনীতা। ভারতীয় মহিলা জাতীয় বাস্কেটবল দলের সঙ্গে এফআইবিএ এশিয়া কাপে কাজ করেছেন। ভ্যাঙ্কুভার ইস্ট অনূর্ধ্ব-১৫ আঞ্চলিক দলে কোচিয়ও করান।   

নবনীতার শিক্ষাগত পটভূমি

Educational Background

এটি স্টিল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেসের রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে ডক্টরেট অফ অ্যাথলেটিক ট্রেনিং করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অ্যাথলেটিক ট্রেনিং (স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সরাসাইজ) নিয়ে মাস্টার অফ সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ক্যামোসুন কলেজ থেকে অ্যাথলেটিক ও এক্সারসাইজে যেমন ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তেমনই সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটি থেকে  কাইনেসিওলজি নিয়েও তাঁর ডিগ্রি আছে।  

নবনীতার ক্লিনিক্যাল বিশেষত্ব

Clinical Specializations

সফট টিস্যু রিলিজ,হলিস্টিক রিহ্যাবিলিটেশন ও হলিস্টিক রিহ্যাবিলিটেশনে তাঁর ক্লিনিক্যাল স্পেশ্যালাইজেশন আছে। হলিস্টিক রিহ্যাবিলিটেশন ক্রিকেট দারুণ কার্যকরী। চোটগ্রস্ত খেলোয়াড়দের জন্য ধাপে ধাপে খেলায় ফেরার উপযোগী বিশেষ ভাবে কাস্টমাইজড প্রোটোকল তৈরি করা হয়। যা নবনীতা পারেন।   

উদ্যোক্তা

Entrepreneurship

উদ্যোক্তা হিসেবেও নবনীতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। চণ্ডীগড়ের এএম ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি-র সহ-মালিকানাও আছে নবনীতার। যারা  ১০০-রও অধিক পেশাদার খেলোয়াড়ের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

নবনীতা গৌতমের স্বামী

Navnita Gautam Husband

২০২৩ সালে নবনীতা বিয়ে করেন অক্ষিত মহাজনকে। তিনি প্রাক্তন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। গোপীচাঁদ ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে খেলার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি প্রকাশ পাড়ুকোনের থেকেও খেলার তালিম নিয়েছেন। 

Horoscope Today: দুর্ঘটনা থেকে সাবধান কর্কট, মহিলাদের সঙ্গে বিবাদে গেলে বিপদ তুলার

Sahiba Bali IPL 2026 Controversy: চরম বিতর্কে পরম সুন্দরী আইপিএল অ্যাংকার, কেন ট্রেন্ডিংয়ে অভিনেত্রী সাহিবা বালি? ভারতীয় কাশ্মীরির গোপনে পাকিস্তান প্রেম

Bengali New Year Rashifal: এই নববর্ষ একেবারেই 'শুভ' হবে না, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ছারখার হবে এঁদের জীবন; অর্থক্ষতি সম্পত্তিক্ষয়

Silver price crash: রুপোর দামে মহাধস, ২ লাখ পড়ল রুপোলি ধাতু- বিয়ে দিন সোনা নয়, রুপোয় মুড়ে

