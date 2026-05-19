Falta Election TMC Candidate: ফলতায় জটিলতা: জাহাঙ্গিরের জায়গায় নতুন প্রার্থী কে, আদৌ সম্ভব? একুশে ঠিক এমনটাই কী হয়েছিল তৃণমূলের সঙ্গে?

Written ByTanumoy GhosalUpdated byTanumoy Ghosal
Published: May 19, 2026, 08:19 PM IST|Updated: May 19, 2026, 08:21 PM IST

Falta Election TMC Candidate:  জল্পনা চলছিলই। নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন ফলতার বিতর্কিত তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান, তাও আবার ভোটের ২৪ ঘন্টা আগে! 

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একুশের পুনরাবৃ্ত্তি ছাব্বিশে। সেবার ভোটের আগেই প্রয়াত হন খড়দহে তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা। এবার নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন ফলতার বিতর্কিত প্রার্থী জাহাঙ্গির খান, তাও আবার ভোটের ২৪ ঘন্টা আগে! এক যাত্রায় কি পৃথক ফল, নাকি ফলতায় তৃণমূলের নতুন প্রার্থী? জল্পনা তুঙ্গে।

ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে বেনজির পদক্ষেপ কমিশনের। গণনার পর ফের ভোট ফলতায়।

 

২১ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে হাইভোল্টেজ পুনর্নির্বাচন। কিন্তু তার আগেই জেলার রাজনীতিতে নাটকীয় মোড়।

 

ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান। সাফ জানিয়ে দিলেন, ফলতার সাধারণ মানুষের শান্তি রক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না তিনি।

 

একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল তৃণমূলকে।

 

একুশে সাত দফায় বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল বাংলায়। ষষ্ঠ দফায় ভোট ছিল খড়দহে। কিন্তু ভোটের আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তৃণমূল প্রার্থী কাজল সিনহা।

 

এদিকে মনোনয়ন পেশ বা প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে আর নতুন করে প্রার্থী দেওয়া সুযোগ ছিল না। ইভিএমে তৃণমূলে প্রতীকে প্রার্থী ছিলেন প্রয়াত কাজল সিনহাই, জিতেছিলেনও।

 

ফলতার ব্যাপার অবশ্য একটু আলাদা। এক্ষেত্রে প্রার্থী নিজেই সরিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু নিয়ম সেই একই। খড়দহের মতো ফলতাতেও আর নতুন করে প্রার্থী দেওয়া যাবে না।

 

 কমিশন সূত্রে খবর,  প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের (Withdraw) নির্দিষ্ট সময়সীমা অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে ফলতায় পুর্ননির্বাচনে ইভিএমে তৃণমূলের প্রতীকের পাশে প্রার্থী হিসেবে নাম থাকবে জাহাঙ্গির খানেরই।

 

