'গয়না নয়, উর্দিই আমার অহংকার!' সন্দেশখালি থেকে শুভেন্দুর শপথে স্পটলাইটে, কে এই পাপিয়া সুলতানা? রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

IPS Papiya Sultana: 'গয়না নয়, উর্দিই আমার অহংকার!' ফের ভাইরাল পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিস সুপার আইপিস পাপিয়া সুলতানা। স্কুল স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের পুলিস ও আধাসামরিক বাহিনীর চাকরির পরীক্ষার উপযুক্ত করে তুলতে রাজ্য পুলিসের উদ্যোগে কেশপুরে শুরু হয়েছে অভিনব ‘প্রস্তুতি’ প্রকল্প। বিশেষ করে ছাত্রীদের আত্মনির্ভর করতে, লিখিত পরীক্ষায় ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে কর্মরত পুলিসকর্মীরাই সরাসরি গাইড করছেন 'প্রস্তুতি'-তে। সেই মঞ্চ থেকেই মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিয়ে বড় বার্তা দেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিস সুপার পাপিয়া সুলতানা। তাঁর মন্তব্যে মুগ্ধ নেটপাড়া।