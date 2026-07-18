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'গয়না নয়, উর্দিই আমার অহংকার!' সন্দেশখালি থেকে শুভেন্দুর শপথে স্পটলাইটে, কে এই পাপিয়া সুলতানা? রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 18, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:42 PM IST

IPS Papiya Sultana: 'গয়না নয়, উর্দিই আমার অহংকার!' ফের ভাইরাল পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিস সুপার আইপিস পাপিয়া সুলতানা। স্কুল স্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের পুলিস ও আধাসামরিক বাহিনীর চাকরির পরীক্ষার উপযুক্ত করে তুলতে রাজ্য পুলিসের উদ্যোগে কেশপুরে শুরু হয়েছে অভিনব ‘প্রস্তুতি’ প্রকল্প। বিশেষ করে ছাত্রীদের আত্মনির্ভর করতে, লিখিত পরীক্ষায় ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে কর্মরত পুলিসকর্মীরাই সরাসরি গাইড করছেন 'প্রস্তুতি'-তে। সেই মঞ্চ থেকেই মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিয়ে বড় বার্তা দেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিস সুপার পাপিয়া সুলতানা। তাঁর মন্তব্যে মুগ্ধ নেটপাড়া। 

'গয়না নয়, উর্দিই আমার অহংকার!' 1/8

'গয়না নয়, উর্দিই আমার অহংকার!'

পাপিয়া সুলতানা বলেন, "দেখো আমি একটাও গয়না পড়িনি। একটা চেইন পড়ে আছি শুধু। আমার গয়না কি জানো? এই ইউনিফর্ম। ওর থেকে বড় গয়না হয় না। এই উর্দি আমাকে সব দিয়েছে। নাম, যশ, পরিচিতি, খ্যাতি আর অনেকের জন্য কিছু না কিছু করার ক্ষমতা... এর থেকে বড় অর্নামেন্ট হয় না। তাই আমি মেয়েদেরকে বলব গয়না হোক তোমার কনফিডেন্স, গয়না হোক তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। রাস্তা দিয়ে যখন যাবে, তখন এমনি ছেলেরা ভয় পাবে। এতটাই কনফিডেন্স থাকবে, এতটাই ইচ্ছেশক্তি থাকবে, এতটাই শক্ত থাকবে নিজের পা দুটো। তোমাকে হেল্পের জন্য কাউকে লাগবে না।" 

কে এই পাপিয়া সুলতানা?2/8

কে এই পাপিয়া সুলতানা?

পাপিয়া সুলতানার এই বক্তব্য ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর তারপরই ফের একবার লাইমলাইটে তিনি। কে এই পাপিয়া সুলতানা? পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুসলিম মহিলা আইপিএস অফিসার। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে WBPS ক্র্যাক করেন পাপিয়া সুলতানা। এক চান্সেই WBPS ক্র্যাক করেন তিনি। WBPS থেকে তিনি উন্নীত হন আইপিএসে। ২০১৫ সালের আইপিএস ব্যাচের সদস্য পাপিয়া সুলতানা বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আদর্শ কিরণ বেদি3/8

আদর্শ কিরণ বেদি

কিরণ বেদি তাঁর আদর্শ। বিয়ের পর একটি বেসরকারি সংস্থায় কিছুদিন চাকরি করলেও নিজের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি তিনি। তাঁর কথায়, "আমি সব সময় আমার সম্প্রদায়ের মেয়েদের কাছে একজন আদর্শ হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। মুসলিম নারীদের এখন এগিয়ে আসার এবং মানুষের, বিশেষ করে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার সময় এসেছে।"

সন্দেশখালি তদন্তের সময় স্পটলাইটে4/8

সন্দেশখালি তদন্তের সময় স্পটলাইটে

সন্দেশখালি তদন্তের সময় স্পটলাইটে চলে আসেন পাপিয়া সুলতানা।‘সন্দেশখালিতে নারীদের ওপর নির্যাতন’ মামলার তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর, ফের চর্চার কেন্দ্রে চলে আসেন তিনি।

পারিবারিক পটভূমি5/8

পারিবারিক পটভূমি

১৯৮০ সালের ৫ জুলাই হাওড়া জেলার বাউড়িয়াতে জন্মগ্রহণ করেন পাপিয়া সুলতানা। এক শিক্ষানুরাগী মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবা আরজাহান হালদার পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। মা সালেমা জেহান একটি মাদ্রাসার শিক্ষিকা ছিলেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা6/8

শিক্ষাগত যোগ্যতা

অসাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিকারী পাপিয়া সুলতানাকে সমসাময়িক অনেক পুলিস কর্মকর্তার থেকে আলাদা করে তুলেছে। একাধারে তিনি এমবিএ, জেন্ডার ডেভেলপমেন্টে স্নাতকোত্তর, এলএলবি এবং এলএলএম। সেইসঙ্গে স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় ডিপ্লোমাও রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘উইমেনস স্টাডিজ’ নিয়ে ডক্টরেটও করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসে কর্মজীবন7/8

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসে কর্মজীবন

২০০৮ সালে প্রথম প্রচেষ্টাতেই WBPS পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন পাপিয়া সুলতানা। প্রথমে ডেপুটি পুলিস সুপার হিসেবে যোগদান করেন। কাজের দক্ষতায় দ্রুত পদোন্নতি পান। পরবর্তীতে রাজ্য পুলিস সার্ভিস কোটার অধীনে পদোন্নতি পেয়ে তিনি IPS হন। কর্মজীবনে সামলেছে হোম গার্ড সংস্থায় পুলিস সুপার, বারাকপুর ফার্স্ট ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত দায়িত্ব।

ব্যক্তিগত জীবন8/8

ব্যক্তিগত জীবন

২০০৬ সালে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বদরুল আলমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পাপিয়া সুলতানা। এক সন্তানের জননীও তিনি। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুসলিম মহিলা আইপিএস অফিসার হিসেবে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল তদন্ত পরিচালনা করা— পাপিয়া সুলতানার কর্মজীবন বরাবরই জনমানসের নজর কেড়েছে। 

TAGS:
Papiya Sultana

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