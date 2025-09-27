English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?

Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন তিনি। দেশজুড়ে এখন তাঁকে নিয়েই চর্চা, কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা পেটাল গেহলট?

| Sep 27, 2025, 02:11 PM IST
1/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

'ধ্বংস হয়ে যাওয়া রানওয়ে এবং পোড়া হ্যাঙ্গারগুলি যদি পাকিস্তানের প্রধামন্ত্রী বিজয় বলে দাবি করে থাকেন, তাহলে পাকিস্তানের এমন ভাবনাকে স্বাগত'! স্রেফ এই লাইনেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন তিনি। সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খেয়েছেন তিনি। 

2/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

'অপারেশন সিঁদুর' এবং সাম্প্রতিক ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে, পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে রাষ্ট্রপুঞ্জে উড়িছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা শত্রুদেশের তুমুল সমালোচনা করেন তা 'অযৌক্তিক নাটক' বলেই অভিহিত করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে স্টেপ আউট করে পাকিস্তানকে মাঠের বাইরে পাঠানো কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?

3/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

কথা হচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পেটাল গেহলটকে নিয়ে। নেটপাড়ায় যাঁর আগুনে বক্তব্যের ভিডিয়ো এখন ভাইরাল। দেশবাসীর রক্ত টগবগ করে ফোটানো ৩৫ বছরের এই সুন্দরী ভারতীয় কে?  

4/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

নয়াদিল্লিতে জন্মানো সুপরিচিত ভারতীয় কূটনীতিক পেটাল। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হন। ২০২৪ সালে উপদেষ্টার ভূমিকা নেন রাষ্ট্রপুঞ্জতে। নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে,২০২০ সালের জুন থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডারসেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন পেটাল    

5/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

পেটাল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং ফরাসি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন (২০০৫-২০১০)। তিনি দিল্লির লেডি শ্রী রাম কলেজ ফর উইমেন থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন (২০১০-২০১২)। পরবর্তীতে পেটাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্টেরের মিডলবেরি ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ থেকে ভাষা ব্যাখ্যা এবং অনুবাদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন (২০১৮-২০২০)।  

6/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

২০১৫ সালে আইএফএস হন পেটাল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের এক আত্মবিশ্বাসী এবং স্পষ্টভাষী প্রতিনিধি হিসেবে দুরন্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন। গত দশক ধরে, তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, তিনি বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে ইউরোপীয় পশ্চিম বিভাগে কাজ করেছেন এবং প্যারিস এবং সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় মিশনেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এখন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন।  

7/7

কে এই পেটাল গেহলট?

Who Is Petal Gehlot?

কূটনৈতিক পেটালের সৃজনশীল দিক রয়েছে। যেমন ভালো গিটার বাজান, তেমনই ভালো গান করেন। প্রায়শই বন্ধু এবং সহকর্মীদের সাথে তার সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা ভাগ করে নেন। 'বেলা চাও'-এর মতো কভার অনলাইনে ভাইরালও হয়েছে। যার ফলে তিনি পেয়েছেন 'গিটার ডিপ্লোম্যাট' তকমা।  

