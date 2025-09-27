Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?

Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ছিঁড়ে খাওয়া কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?
Who Is Petal Gehlot: সর্বসমক্ষে শাহবাজ শরিফ-সহ গোটা পাকিস্তানকে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন তিনি। দেশজুড়ে এখন তাঁকে নিয়েই চর্চা, কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা পেটাল গেহলট?
1/7
কে এই পেটাল গেহলট?
2/7
কে এই পেটাল গেহলট?
'অপারেশন সিঁদুর' এবং সাম্প্রতিক ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে, পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে রাষ্ট্রপুঞ্জে উড়িছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা শত্রুদেশের তুমুল সমালোচনা করেন তা 'অযৌক্তিক নাটক' বলেই অভিহিত করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে স্টেপ আউট করে পাকিস্তানকে মাঠের বাইরে পাঠানো কে এই ভারতীয় বীরাঙ্গনা?
photos
TRENDING NOW
3/7
কে এই পেটাল গেহলট?
4/7
কে এই পেটাল গেহলট?
নয়াদিল্লিতে জন্মানো সুপরিচিত ভারতীয় কূটনীতিক পেটাল। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি হন। ২০২৪ সালে উপদেষ্টার ভূমিকা নেন রাষ্ট্রপুঞ্জতে। নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে,২০২০ সালের জুন থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডারসেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন পেটাল
5/7
কে এই পেটাল গেহলট?
পেটাল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং ফরাসি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন (২০০৫-২০১০)। তিনি দিল্লির লেডি শ্রী রাম কলেজ ফর উইমেন থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন (২০১০-২০১২)। পরবর্তীতে পেটাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্টেরের মিডলবেরি ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ থেকে ভাষা ব্যাখ্যা এবং অনুবাদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন (২০১৮-২০২০)।
6/7
কে এই পেটাল গেহলট?
২০১৫ সালে আইএফএস হন পেটাল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের এক আত্মবিশ্বাসী এবং স্পষ্টভাষী প্রতিনিধি হিসেবে দুরন্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন। গত দশক ধরে, তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত, তিনি বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে ইউরোপীয় পশ্চিম বিভাগে কাজ করেছেন এবং প্যারিস এবং সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় মিশনেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এখন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন।
7/7
কে এই পেটাল গেহলট?
photos