  • Who is Pratik Jain: শীতের সকালে শহরে শোরগোলের কেন্দ্রে প্রতীক জৈন! কিন্তু কে এই ব্যক্তি? প্রশান্ত কিশোরের তৈরি আইপ্যাকে তাঁর এত প্রতিপত্তি কী ভাবে?

ED raids in IPAC Office: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজলনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক (I-PAC)-এর সল্টলেক সেক্টর ফাইভের অফিসে তল্লাশি চালায়। সংস্থা সূত্রের খবর, দিল্লিতে নথিভুক্ত একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলার সূত্রে দিল্লি থেকে ইডির একটি বিশেষ দল এই অভিযান চালাতে কলকাতায় আসে। কেন্দ্রীয় সংস্থাটি আই-প্যাকের প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈন (Partik Jain)-এর লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতেও কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালায়।

| Jan 08, 2026, 06:10 PM IST
1/12

কে এই প্রতীক জৈন?

প্রতীক জৈন ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই-প্যাক (ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। 

2/12

কে এই প্রতীক জৈন?

আইআইটি বোম্বে-র প্রাক্তনী প্রতীক মূলত পর্দার আড়ালে থেকে নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সরকারি কর্মসূচি প্রচারের কাজ পরিচালনা করেন।  

3/12

কয়লা পাচারকাণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র

ইডি আধিকারিকদের মতে, দিল্লির একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলার তদন্তেই এই তল্লাশি। সূত্রের খবর, তদন্তের অংশ হিসেবে বিভিন্ন নথিপত্র এবং ডিজিটাল তথ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। অভিযান চলাকালীন তদন্তকারীরা ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টাও করেন বলে জানা গেছে।  

4/12

প্রতীক জৈনের বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুর নাগাদ যখন তল্লাশি চলছিল, তখন হঠাৎই কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাসভবনে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।   

5/12

প্রতীক জৈনের বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর পৌঁছানোর কয়েক মিনিট আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা সফর ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়।  

6/12

কেন্দ্রকে আক্রমণ, নিশানায় অমিত শাহ

এই অভিযানের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার দায়ে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের আইটি সেল অফিসকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে যাতে সব হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা যায়। এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশলের অংশ বলে মনে হচ্ছে'।

7/12

কেন্দ্রকে আক্রমণ, নিশানায় অমিত শাহ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি তাঁকে ‘দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী’ (nasty Home Minister) বলে অভিহিত করেন এবং অভিযোগ করেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

8/12

কেন্দ্রকে আক্রমণ, নিশানায় অমিত শাহ

মমতা আরও বলেন, 'উনি দেশ রক্ষা করতে পারছেন না। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। একদিকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে অবৈধভাবে গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে'।  

9/12

বঙ্গ রাজনীতিতে আই-প্যাকের ভূমিকা

আই-প্যাক মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করে।   

10/12

বঙ্গ রাজনীতিতে আই-প্যাকের ভূমিকা

বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রচারের পুরো প্রক্রিয়াতেই এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে বলে মনে করা হয়।  

11/12

বঙ্গ রাজনীতিতে আই-প্যাকের ভূমিকা

ইডির পক্ষ থেকে এখনও এই তল্লাশির ফলাফল নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।   

12/12

বঙ্গ রাজনীতিতে আই-প্যাকের ভূমিকা

তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও কেন্দ্রের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।  

