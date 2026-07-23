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'সাহস আমার রক্তে', হাত বনেটে- একাই প্রিজন ভ্যান আটকে দিলেন তরুণী! কে এই রিয়া আহির? চিনে নিন প্রতিবাদের মুখকে

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 23, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:17 PM IST

Riya Ahir: রাজধানী দিল্লির যন্তরমন্তরে পডুয়া বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে আরব সাগর পাড়ে বাণিজ্যনগরী মুম্বইতেও। বৃষ্টিস্নাত মুম্বইতে হাত দিয়ে প্রিজন ভ্যান থামিয়ে, রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে এক তরুণী। মুহূর্তে ভাইরাল হল ছবি। শুরু হয়ে গেল হইচই। কে এই তরুণী? নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে মুম্বাইয়ের শিবাজী পার্ক, চেম্বুর ও শিবসেনা ভবনের মতো একাধিক স্থানে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ সামিল হলে, পুলিস পড়ুয়াদের আটক করে। ভ্যানে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার সময়ই রাস্তা আটকান ২৭-এর তরুণী। 

কে এই রিয়া আহির?1/5

কে এই রিয়া আহির?

হাত দিয়ে প্রিজন ভ্যান থামিয়ে রাস্তা আটকে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! এই ছবি যেন যথার্থই প্রতিবাদের প্রতিচ্ছবি। সেই ছবি ভাইরাল হতেই খোঁজ পড়ে এই তরুণী কে? জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম রিয়া আহির। ২৭ বছরের রিয়া আহির পেশায় মডেল, অভিনেত্রী ও একজন উদ্যোগপতি। রিয়ার কথায়, এই প্রতিবাদ নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রতিবাদ। নিজের অধিকারকে বুঝে নেওয়ার প্রতিবাদ। 

ভিতরের তাড়না থেকেই প্রিজন ভ্যানের সামনে2/5

ভিতরের তাড়না থেকেই প্রিজন ভ্যানের সামনে

রিয়া জানান, আটক হওয়া বিক্ষোভকারীদের কাউকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না। কিন্তু যখন দেখেন যে প্রিজন ভ্যানে মহিলা-সহ বিক্ষোভকারীদের ঠাসাঠাসি করে তোলা হচ্ছে, তখন নিজের ভিতরের তাড়না থেকেই তিনি প্রিজন ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। রিয়া আরও জানান, প্রিজন ভ্যানের চালক ইঞ্জিন চালুর ভয় দেখিয়ে তাঁকে সরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি নড়েননি।

'চুপ থাকলে, নিজের কর্তব্যে অবহেলা হত'3/5

'চুপ থাকলে, নিজের কর্তব্যে অবহেলা হত'

রিয়া বলেন, "পুলিস যে বেআইনি কাজ করছে, তা আমি জানতাম। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি যদি চুপ থাকতাম, তবে নিজের কর্তব্যে অবহেলা হত।" তাই কোনওপ্রকার দ্বিধা না করেই তিনি সরাসরি ভ্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং বনেটে হাত রেখে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁর এই দৃঢ় অবস্থান দেখে আশেপাশের সাধারণ মানুষও এগিয়ে এসে চিৎকার করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কোনও উপায় না দেখে আটক পড়ুয়াদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

রিয়া আহিরের বায়োডেটা4/5

রিয়া আহিরের বায়োডেটা

গত ১৩ বছর ধরে হিন্দি থিয়েটার ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত রিয়া নিজে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করছেন। তাঁর অভিযোগ, কাজের ব্যস্ততায় তিনি আগের স্নাতক ডিগ্রি শেষ করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও যোগাযোগ বা উত্তর পাওয়া যায় না। সরকারি যোগাযোগের বেশিরভাগ ফোন নম্বরই বন্ধ থাকে। তাঁর কথায়, "লড়াইটা কেবল নিট নিয়ে নয়, এই পুরো জরাজীর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।" থিয়েটার ও অভিনয়ের পাশাপাশি স্থানীয় কারিগরদের উৎসাহিত করতে রিয়া একজন উদ্যোগপতিও। 'রিয়াসত' নামে তএকটি লেবেলও রয়েছে তাঁর।

'সাহস আমার রক্তে'5/5

'সাহস আমার রক্তে'

রিয়া জানান, "আমার বন্ধুরা আমাকে ব্যাডি বলে ডাকছে!" সেনা পরিবারের মেয়ে রিয়ার কথায়, "কোথা থেকে এত সাহস পেলাম জানি না, তবে এই সাহস হয়তো আমার রক্তেই আছে। আমার পরিবার এই পদক্ষেপে অত্যন্ত গর্বিত। বন্ধুরা আমাকে 'ব্যাডি' (সাহসী) বলে ডাকছে।" উল্লেখ্য, রিয়ার বাবা ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিসে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের অনেকেই সশস্ত্র বাহিনীতে ছিলেন। পড়ুয়া বিক্ষোভে সামিল হয়ে এই রিয়া এখন সারা দেশের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। 

TAGS:
Riya Ahir
CJP Protest

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