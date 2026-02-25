English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Who is RJ Princy Parikh: আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু... ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

Who is RJ Princy Parikh: 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু...' ডেভিড মিলারের সঙ্গে রিল ভাইরাল হতেই নোংরা বডি শেমিং থেকে রেপ থ্রেট! কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

RJ Princy Parikh Viral Reel with David Miller: প্রিন্সির কনটেন্ট মানেই ভাইরাল। ইয়ং জেনারেশনের কাছে কফি উইথ ক্রিসপি! কিন্তু শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না। নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে নিতে হয়েছিল ছদ্মনামও! সেই মেয়েই এখন সারা দেশের নজর কেড়েছে।  

| Feb 25, 2026, 06:56 PM IST
1/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় ক্রিকেটার ডেভিড মিলারের সঙ্গে ভাইরাল রিলের পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় হেনস্থার মুখে পড়তে হয়ে আরজে প্রিন্সি পারিখকে। আর তা থেকেই সারা দেশের নজরে চলে আসেন তিনি।

2/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

আরজে প্রিন্সি পারিখ রেডিও মির্চির একজন উপস্থাপক হিসেবে প্রথম পরিচিতি পান। তাঁর মির্চি লাভ বিভাগটি তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেয়।

3/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

তাঁর গল্প বলার ধরন দেশের ইয়ং জেনারেশেনের মন জয় করে নেয়। বিশেষ করে তাঁর সিগনেচার হিন্দি শায়রি ফর্ম্যাটটি ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে যায়।

4/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে প্রিন্সির কেরিয়ারের শুরুটা মোটেই এত সহজ ছিল না। প্রথমদিকে সামাজিক চাপের কারণে বেনামে কবিতা শেয়ার করতেন তিনি। 

5/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

কলেজে থাকাকালীন থিয়েটার এবং স্ট্যান্ড-আপ কমেডিতে অংশগ্রহণ করতেন প্রিন্সি। সেই দক্ষতা থেকেই পরবর্তীতে রেডিও হোস্টিং, লাইভ শো ও কমেডি রিলে জনপ্রিয়তা পান।

6/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

আরজে প্রিন্সির কৌতুকপূর্ণ পিকআপ লাইন এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হাস্যরস তার কন্টেন্টকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার তাঁর। 

7/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

জেন জি-দের লাইফে বন্ধুত্ব থেকে ডেটিং, প্রিন্সির কনটেন্ট সবই। আর সেটাই তাঁকে জেন জেড দর্শকদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

8/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

২০২৫ সালে প্রিন্সি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর কনটেন্টের জনপ্রিয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ পান ইমপ্যাক্ট বেস্ট মেগা ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। 

9/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

প্রিন্সির বিভিন্ন কনটেন্টের বিষয় থাকে তাঁর গুজরাটি সংস্কৃতি। তিনি প্রায়শই ভিডিওতে তাঁর গুজরাটি রীতি-আচার, খাদ্যাভ্যাস এবং পারিবারিক মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেন।

10/10

কে এই আরজে প্রিন্সি পারিখ?

ধর্ষণের হুমকির ঘটনায় প্রিন্সি ইতিমধ্যে আইনি পথে হেঁটেছেন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। 

