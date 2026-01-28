English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Who is Rutuja Patil : ছেলেকে কেউ চেনে না, কিন্তু ফেমাস অজিতের বউমা! নায়িকাসুলভ চাল, আমেরিকায় পড়াশোনা করা এই ঋতুজা কে?

Who is Rutuja Patil : ছেলেকে কেউ চেনে না, কিন্তু ফেমাস অজিতের বউমা! নায়িকাসুলভ চাল, আমেরিকায় পড়াশোনা করা এই ঋতুজা কে?

Ajit Pawar's daughter in law Rutuja Patil: বারামতীতে বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের প্রয়াণের শোকের আবহে বর্তমানে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন পাওয়ার পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ রুতুজা পাতিল। আজ, ২৮ জানুয়ারি সকালে বারামতীতে ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ও উত্তরসূরিদের নিয়ে জনমনে কৌতূহল বাড়ছে। একদিকে যখন স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার এবং দুই পুত্র পার্থ ও জয় পাওয়ার শোকে ভেঙে পড়েছেন, তখন পরিবারের এই কঠিন সময়ে শক্ত

| Jan 28, 2026, 05:53 PM IST
একদিকে শরদ পাওয়ারের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের পেশাদারিত্ব—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে আগামী দিনে পাওয়ার পরিবার কীভাবে এই শোক কাটিয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।

তবে রুতুজা পাতিলের মতো শিক্ষিত ও আধুনিকমনস্ক পুত্রবধূর উপস্থিতি পাওয়ার পরিবারকে ডিজিটাল যুগে এক নতুন দিশা দেখাতে পারে। 

অজিত পাওয়ারের মতো একজন শক্তিশালী নেতার চলে যাওয়া মহারাষ্ট্রের রাজনীতির জন্য এক বিশাল শূন্যতা।

এখন বাবার আকস্মিক প্রয়াণে পরিবারের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক উত্তরাধিকার রক্ষায় জয় ও রুতুজার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।  

অজিত পাওয়ারের ছোট ছেলে জয় পাওয়ারও মূলত ব্যবসার দিকটি সামলান। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে এনসিপি (NCP) দলের ভাঙনের আগে পর্যন্ত জয় দুবাইতে পাওয়ার পরিবারের পারিবারিক ব্যবসার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

তৃণমূল স্তরে অজিত পাওয়ারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে রুতুজার মডার্ন ডিজাইন সেন্স ও স্ট্র্যাটেজি বিশেষ সাহায্য করেছিল।  

রুতুজার সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ফার্মটি অজিত পাওয়ারের ডিজিটাল প্রচার এবং জনসংযোগের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিল। 

রাজনীতিতে সরাসরি না থাকলেও, ২০২৪ সালের লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে অজিত পাওয়ার ও তাঁর স্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ারের জয়ের নেপথ্যে রুতুজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বর্তমানে তিনি তাঁর বাবা প্রবীণ পাতিলের কনসালটেন্সি ফার্ম ‘এলিভেটএজ কনসাল্টিং গ্রুপ’ (ElevateEdge Consulting Group)-এ যুক্ত রয়েছেন।  

পড়াশোনা শেষ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং বিখ্যাত জনসংযোগ সংস্থা ‘অ্যাডফ্যাক্টরস পিআর’ (Adfactors PR)-এ কিছুদিন কাজ করেন।  

 রুতুজা আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ‘ব্যাচেলর অফ ডিজাইন’ ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

রুতুজা পাতিল একজন উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাদার ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিচে দেওয়া হল- 

গত মাসে বাহরাইনের একটি বিলাসবহুল ‘জুমেহরা’ (Jumeirah) প্রোপার্টিতে অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে জয় এবং রুতুজার বিয়ে সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কের পর তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।  

রুতুজা পাতিল হলেন অজিত পাওয়ারের ছোট ছেলে জয় পাওয়ারের স্ত্রী। খুব সম্প্রতি তিনি পাওয়ার পরিবারের সদস্য হয়েছেন।

অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর লাস্যময়ী ছেলের বউ রুতুজা পাটিলকে নিয়ে নেট দুনিয়ায় তোলপাড়

