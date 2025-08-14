Who is Saaniya Chandok? Arjun Tendulkar’s Fiancee: চুপিচুপি বাগদান অর্জুনের! সচিনের হবু পুত্রবধূ কে জানেন? পরম সুন্দরীর ঠাকুরদা...
Who is Saaniya Chandok? Arjun Tendulkar’s Fiancee: চুপিচুপি বাগদান সেরে ফেললেন অর্জুন তেন্ডুলকর। জানেন সচিনের হবু পুত্রবধূ কে জানেন? পরম সুন্দরীর ঠাকুরদা...
অর্জুন তেন্ডুলকরের বাগদান
সচিনের হবু পুত্রবধূ কে
সানিয়া চন্দোক কে?
সানিয়ার পড়াশোনা
মিস্টার পজ পেট স্পা অ্যান্ড স্টোর
অর্জুনের কেরিয়ার
দেখতে গেলে অর্জুন এখনও পর্যন্ত বাইশ গজে সেভাবে নিজের ছাপ রাখতে পারেননি। গড়পড়তার অলরাউন্ডার নিজের শহরের হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করেছিলেন বছর পাঁচেক আগে। তবে সিনিয়র টিমে জায়গা না পাওয়ায় অর্জুন এখন গোয়ার হয়ে খেলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট এবং লিস্ট এ ক্রিকেটে ছাড়াও টি-টোয়েন্টি খেলেন অর্জুন। লাল বলের ক্রিকেটে ১৭ ম্যাচে ৫৩২ রান করা অর্জুনের একটি সেঞ্চুরি এবং দু'টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। ৩৭টা উইকেট নিয়েছেন তিনি।
অর্জুনের সঙ্গে ড্যানি ওয়াট
ড্যানি ওয়াট ও বিরাট কোহলি
