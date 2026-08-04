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TEAM INDIA BIG UPDATE: ভারতীয় ক্রিকেটের সেই চেনা বাঙালিই এবার ইন্ডিয়ার কোচ, বোর্ডের সিলমোহরে 'রাবণের দেশে'ই শুরু তাঁর নতুন অধ্যায়

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 04, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:42 PM IST

শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারত ১৫ অগস্ট থেকে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে। সিরিজ শুরুর আগে, দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ শুভদীপ ঘোষ সম্পর্কে জেনে নেওয়ার মতো ৫টি বিষয় এখানে তুলে ধরা হল। রইল বাঙালি কোচের বায়োডেটা

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শুভদীপ ঘোষ

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের আসন্ন দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু ১৫ অগস্ট থেকে। ২০২১ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা টি দিলীপ এখন অতীত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বাঙালি কোচ শুভদীপ ঘোষ। কে এই ফিল্ডিং কোচ? কী তাঁর পরিচয়? দেখে নিন ঝলকে। 

 

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ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিজ্ঞ

শুভদীপ ঘোষ ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ পরিচিত নাম। অসম ও রেলওয়েজের হয়েই খেলেছেন। ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে শুভদীপ ১৭টি প্রথম-শ্রেণির এবং ১৭টি লিস্ট-এ ম্যাচ খেলেছেন। মোট ৩৪ ম্যাচে তিনি চারটি অর্ধশতক-সহ ৬২৩ রান করেছেন। এছাড়াও শুভদীপ একজন নির্ভরযোগ্য ফিল্ডারও ছিলেন। কেরিয়ারে ১৬টি ক্যাচ নিয়েছেন।

 

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আইপিএলেও অভিজ্ঞ শুভদীপ

আইপিএলেও শুভদীপ বেশ অভিজ্ঞ। গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে ২০১৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স যখন আইপিএল শিরোপা জিতেছিল, তখন শুভদীপ দলের সাপোর্ট স্টাফ ছিলেন। এছাড়া আইপিএলে তিনি দিল্লি ক্যাপিটালসেরও ফিল্ডিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন।

A key figure at the NCA4/6

এনসিএ-র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

শুভদীপ তাঁর রাজ্য অসমের দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্য়াকাডেমিতে (এনসিএ) ভারতের ক্রিকেট উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এনসিএ-তে থাকাকালীন শুভদীপ কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড় ও ভিভিএস লক্ষ্মণের  সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন। তরুণ ক্রিকেটারদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

 

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মহিলা দলের সঙ্গেও যোগ

২০২১ সালে ভারতীয় মহিলা দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে অভয় শর্মার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানার মতো তারকাদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করেছেন এবং ফিল্ডিংয়ের বেশ কিছু সুশৃঙ্খল অনুশীলন পদ্ধতি চালু করেন। পরে ২০২৩ সালের এশিয়াডে তিনি মহিলা দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেছেন

 

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অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী

চলতি বছরের শুরুর দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়ূষ মাত্রের নেতৃত্বে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন শুভদীপ। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার কিন্তু বেশ বিস্তৃত।  

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