Who is Sudan Gurung, Nepal Unrest: ভূমিকম্প বদলাল জীবন! সন্তান হারানোর শোক বুকে চেপেই শুরু লড়াই... ওলি সরকারের পতনের কারিগর এই সুদান গুরুং কে?
Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal: নেপালের জেন জি আন্দোলনের পিছনে রয়েছে একটিই মুখ, সুদান গুরুং। কে এই সুদান গুরুং? ৩৬ বছরের যুবক আসলে...
1/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
2/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
photos
TRENDING NOW
3/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
4/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
5/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
6/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
7/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
এই জেন জি বিক্ষোভে সুদান গুরুং 'নেপো কিড' ও দেশের অভিজাত শ্রেণিকে টার্গেট করেন। ৮ সেপ্টেম্বর আন্দোলনের ডাক দিয়ে সুদান গুরুং তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন, 'ভাই ও বোনেরা, ৮ সেপ্টেম্বর সেই দিন যখন নেপালের তরুণদের জেগে ওঠার সময়। যথেষ্ট হয়েছে। এটাই আমাদের সময়, আমাদের লড়াই করার সময়। আমাদের তরুণদের থেকেই শুরু হবে এই লড়াই।'
8/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
9/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
10/10
নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং
photos