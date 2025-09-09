English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Who is Sudan Gurung, Nepal Unrest: ভূমিকম্প বদলাল জীবন! সন্তান হারানোর শোক বুকে চেপেই শুরু লড়াই... ওলি সরকারের পতনের কারিগর এই সুদান গুরুং কে?

Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal: নেপালের জেন জি আন্দোলনের পিছনে রয়েছে একটিই মুখ, সুদান গুরুং। কে এই সুদান গুরুং? ৩৬ বছরের যুবক আসলে...

| Sep 09, 2025, 04:35 PM IST
1/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেন জি বিক্ষোভে জ্বলছে নেপাল। নেপালের রাষ্ট্রপতি- প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ওলি। প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন মন্ত্রীরা।    

2/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

৪ সেপ্টেম্বর নেপাল সরকার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব এবং এক্স হ্যান্ডেল সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরই নেপালে শুরু হয় জেন জি বিক্ষোভ।    

3/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে নেপালে ইতিমধ্যেই কমপক্ষে ২০ জন নিহত এবং ৩০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। নেপালের এই জেন জি বিক্ষোভকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৩৬ বছর বয়সী প্রতিবাদী যুবক সুদান গুরুং।    

4/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

কে এই সুদান গুরুং? প্রতিবাদী যুবক সুদান গুরুং আগে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করতেন। পার্টিমুখর ছিল তাঁর জীবন। কিন্তু ২০১৫ সালে নেপালের ভূমিকম্প তাঁর জীবন বদলে দেয়। ভূমিকম্পে সুদান তাঁর সন্তানকে হারান।    

5/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

এরপরই সুদান গুরুং দুর্যোগে ত্রাণ ও অন্যান্য মানবিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন হামি নেপাল। হামি নেপালের একজন সক্রিয় কর্মী সুদান গুরুং। ২০২০ সালে রেজিস্ট্রেশন পায় হামি নেপাল।    

6/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

অলাভজনক সংস্থা হামি নেপাল জেন জি সম্প্রদায় মানে যুবদের ঐক্যবদ্ধ করে। আর সুদান গুরুং নেপাল সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৮ সেপ্টেম্বর যুবদের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানান।    

7/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

এই জেন জি বিক্ষোভে সুদান গুরুং 'নেপো কিড' ও দেশের অভিজাত শ্রেণিকে টার্গেট করেন। ৮ সেপ্টেম্বর আন্দোলনের ডাক দিয়ে সুদান গুরুং তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন, 'ভাই ও বোনেরা, ৮ সেপ্টেম্বর সেই দিন যখন নেপালের তরুণদের জেগে ওঠার সময়। যথেষ্ট হয়েছে। এটাই আমাদের সময়, আমাদের লড়াই করার সময়। আমাদের তরুণদের থেকেই শুরু হবে এই লড়াই।'    

8/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

সুদান গুরুং নিজের পোস্টে আরও লেখেন, 'আমরা আওয়াজ তুলব। আমরা আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ে দেব। আমরা জোটবদ্ধ থাকব। আমরা ঐক্যের শক্তি দেখাব। যারা মাথা নত না করার দম্ভ দেখায়, তাদের কাছে আমরা আমাদের শক্তি দেখাব।' সুদান গুরুংয়ের এই পোস্ট নেপালের তরুণদের তাতিয়ে তোলে।    

9/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

এরপরই সোমবার সকালে নেপালে লক্ষ লক্ষ যুবক রাস্তায় নেমে আসেন। পুলিসের কড়া দমননীতিতেও নিজেদের দাবি থেকে এক পা পিছু হঠেননি নেপালের যুবকরা।    

10/10

নেপালের জেন জি বিক্ষোভের মুখ সুদান গুরুং

Who is Sudan Gurung, the face of Gen Z revolt in Nepal

তাদের বিক্ষোভে সামনে প্রথমে নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তারপর কৃষিমন্ত্রী এবং তারপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলিও। নেপালের এই জেন জি আন্দোলনের পিছনে রয়েছে একটিই মুখ - সুদান গুরুং।

