Suvendu Adhikari: টিএমসি'র 'নম্বর ২' থেকে বিজেপি'র 'নম্বর ১' শুভেন্দু? যাত্রাপথের কাঁটা ও মুকুট, শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি

West Bengal BJP CM Candidate Suvendu Adhikari: একদা বিশ্বাসযোগ্য '২' থেকে আজকের অবিশ্বাস্য '১'! কীভাবে ২০২৬ সালের এই নির্বাচনে 'দাদা' শুভেন্দু অধিকারী পরাজিত করলেন 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে? কীভাবে নন্দীগ্রামের শুভেন্দু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সকলের থেকে এগিয়ে?

| May 06, 2026, 07:47 PM IST
1/15

কেন্দ্রবিন্দুতে

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গণনা যত এগিয়েছিল ততই বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর দৌড় স্পষ্ট হচ্ছিল। রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি। তার অনেক কারণ।

2/15

রূপকথার মতো

একদা (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের) বিশ্বাসযোগ্য '২' থেকে আজকের অবিশ্বাস্য '১' (বিজেপি-র)! কীভাবে ২০২৬ সালের এই নির্বাচনে 'দাদা' শুভেন্দু অধিকারী পরাজিত করলেন 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে? কীভাবে নন্দীগ্রামের শুভেন্দু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সকলের থেকে এগিয়ে? এ এক রূপকথার মতো গল্প।

3/15

১৯৭০ সালের ১৫ ডিসেম্বর

শুভেন্দু অধিকারী ১৯৭০ সালের ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার করকুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে বাংলার রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এবং একটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এক পরিবারেরই সন্তান তিনি।

4/15

শিশির অধিকারী

শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারী একজন প্রবীণ নেতা। মনমোহন সিং সরকারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন শিশির। শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারীও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন।

5/15

নম্বর ২

রাজ্যে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল তৈরি হলে শুভেন্দু প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির সতীর্থ হন। শুভেন্দু অধিকারীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ বছর ধরে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। সেই হিসেবে তিনি তৃণমূলে ছিলেন নম্বর ২।

6/15

২ থেকে ১

সেই তিনিই এখন বাংলার 'নম্বর ১' হওয়ার পথে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক ভবানীপুরে তাঁকে পরাজিত করে মিথ ভেঙেছেন শুভেন্দু, পাশাপাশি তৈরি করেছেন ইতিহাসও। আর তৃণমূলের 'নম্বর ২' থেকে বিজেপি-র এই 'নম্বর ১' হয়ে ওঠার যাত্রাপথে শুভেন্দুর অনন্য  লড়াই ও নিখুঁত নির্বাচনী অঙ্কের আশ্চর্য গল্পই সামনে আসছে। 

7/15

জায়ান্ট কিলার

বাংলা এখন বিজেপি-র সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম এবং ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ভবানীপুরে ১৫,১১৪ ভোটের ব্যবধানে তাঁকে পরাজিত করে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সবচেয়ে বড় জায়ান্ট কিলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। 

8/15

মুখ্যমন্ত্রী পদের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার

এই জয়ের মাধ্যমেই শুভেন্দু এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন বলেই মনে করছে বাংলার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল।

9/15

নব্য তৃণমূল

শুভেন্দু অধিকারী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রায় ২২ বছরের। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন তখন শুভেন্দু এবং তাঁর বাবা শিশির অধিকারী ছিলেন দলটির প্রাথমিক সদস্যদের  অন্যতম। 

10/15

৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান

২০০৭ সালে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিল। তৃণমূলে তাঁর গুরুত্ব এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁকে দলের ‘নম্বর টু’ মনে করা হত। 

11/15

এবং পর্যবেক্ষক

শুধু তাই নয়, শুভেন্দু জঙ্গলমহলের তিনটি জেলা-সহ আরও বেশ কিছু জেলার পর্যবেক্ষক হিসেবেও গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন তৃণমূলে। এবং বলতে হবে যে, তিনি সফলও হয়েছিলেন।

12/15

সফল মন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় টার্মে (২০১৬-২০২০) শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মন্ত্রীও ছিলেন। পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের কৃতিত্বও তাঁকেই দেওয়া হয়। ২০১৮-২০২০ সাল পর্যন্ত সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এবং সেই সময়ে গ্রামীণ বাংলায় নিজের আধিপত্য আরও শক্তিশালী করেছিলেন তিনি, যা প্রকারান্তরে তৃণমূলেরই।

13/15

মমতার সঙ্গে বিরোধ

দলের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব বাড়তে শুরু করলে শুভেন্দু ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতার উত্তরসূরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু বুঝতে পারেন যে, তাঁর ত্যাগ ও পরিশ্রম অভিষেকের দাপটে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষোভ থেকেই ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দেন।

14/15

দীর্ঘ পথ চলায়

আর আজ এই দীর্ঘ পথ চলায় তিনি বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উঠে এসেছেন। তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ভবানীপুরে তিনি মমতাকে পরাজিত করবেন। তাই করেছেন। শুধু তাই নয়, অন্য দল থেকে বিজেপিতে এসে তিনি নেতৃত্বগুণে সেখানে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আজ শুভেন্দুকে নিয়ে এত হইহই হচ্ছে। 

15/15

শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি

২০২৬ সালের নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী: শুভেন্দুর বার্ষিক আয় ২০২০-২১ সালের ৮.১৩ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে তা হয়েছে ১৭.৩৮ লক্ষ টাকা। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৪.৫৭ লক্ষ টাকা। তাঁর স্থাবর সম্পত্তির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪৬.২১ লক্ষ টাকা। শুভেন্দুর ঘোষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ৭০.৭৮ লক্ষ টাকা। এর আগে ২০২১ সালের হলফনামায় তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ১.০৫ কোটি টাকা।

পরবর্তী অ্যালবাম

