WPL 2026 Mystery Anchor: মেয়েদের আইপিএলে কে এই সুন্দরী রহস্যময়ী? আবেদনময়ী অ্যাংকারকে দেখেই লাখো লাখো ফ্যানের...

WPL 2026 Mystery Anchor: মেয়েদের আইপিএলে সবার নজরে এক রহস্যময়ী! আবেদনময়ী সেই অ্যাংকারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ লাখো লাখো ফ্যান। সকলেই এখন জানতে চাইছেন যে, কে এই মারকাটারি সুন্দরী?  

| Jan 13, 2026, 02:58 PM IST
মেয়েদের আইপিএলে রহস্যময়ী সঞ্চালিকা

গত ৯ জানুয়ারি থেকে নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের চতুর্থ সংস্করণ। আর মেয়েদের আইপিএলে নজর কেড়েছেন এক আবেদনময়ী অ্যাংকার। তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ লাখো লাখো ফ্যান। অনেকেরই প্রশ্ন কে এই রহস্যময়ী?

ইয়েশা সাগর

এই পরম সুন্দরী সঞ্চালিকার নাম ইয়েশা সাগর। নিছকই অ্যাংকার নন তিনি। মডেল এবং অভিনেত্রীও ইয়েশা। ডব্লিউপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের 'মিস্ট্রি অ্যাংকার'-এর সম্পর্কে এ-টু-জেড জানতে এই প্রতিবেদনই আপনার একমাত্র ডেস্টিনেশন।   

ভারতেরই মেয়ে ইয়েশা

ইয়েশার জন্ম ভারতের পঞ্জাবেই। যদিও বর্তমানে তিনি কানাডার শহর টরোন্টোতে থাকেন। মডেল-অভিনেত্রী ইয়েশা বিনোদন দুনিয়ায় তাঁর অমোঘ আকর্ষণ এবং বহুমুখী প্রতিভার জন্য আজ স্বীকৃত। বিদেশ থেকেই ইয়েশা আন্তর্জাতিক মডেলিং এবং পেশাগত প্রজেক্টগুলি সামলান।   

কলেজ লাইফ থেকেই মডেলিং

কলেজে পড়ার সময় থেকেই ইয়েশা মডেলিং শুরু করেন এবং পরে পাঞ্জাবি বিনোদন জগতে কাজ করেন। একাধিক পঞ্জাবি মিউজিক ভিডিয়োতে ঝড় তুলেছেন ইয়েশা।      

মিউজিক ভিডিয়োতেও ইয়েশা

গিপ্পি গ্রেওয়াল, পারমিশ ভার্মা, বাবু মান ও জর্ডান সান্ধুর সঙ্গে যেমন কাজ করেছেন, তেমনই কমেডিয়ান কপিল শর্মার সঙ্গেও মিউজিক ভিডিয়োতে কাজ করেছেন।        

ইয়েশার বায়োডেটা

ডব্লিউপিএলই কিন্তু ইয়েশার প্রথম ক্রিকেট অ্যাসাইনমেন্টে নয়। গ্লোবাল টি-২০ কানাডা ও ইউপি টি-২০ লিগ ও বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগেও চুটিয়ে কাজ করেছেন ইয়েশা। তিনি যে কোনও লুকসেই  আর যে কোনও পোশাকেই ইনস্টাগ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেন।   

ইয়েশা সাগর একজন ফিটনেস ফ্রিক

ইয়েশার বালুঘড়ির মতো শরীর পুরুষদের হৃদয়ে ঝড় তোলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে কাটিয়ে এমন শরীর বজায় রাখেন। তিনি ফিটনেস ফ্রিক। কঠোর ফিটনেস রুটিনের সঙ্গেই নিয়ম করে ওয়ার্কআউট তাঁর রুটিনে। স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে উৎসাহিত করতে একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করেন ইয়েশা।  

ইয়েশার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স

ইনস্টায় ১.২ মিলিয়ন ফলোয়ার্স রয়েছে ইয়েশার। ম্যাগনাম নিউট্রাসিউটিক্যালস, রিভাইভ সুপারফুডস এবং প্রিসিশন নিউট্রিশনের মতো কোম্পানিগুলির সঙ্গে কাজ করেন। ডব্লিউপিএল শেষ হলে ফলোয়ার্স যে আরও অনেকটাই বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

