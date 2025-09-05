English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Richest Indian Minister: কয়েক হাজার কোটির সম্পত্তি! ভারতের সবচেয়ে ধনী মন্ত্রী ইনি-ই! মোট ধনসম্পদের পরিমাণ জানলে হাঁ হতে বাধ্য...

Who is the Richest Minister of India: দলগতভাবে কোটিপতি মন্ত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই দলের.... যদিও শতাংশের নিরিখে সবচেয়ে বেশি...

| Sep 05, 2025, 01:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এডিআর রিপোর্টে একদিকে যেমন সামনে এসেছে ভারতের 'অপরাধী' মন্ত্রীর হিসেব! ঠিক তেমনই সামনে এসেছে ভারতের দল নির্বিশেষে মন্ত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণও।  

রিপোর্ট বলছে, ভারতের ৬৪৩ জন মন্ত্রীর মোট সম্পদের পরিমাণ ২৩,৯২৯ কোটি টাকা। ৩০টি বিধানসভার মধ্যে ১১টিই আছেন কোটিপতি মন্ত্রী। কর্ণাটকে সর্বোচ্চ ৮ জন কোটিপতি মন্ত্রী রয়েছেন।  

এরপর অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ জন এবং মহারাষ্ট্রে ৪ জন কোটিপতি মন্ত্রী রয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা এবং তেলেঙ্গানায় ২ জন করে কোটিপতি মন্ত্রী রয়েছেন। যেখানে গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ১ জন করে কোটিপতি মন্ত্রী রয়েছেন।  

দলগতভাবে বিজেপির কোটিপতি মন্ত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৪ জন, যদিও শতাংশের নিরিখে তা মাত্র ৪ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের ৬১ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১১ জন (১৮ শতাংশ) কোটিপতি।  

টিডিপির ২৩ জন (২৬ শতাংশ) মন্ত্রীর মধ্যে ৬ জন কোটিপতি। কোটিপতি মন্ত্রী রয়েছেন আম আদমি পার্টি, জনসেনা পার্টি, জেডি(এস), এনসিপি এবং শিবসেনারও।  

দেশের সবচেয়ে ধনী মন্ত্রী টিডিপির ড. চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি। তিনি লোকসভায় অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫,৭০৫ কোটি টাকারও বেশি।  

ওদিকে কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের সম্পত্তির পরিমাণ ১,৪১৩ কোটি টাকারও বেশি। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডুর মোট সম্পত্তির মূল্য ৯৩১ কোটি টাকার বেশি।

