Who Is Viral Toxic Girl Beatriz Taufenbach: গোরস্থানে গাড়িতেই যশের সঙ্গে উদ্দাম সম্ভোগ! শীতের ভারতে আচমকাই উষ্ণতা বাড়িয়ে দেওয়া সুন্দরী আসলে কে?

Who Is Viral Toxic Girl Beatriz Taufenbach: গোরস্থানে গাড়ির মধ্যে যশের সঙ্গে উদ্দাম যৌনতা এক যুবতীর! 'টক্সিক' সিনেমার টিজারে এই সিনেই কাঁপিয়ে দিয়েছেন এক বিদেশিনী, কে তিনি, কী তাঁর পরিচয়, এই নিয়েই চলছে জোর চর্চা  

| Jan 10, 2026, 07:56 PM IST
1/9

বিট্রিজ টোফেনবাক

Meet Beatriz Taufenbach

'টক্সিক' সিনেমার টিজারে অভিনেতা যশের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ দৃশ্যে ঝড় তুলে চর্চায় বিট্রিজ টোফেনবাক। ভাইরাল অভিনেত্রী ও মডেল সম্পর্কে আপনার যা জানতে চান তা পাবেন এখানেই।   

2/9

যশের সঙ্গে বোল্ড সিন

Bold scene with Yash

'টক্সিক' টিজার মুক্তির পরেই আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। টিজারে যৌনতায় মত্ত এক সুন্দরী সবাইকে অবাক করেছেন। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক, যশের সঙ্গে চরম সাহসী দৃশ্যে অভিনয় করা এই অভিনেত্রী কে।  

3/9

একাধিক নাম নিয়ে চর্চা

Various names started being discussed

টিজার রিলিজের পরই নেটপাড়ায় একাধিক নাম নিয়ে চর্চা শুরু হয়। এবার ছবির পরিচালক গীতু মোহনদাস নিজেই ইনস্টা পোস্টে সুন্দরীর পরিচয় দিয়েছেন। জানিয়েছেন টিজার কাঁপানো অভিনেত্রীর নাম বিট্রিজ টোফেনবাক

4/9

গীতু মোহনদাস

Geetu Mohandas

টিজারের একটি স্টিলফোটো শেয়ার করে গীতুক্যাপশনে লিখেছেন, 'এই সুন্দরী অভিনেত্রীই আমার কবরস্থানের বিট্রিজ টোফেনবাক'।  

5/9

ভাইরাল টক্সিক সুন্দরী নাটালি বার্ন

Viral Toxic Girl Natalie Burn

অনেকেই বিট্রিজ টোফেনবাককে ইউক্রেনিয়ান-মার্কিনি অভিনেত্রী নাটালি বার্নকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। যশের সঙ্গে নাটালিই ছিলেন বলে একাধিক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়...  

6/9

গীতু মোহনদাসের পোস্ট

Geetu Mondas's post

'টক্সিক' পরিচালক গীতুর পোস্টের পরেই সকলের ভুল ভাঙে। তখনই জানা যায় অভিনেত্রী নাটালি বার্ন নন বরং বিট্রিজ টোফেনবাক    

7/9

বিট্রিজ টোফেনবাক

Beatriz Taufenbach

বিট্রিজ একজন ব্রাজিলীয় মডেল-অভিনেত্রী। টিজারে পর রাতারাতি সেনসেশন হয়ে যান। বিট্রিজ ২০১৪ সালে এক ক্যারেক্টার মডেলিং ট্যুরের মাধ্যমে বিনোদন জগতে প্রবেশ করেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন মঞ্চে নিজের প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়েছেন।  

8/9

বিট্রিজ টোফেনবাক

Beatriz Taufenbach

বিট্রিজ টোফেনবাক মডেলিংয়ের পাশাপাশি অভিনয়েও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। গায়িকা হিসেবেও সুপরিচিত। বলে রাখা ভালো তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় কথা বলতে পারেন।  

9/9

কবে মুক্তি পাচ্ছে টক্সিক

Toxic Release Date

আগামী ১৯ মার্চ গীতু মোহনদাস পরিচালিত ও যশ অভিনীত 'টক্সিক' রিলিজ করবে। রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর টু'-র সঙ্গে বক্স অফিসে তুমুল লড়াই চালাবে বলেই পূর্বাভাস।    

