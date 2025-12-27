Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?

Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?
Zaima Rahman the new face of Bangladesh's Politics: জাইমা রহমানের (Zaima Rahman) সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্ট বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ভারতেও আলোড়ব ফেলেছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি কখনই আমার শিকড়কে যত্ন করতে এবং লালন করতে ভুলে যাইনি,' আর এই পোস্ট জনসাধারণের মনে রহমান পরিবারের তিন প্রজন্মের যোগসূত্রকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে। দীর্ঘ ১৭ বছর লন্ডনে থাকার পর বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর বাবা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরেছেন। পোস্টে তিনি তার ঠাকুমা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পরম আদরে 'দাদী' বলে সম্বোধন করেছেন।
তারেক রহমান ও রাজনীতির নতুন সমীকরণ
কে এই জাইমা রহমান?
শিক্ষা ও পেশা
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা:
