  • Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?

Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?

Zaima Rahman the new face of Bangladesh's Politics: জাইমা রহমানের (Zaima Rahman) সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্ট বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ভারতেও আলোড়ব ফেলেছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি কখনই আমার শিকড়কে যত্ন করতে এবং লালন করতে ভুলে যাইনি,' আর এই পোস্ট জনসাধারণের মনে রহমান পরিবারের তিন প্রজন্মের যোগসূত্রকে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে। দীর্ঘ ১৭ বছর লন্ডনে থাকার পর বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর বাবা এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরেছেন। পোস্টে তিনি তার ঠাকুমা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পরম আদরে 'দাদী' বলে সম্বোধন করেছেন।

| Dec 27, 2025, 06:33 PM IST
1/11

তারেক রহমান ও রাজনীতির নতুন সমীকরণ

তারেক রহমান, তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান এবং মেয়ে জাইমাকে স্বাগত জানাতে সারাদেশ থেকে আসা সমর্থকদের ঢল নামে ঢাকার রাস্তায়। সেদিন লন্ডনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার জাইমা কেবল বাংলাদেশের আকাশেই নয়, বরং দেশটির রাজনীতিতেও এক নিঃশব্দ প্রবেশ ঘটালেন।

2/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

জাইমা রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জন্য নবজাগরণের এক নতুন প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। 

3/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

তার বাবা তারেক রহমানের রাজনৈতিক কার্যালয় 'হাওয়া ভবন' (বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় যা ছিল ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র) এক সময় সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বিতর্কিত ছিল।  

4/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে তারেক রহমান যখন নিজের একটি নতুন ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করছেন, তখন জাইমা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন।

5/11

কে এই জাইমা রহমান?

তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একমাত্র কন্যা এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নাতনি।

6/11

শিক্ষা ও পেশা

তিনি যুক্তরাজ্যে আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং একজন পেশাদার ব্যারিস্টার। গত ১৭ বছর তিনি দেশের বাইরেই অবস্থান করেছেন।

7/11

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা:

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় জাইমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা খুবই কম। দলের কোনো আনুষ্ঠানিক পদে তিনি নেই এবং কখনো নির্বাচনেও অংশ নেননি।  

8/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

২০২১ সালে তৎকালীন এক প্রতিমন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যের শিকার হয়ে তিনি দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন (যার ফলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল)।  

9/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

 ২০০১ সালের নির্বাচনে মাত্র ৬ বছর বয়সে দাদী খালেদা জিয়ার সাথে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তিনি প্রথম আলোচনায় আসেন। 

10/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

গত জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর থেকে জাইমা তার বাবার সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করেন, যা তার রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রথম প্রকাশ হিসেবে ধরা হয়।   

11/11

জাইমা রহমান: বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মুখ

চলতি বছরের নভেম্বরে তিনি প্রথমবার দলীয় নেতাদের সাথে বিএনপির একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে অংশ নেন।

