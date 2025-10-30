English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bird Flu: 'মারণ ভাইরাসে বাড়ছে আক্রান্ত, অতিমারী শুরু সময়ের অপেক্ষা...' ভয়ংকর কথা শোনালেন WHO-এর ভাইরোলজিস্ট!

Bird Flu Pandemic: ৫,০০,০০০ এরও বেশি  হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাও আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মহামারীর প্রাথমিক কিন্তু শক্তিশালী পর্যায়ে রয়েছে ভাইরাস।    

Oct 30, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বার্ড ফ্লু নিয়ে এবার আর আশঙ্কা নয়, ভয়ংকর সাবধানবাণী শোনালেন WHO-এর ভাইরোলজিস্ট। তাঁর কথায়, বার্ড ফ্লু-তে অতিমারী শুরু হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা!

জার্মানিতে পোল্ট্রি খামারগুলি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে ফ্রিডরিখ লোফলার ইনস্টিটিউটে ভাইরাসে আক্রান্ত ৩১-এরও বেশি পশু। সেইসঙ্গে বন্য পাখিদের মধ্যেও অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণের ১৩১টি ঘটনা রেকর্ড হয়েছে।

ফ্রিডরিখ লোফলার ইনস্টিটিউট জানিয়েছে যে এই ভাইরাসের সংক্রমণ খুব অস্বাভাবিকভাবে তাড়াতাড়ি ও দ্রুত ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৫,০০,০০০ এরও বেশি মুরগি, হাঁস, গিজ এবং টার্কি হত্যা করা হয়েছে। 

পূর্ব জার্মানি ও লোয়ার স্যাক্সনিতে বার্ড ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। সেটাই বাড়িয়ে তুলেছে 'ঝুঁকি'! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রোগ্রামের প্রধান ক্লাউস স্টোহর আরেকটি মহামারীর বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, "মহামারী শুরু হতে গেলে যা যা ঘটে, H5N1 ভাইরাসের তার সবকিছুই আছে।"   

তিনি জোর দিয়ে বলেন, মানুষের সংক্রমণের ঝুঁকি এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত কম। কিন্তু যদি কেউ মৃত প্রাণী দেখতে পান, তবে তা তাঁদের স্পর্শ করা উচিত নয়। দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশুচিকিৎসা অফিসে জানানো উচিত।

তিনি বলেন, ভুল করেও যদি মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস একবার ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা মিউটেশনের ফলে মারাত্মক রূপ নেবে। তাই এই ঝুঁকি সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। 

এই পরিস্থিতিতে পোলট্রি খামারগুলি থেকে ডিম এবং হাঁস-মুরগির মাংস সরবরাহেও সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। জীবাণু নিষ্ক্রিয়করণ থেকে সররকম 'হাইজিন' কর্মসূচি মেনে চলা হচ্ছে। কারণ এই মুহূর্তে মহামারীর প্রাথমিক কিন্তু শক্তিশালী পর্যায়ে রয়েছে ভাইরাস। 

