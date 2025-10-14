Madhya Pradesh Cough Syrup Death: শিশুঘাতী সিরাপ! ভারতের ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে তিন কাশির ওষুধ ব্যান করল WHO...

Madhya Pradesh Cough Syrup Death: শিশুঘাতী সিরাপ! ভারতের ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে তিন কাশির ওষুধ ব্যান করল WHO...
MP cough syrup case: সিরাপকাণ্ডে গ্রেফতারও হয়েছে অভিযুক্ত চিকিত্সক। যার কথা মতো ওষুধ খেয়ে ১১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকেই এবার গ্রেফতার করা হল। ‘বিষাক্ত’ কাশির সিরাপ ‘কোল্ডরিফ’ (Coldrif) প্রেসক্রাইব করেছিলেন ড. প্রবীণ সোনি। অভিযোগ, তিনি-ই শিশুদের প্রাণঘাতী কাশির ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পুলিস সূত্রে খবর, কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই মধ্যপ্রদেশে চিন্দওয়ারা জেলায় ১১ জন শিশুর মৃত্যু ঘটে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানে আগেই কোয়ালিটি টেস্টে ফেল করে, তারপরও বাজারে বিক্রি হচ্ছিল দেদার। সেই কফ সিরাপ খেয়ে রাজস্থানে পরপর দুই শিশু মারা গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে কমপক্ষে আরও ১০ শিশু। শুধু তাই নয়, কফ সিরাপটি নিরাপদ বলে দাবি করে, নিজে চেখে তার প্রমাণ দিতে গিয়েছিলেন এক ডাক্তার। গাড়ির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। প্রায় আট ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয় তাঁকে।