Madhya Pradesh Cough Syrup Death: শিশুঘাতী সিরাপ! ভারতের ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে তিন কাশির ওষুধ ব্যান করল WHO...

MP cough syrup case: সিরাপকাণ্ডে গ্রেফতারও হয়েছে অভিযুক্ত চিকিত্‍সক। যার কথা মতো ওষুধ খেয়ে ১১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকেই এবার গ্রেফতার করা হল। ‘বিষাক্ত’ কাশির সিরাপ ‘কোল্ডরিফ’ (Coldrif) প্রেসক্রাইব করেছিলেন ড. প্রবীণ সোনি। অভিযোগ, তিনি-ই শিশুদের প্রাণঘাতী কাশির ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পুলিস সূত্রে খবর, কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই মধ্যপ্রদেশে চিন্দওয়ারা জেলায় ১১ জন শিশুর মৃত্যু ঘটে। 

| Oct 14, 2025, 09:26 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানে আগেই কোয়ালিটি টেস্টে ফেল করে, তারপরও বাজারে বিক্রি হচ্ছিল দেদার। সেই কফ সিরাপ খেয়ে রাজস্থানে পরপর দুই শিশু মারা গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে কমপক্ষে আরও ১০ শিশু। শুধু তাই নয়, কফ সিরাপটি নিরাপদ বলে দাবি করে, নিজে চেখে তার প্রমাণ দিতে গিয়েছিলেন এক ডাক্তার। গাড়ির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। প্রায় আট ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয় তাঁকে।

WHO তিনটি দূষিত সিরাপ ব্যান করেছে

মধ্যপ্রদেশে ভেজাল কাশির সিরাপ খেয়ে একাধিক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগের কয়েক সপ্তাহ পর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ভারতে তৈরি এমন তিনটি সিরাপ শনাক্ত করেছে। সংস্থাটি বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে যে, তাদের দেশে এই সিরাপগুলির সন্ধান পেলে যেন দ্রুত WHO-কে রিপোর্ট করা হয়।

'ডাইথাইলিন গ্লাইকল' ব্যবহারের প্রমাণ ও লাইসেন্স বাতিল

শ্রেসন ফার্মাসিউটিক্যালস হলো তামিলনাড়ু-ভিত্তিক একটি সংস্থা, কোল্ডরিফ কাশির সিরাপ নিয়ে সমালোচনার পর যার ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স সম্প্রতি পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। ল্যাব পরীক্ষায় দেখা গেছে, মধ্যপ্রদেশে অন্তত ২২ জন শিশুর (যাদের বেশিরভাগই ছিন্দওয়ারা জেলার পারাসিয়া গ্রামের বাসিন্দা) মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত এই সিরাপে ডাইথাইলিন গ্লাইকল (Diethylene Glycol - DEG) নামে একটি রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল, যা অতীতে গণ বিষক্রিয়ার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যে নির্দিষ্ট ব্যাচের ওষুধগুলি প্রভাবিত বলে শনাক্ত করেছে, সেগুলি হলো:

কোল্ডরিফ (Coldrif) – প্রস্তুতকারক: শ্রেসন ফার্মাসিউটিক্যালস (Sresan Pharmaceuticals) রেসপিফ্রেশ টিআর (Respifresh TR) – প্রস্তুতকারক: রেডনেক্স ফার্মাসিউটিক্যালস (Rednex Pharmaceuticals) রিলাইফ (ReLife) – প্রস্তুতকারক: শেপ ফার্মা (Shape Pharma)

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তথ্য WHO-কে জানানো হয়েছে (What Indian Authorities Told WHO)

শিশুদের মৃত্যুর পর এবং কোল্ডরিফের প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর আগে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিল যে এই সিরাপটি অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করা হয়েছিল কিনা। পিটিআই (PTI) গত সপ্তাহে রিপোর্ট করেছিল যে ভারত থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে WHO একটি গ্লোবাল মেডিকেল প্রোডাক্টস অ্যালার্ট জারি করবে।

রয়টার্স (Reuters) এখন রিপোর্ট করেছে যে সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (CDSCO) WHO-কে জানিয়েছে যে, মধ্যপ্রদেশে যে শিশুরা মারা গেছে (সবার বয়স পাঁচ বছরের নিচে), তারা এই সিরাপগুলি সেবন করেছিল, যেগুলিতে সহনীয় সীমার প্রায় ৫০০ গুণ বেশি বিষাক্ত ডাইথাইলিন গ্লাইকল (DEG) পাওয়া গেছে।

তবে, ভারতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এও স্পষ্ট করেছে যে, এই দূষিত ওষুধগুলির কোনোটিই ভারত থেকে রপ্তানি করা হয়নি, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নিশ্চিত করেছে যে বিষাক্ত কাশির সিরাপগুলি তাদের দেশে পাঠানো হয়নি।

শিশু মৃত্যুতে সরকারি সতর্কতা (Government Advisory After Children's Deaths)

তামিলনাড়ুতে তৈরি কোল্ডরিফ কাশির সিরাপটি সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে একাধিক শিশুর মৃত্যুর পর বড় ধরনের বিপদের সংকেত দেয়। পরীক্ষায় জানা যায়, এটি বিষাক্ত রাসায়নিক ডাইথাইলিন গ্লাইকল (DEG) দ্বারা মারাত্মকভাবে দূষিত ছিল, যার ঘনত্ব অনুমোদিত সীমা ০.১% এর চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় ৪৮% ছিল।

নিষিদ্ধ হওয়া এই সিরাপটি প্রস্তুতকারী তামিলনাড়ুর সংস্থা শ্রেসন ফার্মাসিউটিক্যালস-এর উৎপাদন লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং এর মালিক জি রঙ্গনাথন-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও, দক্ষিণের অন্যান্য ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিতে বিস্তারিত পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

শিশুদের মৃত্যুর ঘটনার পর, সরকার কাশির সিরাপ ব্যবহারের বিষয়ে সতর্কতা জারি করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উপদেশ দিয়েছে। নির্দেশিকায় জোর দেওয়া হয়েছে যে দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের এমন ওষুধ দেওয়া উচিত নয় এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্যও সাধারণত এই ওষুধগুলি সুপারিশ করা হয় না।

