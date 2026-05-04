  Chief Minister of West Bengal: পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কত হবে? ঠিক কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন তিনি?

Chief Minister of West Bengal: পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কত হবে? ঠিক কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন তিনি?

West Bengal Assembly Election Result 2026: এখন একটাই চর্চা কে হবেন বাংলার পরের মুখ্যমন্ত্রী? কত বেতন হবে তাঁর? ঠিক কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন তিনি?  

| May 04, 2026, 05:00 PM IST
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

West Bengal Assembly Election Result 2026

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবিটা একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তবুও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের (West Bengal Assembly Election Result 2026) সাম্প্রতিক ট্রেন্ড বলছে ঐতিহাসিক গেরুয়া ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)। বাংলায় ইতিহাস লিখে মসনদে বসছে বিজেপি (BJP)।   

১৫ বছরের শাসনামলের অবসান

The End of a 15 Year Rule

২০১১ সালে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত তূণমূল সরকার রাজ্যে ১৫ বছর ক্ষমতায় পূর্ণ করেছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালেও বিপুল জয় নিয়ে সরকার গঠন করা টিমএসি এখন অস্তাচলে। অঙ্গ-কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গেও বিজেপি পদ্ম ফোটাতে চলেছে।

Who will be Bengal's next Chief Minister?

কে হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী?

বিভিন্ন মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, সমীক ভট্টাচার্য, অগ্নিমিত্রা পল, দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। তবে বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করে নেবে যে, কে হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।   

বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কত?

What is the salary of Bengal's next Chief Minister?

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্ষিক বেতন ছিল ২৫,২০,০০০.০০ টাকা। তিনি মাসে পেতেন ২,১০,০০০.০০ টাকা। যা সপ্তাহের হিসাবে ৪৮ হাজার ৪৬১ টাকা ৫৪ পয়সা। দিনের বিচারে ৯ হাজার ৬৯২ টাকা ৩১ পয়সা। যদিও মমতা ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর থেকেই বেতন এবং ভাতা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত বজায় রেখেছেন। প্রতীকী হিসেবে মাসে মাত্র ১ টাকা বেতন নিতেন। সাংসদ হিসেবে তাঁর প্রাপ্য পেনশনও নিতেন না।    

মুখ্যমন্ত্রী কী কী সুযোগ-সুবিধা পেতেন?

What facilities and benefits did the Chief Minister receive?

মমতা জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান। কালীঘাটের ব্যক্তিগত বাসভবনে থাকলেও, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নবান্ন বা বিশেষ সরকারি বাংলো ব্যবহারের সুবিধা ছিল। যদিও মমতা নিজের সরকারি গাড়ি ব্যবহার না করার ঘোষণা করেছিলেন, তবুও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুলেটপ্রুফ গাড়ি এবং কনভয় সুবিধা পেতেন। রাজ্য সরকারের অধীনে উন্নত চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা তিনি পেতেন। মুখ্যমন্ত্রী পদাধিকারবলে বিভিন্ন অফিসিয়াল ভাতা ও প্রশাসনিক সুবিধা পেতেন।  

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বেতন কেমন?

How much salary do Chief Ministers in the country receive

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বেতন ভিন্ন হয়। যা সাধারণত মাসে ১.২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৪ লক্ষের মধ্যে থাকে। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি সর্বোচ্চ বেতন পান। প্রতি মাসে প্রায় ৪ লক্ষ ১০ টাকা বেতন পান তিনি।    

অন্যান্য প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বেতন কেমন?

What are the salaries of the Chief Ministers of other major states?

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বেতন পান। উত্তরপ্রদেশর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পেয়ে থাকেন ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বেতন পান।   

বেতন ছাড়াও দেশের মুখ্যমন্ত্রীরা কী কী সুযোগ সুবিধা পান?

What Other facilities do Chief Ministers in India receive in addition to their salaries?

ভারতের মুখ্যমন্ত্রীরা বেতনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সরকারি সুবিধা ভোগ করেন। রয়েছে- সরকারি বাসভবন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, গাড়ি ও চালক, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ভ্রমণ ভাতা, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সুবিধা, কর্মী ও রক্ষণাবেক্ষণ, পেনশন ও অবসরকালীন সুবিধা। রাজ্যভেদে এই সুবিধাগুলির ধরন আলাদা হতে পারে।  

