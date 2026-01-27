Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...
Who will be the next DGP of West Bengal: ৩১ জানুয়ারির মধ্যে কোর্টে নিষ্পত্তি না হলে... প্রশাসনিক মহলে তিনটে নাম সবথেকে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে।
1/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
photos
TRENDING NOW
3/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
4/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
5/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
6/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
7/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
8/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
9/9
পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?
photos