  • Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

Next DGP of West Bengal: কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি? রাজীব কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে ৩ নাম...

Who will be the next DGP of West Bengal: ৩১ জানুয়ারির মধ্যে কোর্টে নিষ্পত্তি না হলে... প্রশাসনিক মহলে তিনটে নাম সবথেকে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে।

| Jan 27, 2026, 04:02 PM IST
1/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

পিয়ালি মিত্র: ৩১ জানুয়ারি অবসর নেবেন ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমারের।

2/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

২৯ জানুয়ারি তাঁর ফেয়ারওয়েল প‍্যারেডের দিন স্থির।

3/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

যদিও ক‍্যাটের নির্দেশ মেনে রাজ্য UPSC-কে যে তালিকা পাঠিয়েছিল, তাতে প্রথমেই নাম ছিল রাজীব কুমারের।

4/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

ওদিকে ক্যাটের নির্দেশকে খারিজে দাবিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছে UPSC। 

5/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

ফলে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে কোর্টে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তি না হলে আপাততভাবে রাজ্যে স্থায়ী ডিজিপি পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

6/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

সেইসঙ্গে রাজীব কুমার, রাজেশ কুমার, রণবীর কুমারদের ডিজিপি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ ৩ জনেরই অবসর ৩১ জানুয়ারি।

7/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

সে ক্ষেত্রে কেয়ারটেকার ডিজিপি নিয়োগ করা হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে। কে হতে পারেন সেই ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি? 

8/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

প্রশাসনিক মহলে তিনটে নাম সবথেকে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে। কী সেই তিনটে নাম? 

9/9

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী ডিজি কে হচ্ছেন?

৯১ ব‍্যাচের আইপিএস অনুজ শর্মা, ৯২ ব‍্যাচের আইপিএস সিদ্ধানাথ গুপ্তা ও ৯৩ ব‍্যাচের আইপিএস পীযুষ পান্ডে।

