/World Cup 2026: ২০২৬-এর বিশ্বকাপ জিতে নেবে কোন দল? রানার্স কারা হবে? নিখুঁত গাণিতিক মডেলে অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী

১১ জুন মেক্সিকোয় শুরু হয়ে গিয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ। শেষ হবে নিউ ইয়র্কে ১৯ জুলাই।
এবার রেকর্ড সংখ্যক দল খেলছে। ৪৮টি! আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো জুড়ে ৩৯ দিন ধরে মোট ১০৪টি ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিবারই এই বিরাট ইভেন্ট নিয়ে নানা ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যায়। এবারও যাচ্ছে। এবার যে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে আছে জার্মান গণিতবিদ জোয়াকিম ক্লেমেন্টের মন্তব্যও। কী বলেছেন তিনি, কারা জিতবে কাপ? তিনি বলছেন, নেদারল্যান্ডস।
ক্লেমেন্ট অবশ্য এবারই প্রথম নন। এর আগে তিনি হবহু মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রেডিকশন। গতবার কাতারে আর্জেন্টিনা, ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্স এবং ২০১৪ সালে ব্রাজিলে জার্মানি।
ক্লেমেন্ট অবশ্য বলেছেন, এই ধরনের প্রেডিকশন খুবই কঠিন এবং অসম্ভব একটা ব্যাপার। তিনি স্বীকার করেছেন, প্রথম তিনি ২০১৪ সালে প্রেডিকশন করেছিলেন। সেটা সত্যি হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন।
তিনি এক্ষেত্রে একটি মডেল ফলো করেন, একটি গাণিতিক মডেল। সেই মডেলের মাধ্যমেই এবার তিনি বলছেন, সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডস স্পেনকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠবে।
আর অন্য সেমিফাইনালে পর্তুগাল ইল্যান্ডকে হারাবে। ফাইনাল হবে পর্তুগাল-নেদারল্যান্ডস। আর পর্তুগালকে পর্যুদস্ত করে কাপ জিতে নেবে নেদারল্যান্ডসই! এসব বলেও ক্লেমেন্ট অবশ্য মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি, তাঁর প্রেডিকশনকে সিরিয়াসলি না নিতে।