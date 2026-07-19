/যাঁদের নাম SIR ট্রাইব্যুনালে রয়েছে, তাঁরা কি অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা পাবেন না? জেনে নিন এ বিষয়ে কী নিয়ম

তবে এই প্রকল্প নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই! এখন একটি প্রশ্ন উঠছে। এসআইআর-এর বিচারাধীন থাকা অর্থাৎ, ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা কি পাবেন? এ ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা যোজনার নিয়ম কী?
তা হলে এই অবসরে একবার অন্নপূর্ণা যোজনার যোগ্যতার মাপকাঠিগুলি যাচাই করে নেওয়া যাক। কী সেগুলি? ১) আবেদনকারীকে অবশ্যই মহিলা হতে হবে, ২) আবেদনকারীর বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে, ৩) আবেদনকারী কোনও ভাবেই কেন্দ্র বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে নিয়মিত বেতন/পেনশন-সহ কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরিতে অথবা কোনও সংস্থা, সরকারি উদ্যোগ, পঞ্চায়েত, পুরসভা বা স্থানীয় সংস্থায়, অথবা রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা অশিক্ষক পদে কর্মরত থাকতে পারবেন না, এবং, ৪) আবেদনকারীকে অবশ্যই কোনও আয়কর আওতার বাইরে থাকতে হবে।
এবং পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো যে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন তথা এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত নন। এমনকি যদি তাঁরা আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েও থাকেন, তথাপি নয়। শর্তসাপেক্ষে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র সমস্ত সুবিধাভোগীদেরই 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় স্থানান্তরিত করা হবে বলা হলেও, এসআইআর-২০২৬ চলাকালীন চিহ্নিত মৃত, স্থানান্তরিত, তালিকা থেকে বাদ পড়া আবেদনকারীরা কোনও ভাবেই এই যোজনার সুবিধাভোগীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না।
কিন্তু SIR-এর বিচারাধীনরা? তারা কি পাবেন এই প্রকল্পের সুবিধা? সরকারি নিয়মে স্পষ্ট করা হয়েছে, যেসব সুবিধাভোগী এসআইআর ট্রাইব্যুনালে আপিল করেছেন অথবা নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইনের অধীনে আবেদন করেছেন, তাঁরা তাঁদের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নতুন প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তা পাবেন।
প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগেই এসআইআর হয়েছে। SIR-এর পরে প্রায় ২৭ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বিচারাধীন রয়েছে। তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই। অনেকেই বৈধ কাগজ থাকার দাবি করে ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। এবং SIR ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীরাও শুনানি না হওয়া পর্যন্ত মাসে ৩০০০ টাকা পাবেন।