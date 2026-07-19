Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /যাঁদের নাম SIR ট্রাইব্যুনালে রয়েছে, তাঁরা কি অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা পাবেন না? জেনে নিন এ বিষয়ে কী নিয়ম

যাঁদের নাম SIR ট্রাইব্যুনালে রয়েছে, তাঁরা কি অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা পাবেন না? জেনে নিন এ বিষয়ে কী নিয়ম

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:46 PM IST
Annapurna Yojana Eligibility Rules: মহিলাদের জন্য নির্ধারিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের বদলে রাজ্যে চালু হয়েছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্প। রাজ্যের মহিলাদের মাসে ৩০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে এই প্রকল্পে। ইতিমধ্যেই বিলি-বণ্টন হয়েছে জুন ও জুলাই মাসের টাকা। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী গত ১ লা জুলাই এই প্রকল্পে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি মহিলা টাকা পেয়েছেন।
ট্রাইব্যুনালে যাঁরা1/5

ট্রাইব্যুনালে যাঁরা

তবে এই প্রকল্প নিয়ে বিভ্রান্তির শেষ নেই! এখন একটি প্রশ্ন উঠছে। এসআইআর-এর বিচারাধীন থাকা অর্থাৎ, ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা কি পাবেন? এ ক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা যোজনার নিয়ম কী?

অন্নপূর্ণা যোজনার যোগ্যতা2/5

অন্নপূর্ণা যোজনার যোগ্যতা

তা হলে এই অবসরে একবার অন্নপূর্ণা যোজনার যোগ্যতার মাপকাঠিগুলি যাচাই করে নেওয়া যাক। কী সেগুলি? ১) আবেদনকারীকে অবশ্যই মহিলা হতে হবে, ২) আবেদনকারীর বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে, ৩) আবেদনকারী কোনও ভাবেই কেন্দ্র বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে নিয়মিত বেতন/পেনশন-সহ কোনও স্থায়ী সরকারি চাকরিতে অথবা কোনও সংস্থা, সরকারি উদ্যোগ, পঞ্চায়েত, পুরসভা বা স্থানীয় সংস্থায়, অথবা রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা অশিক্ষক পদে কর্মরত থাকতে পারবেন না, এবং, ৪) আবেদনকারীকে অবশ্যই কোনও আয়কর আওতার বাইরে থাকতে হবে।

SIR-য়ে বাদ 'না'3/5

SIR-য়ে বাদ 'না'

এবং পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো যে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন তথা এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত নন। এমনকি যদি তাঁরা আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েও থাকেন, তথাপি নয়। শর্তসাপেক্ষে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র সমস্ত সুবিধাভোগীদেরই 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় স্থানান্তরিত করা হবে বলা হলেও, এসআইআর-২০২৬ চলাকালীন চিহ্নিত মৃত, স্থানান্তরিত, তালিকা থেকে বাদ পড়া আবেদনকারীরা কোনও ভাবেই এই যোজনার সুবিধাভোগীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

বিচারাধীনরা অন্তর্ভুক্ত4/5

বিচারাধীনরা অন্তর্ভুক্ত

কিন্তু SIR-এর বিচারাধীনরা? তারা কি পাবেন এই প্রকল্পের সুবিধা? সরকারি নিয়মে স্পষ্ট করা হয়েছে, যেসব সুবিধাভোগী এসআইআর ট্রাইব্যুনালে আপিল করেছেন অথবা নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইনের অধীনে আবেদন করেছেন, তাঁরা তাঁদের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নতুন প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

২৭ লক্ষের বেশি5/5

২৭ লক্ষের বেশি

প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগেই এসআইআর হয়েছে। SIR-এর পরে প্রায় ২৭ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বিচারাধীন রয়েছে। তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই। অনেকেই বৈধ কাগজ থাকার দাবি করে ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। এবং SIR ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীরাও শুনানি না হওয়া পর্যন্ত মাসে ৩০০০ টাকা পাবেন।

TAGS:
annapurna yojana eligibility
Annapurna yojana SIR
Annapurna Yojana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
প্রবল বৃষ্টি, ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল, নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর! ভয়ংকর বিপন্ন উত্তর
heavy rain56 min ago
2
Golden Boot race1 hr ago
3
Delimitation Bill1 hr ago
4
Babul Supriyo2 hrs ago
5
Debashis Chowdhury arrested3 hrs ago