Jagannath Temple Unknown Mystery Explained: পুরীর মন্দিরে রাতে কেন পূজারিরাও ঘুমোতে পারেন না? হাড়হিম ঘটনা জানলে গা শিউরে উঠবে...

Jagannath Temple Unknown Mystery Explained: ৮০০ বছরের পুরনো পুরীর জগন্নাথ মন্দির। যা অলৌকিকতায় মোড়া। ৩৭ হাজার স্কোয়ারফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ২১৪ ফুট লম্বা মন্দিরের পরতে পরতে লুকিয়ে রহস্য!

| Aug 18, 2025, 07:20 PM IST
1/10

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

Jagannath Temple In Puri

পুরীর মন্দিরে অত্যাশ্চর্য সব ঘটনা ঘটে। যার কিনারা করতে পারেনি বিজ্ঞানও। আর আজও অনেকেই জানেন না যে, কেন পুরীর মন্দিরে রাতে কেন পূজারিরাও ঘুমোতে পারেন না!  

2/10

পুরীর মন্দিরের রহস্য

Preists Are Not Allowed

আপনি কি জানেন পুরীর মন্দিরে পূজারিদেরও রাতে ঘুমানোর অনুমতি নেই। মন্দিরের ঐতিহ্য অনুসারে রাতে মন্দিরের গর্ভগৃহে ঘুমানোর নিয়ম নেই। দিনের অন্তিম আরতি শেষ হওয়ার সঙ্গেই মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে যাঁরা রাতে মন্দিরে থাকার সাহস দেখিয়েছেন?  

3/10

জীবন্ত দেবতা

Living God

জগন্নাথ দেব কোনও মূর্তি নয়, বরং এক জীবন্ত ঈশ্বর হিসেবে বিবেচিত হন। অন্যদের মতো তাঁরও দৈনন্দিন রুটিন রয়েছে। তাই রাতে মন্দিরের ভিতর তিনি বিশ্রাম নেন। তবে মন্দিরে পূজারিদের ঘুমোতে না দেওয়ার কিংবদন্তি ব্যাখ্যাও আছে।

4/10

ঐশ্বরিক বিশ্রাম

Divine Rest

বিশ্বাস করা হয় যে দিনের শেষ আচার-অনুষ্ঠানের পর, জগন্নাথ এবং তাঁর ভাই-বোন বলভদ্র এবং সুভদ্রা রাতে বিশ্রাম নেন এবং তাদের বিরক্ত করা উচিত নয়।  

5/10

ঐশ্বরিক গোপনীয়তা

Divine Privacy

রাতে মন্দিরের গর্ভগৃহ জগন্নাথের একাকী স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং কোনও মানুষের সেই স্থান ভাগ করে নেওয়ার অনুমতি নেই।

6/10

বর্ধিত ঐশ্বরিক শক্তি

Increased Divine Energy

স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন যে, মন্দিরের ঐশ্বরিক শক্তি রাতে ভয়ংকর বৃদ্ধি পায়, যার ফলে মানুষের মন্দিরের ভিতরে থাকা নিরাপদ নয়।

7/10

অন্যান্য দেবতাদের উপস্থিতি

Presence of Other Deities

অনেকেই মনে করেন যে, রাতে অন্যান্য দেবতারা জগন্নাথের আশীর্বাদ নিতেও মন্দিরে আসেন। কারণ জগন্নাথ দেব বিষ্ণুরই অবতার।  

8/10

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

Historical Context

অতীতে পুরীর মন্দির একাধিক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে। মন্দিরের পবিত্রতা এবং অধিষ্ঠিত দেবতাদের রক্ষার জন্য কঠোর নিয়ম ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।  

9/10

আর সেই ঘটনা

What does the legend say

জনশ্রুতি আছে, একবার মন্দিরের ভিতরে এক পুরোহিত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরে তিনি নিঃশ্বাস নিতে না পেরে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। এবং ভয়ে তাঁর চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল। পরে সেই রাতে মন্দিরে ঠিক কী ঘটতে দেখেছিলেন তা বর্ণনা করেছিলেন। যা শুনলে শিউরে উঠতে হয়।  

10/10

পুরোহিত বলেছিলেন

Preist Said

রাতে তাঁর ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মন্দিরের ঘণ্টাগুলি নিজে নিজেই বেজে উঠেছিল। তিনি কিছু ছায়াও দেখেছিলেন এবং পায়ের শব্দও পেয়েছিলেন।   

