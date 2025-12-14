English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bay leaf under pillow benefits: রাতে বালিশের নিচে তেজপাতা রাখে কেন? জানুন এই ৮টি চমকপ্রদ কারণ!

Bay leaf remedy: অনেকেই বিশ্বাস করেন, রাতে ঘুমানোর সময় বালিশের নিচে তেজপাতা রাখলে ভালো ঘুম ও নেতিবাচক শক্তি দূর হয়। যদিও এই রীতির কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, এটি লোকবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চার অংশ।  

| Dec 14, 2025, 06:53 PM IST
তেজপাতা শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, বরং প্রাচীনকাল থেকেই এটি নানা রকম আধ্যাত্মিক ও ঘরোয়া রীতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, কেন অনেকেই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় বালিশের নিচে তেজপাতা রাখেন।

শান্ত ও গভীর ঘুমের আশা

অনেকেই বিশ্বাস করেন, তেজপাতার সুবাস মনকে শান্ত করে এবং গভীর ঘুমে সহায়তা করে।

নেতিবাচক শক্তি দূর করে

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতিতে তেজপাতাকে রক্ষা  প্রতীক হিসেবে মানা হত। বালিশের নিচে রাখলে নেগেটিভ এনার্জি দূরে থাকে বলে ধারণা।

দুঃস্বপ্ন রোধে সহায়ক

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, তেজপাতা দুঃস্বপ্ন প্রতিরোধে কার্যকর। এটি মস্তিষ্ককে শান্ত করে ভালো স্বপ্ন আনতে সাহায্য করে।  

ইচ্ছেপূরণের প্রতীক

অনেকেই মনে করেন, ঘুমানোর আগে ইচ্ছা করে তেজপাতা বালিশের নিচে রাখলে সেই ইচ্ছা পূরণ হয়।

মানসিক প্রশান্তির জন্য

তেজপাতার গন্ধ মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এটি এক ধরনের আরামদায়ক ঘুমের রুটিন তৈরি করে।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই

তবে মনে রাখা দরকার, এই সব বিশ্বাসের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এগুলো মূলত লোকাচার ও সংস্কৃতির অংশ।  

নিরাপদ ব্যবহার

তেজপাতা শুকনো অবস্থায় ছোট কাপড়ের থলিতে রেখে বালিশের নিচে রাখলে এটি নিরাপদ। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন তা ছড়িয়ে না পড়ে।

আধুনিক জীবনে প্রাচীন রীতি

আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই প্রাচীন রীতিগুলি আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেকেই এই পদ্ধতি রিল্যাক্সেশনের উপায় হিসেবে দেখেন।  

