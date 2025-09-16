English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Donald Trump right hand: ডোনাল্ড ট্রাম্পের জীবনে বড় বিপর্যয়! ডান হাত পাবলিকের থেকে লুকিয়ে ঘুরছেন POTUS, কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (Donald Trump)! ৪৭ তম মার্কিন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর এমন খবরে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব। যদিও ৭৯ বছর বয়সি ট্রাম্পের মৃত্যু সংবাদ কোনও সরকারি বিবৃতি বা হোয়াইট হাউসের তরফে আসেনি। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল সোশাল মিডিয়ার দৌলতে। স্বাভাবিকভাবেই এমন খবর সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আর এবার ট্রাম্পের ডান হাত। বেশ কিছুদিন যাবত্‍ ট্রাম্প নিজের ডান হাত লুকিয়ে ঘুরছেন। আর এই নিয়ে কানাঘুষোর শেষ নেই। 

| Sep 16, 2025, 04:17 PM IST
1/10

এক্স হ্যান্ডেলে শনিবার এই মৃত্যুর খবর জানিয়ে প্রায় ৫৭ হাজার পোস্ট শেয়ার হয়। যেখানে ট্রাম্পের হাতের ছবি দেখা গিয়েছে যেখানে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। যা ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। প্রবল বিতর্কের মুখে এই ইস্যুতে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে হোয়াইট হাউস।

2/10

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি তার ডান হাত ঢাকার জন্য জনসমক্ষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছেন। 

3/10

বিভিন্ন বক্তৃতা ও জনসমাবেশে তাকে প্রায়শই বাম হাত দিয়ে ডান হাত ঢেকে রাখতে দেখা যায়। 

4/10

ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য মিরর' এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার ডান হাতের তালুতে একটি গাঢ় বেগুনি রঙের দাগ দেখা যাচ্ছে। 

5/10

হোয়াইট হাউসের ব্যাখ্যা

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই দাগটি কোনো বড় ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। 

6/10

হোয়াইট হাউসের ব্যাখ্যা

তিনি জানান, ট্রাম্পের ব্যস্ত কর্মসূচির কারণে তাকে প্রায়শই বিশ্বনেতাদের সঙ্গে করমর্দন করতে হয়, যা তার হাতের শিরায় চাপ সৃষ্টি করে।

7/10

ট্রাম্পের ডান হাত

এছাড়াও, ট্রাম্প তার হৃদযন্ত্রের সুস্থতার জন্য প্রতিদিন অ্যাসপিরিন গ্রহণ করেন। এই রক্ত পাতলা করার ওষুধটি সামান্য আঘাত বা আঁচড়কে আরও গাঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী দেখাতে পারে, যা সম্ভবত তার হাতের তালুতে জেদি বিবর্ণতার কারণ।

8/10

ট্রাম্পের ডান হাত

জুলাই মাসে হোয়াইট হাউস জানায় যে, ট্রাম্প 'ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি' (chronic venous insufficiency) নামক একটি রোগে ভুগছেন। 

9/10

ট্রাম্পের ডান হাত

এই রোগে শিরায় রক্ত চলাচল ধীর হয়ে যায়, যা ৭০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের মধ্যে বেশ সাধারণ। তার গোড়ালিতে প্রায়শই যে ফোলাভাব দেখা যায়, এটিও একই রোগের কারণে।

10/10

ট্রাম্পের ডান হাত

সংক্ষেপে, ট্রাম্পের ডান হাতের বেগুনি দাগটি সম্ভবত কোনো গুরুতর অসুস্থতার ফল নয়, বরং শিরা সংক্রান্ত সমস্যা এবং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সামান্য আঘাতের সংমিশ্রণ।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড...

পরবর্তী অ্যালবাম

Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড...

Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড...

Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড... 9
Adhar Card Updation new rules: আপনার আধার কি ১০ বছর পুরনো? চেঞ্জ করুন এখনই, জানিয়ে দিল কেন্দ্র! এল নতুন ডেট...

Adhar Card Updation new rules: আপনার আধার কি ১০ বছর পুরনো? চেঞ্জ করুন এখনই, জানিয়ে দিল কেন্দ্র! এল নতুন ডেট...

Adhar Card Updation new rules: আপনার আধার কি ১০ বছর পুরনো? চেঞ্জ করুন এখনই, জানিয়ে দিল কেন্দ্র! এল নতুন ডেট... 8
Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না...

Indian Railways New Rule: ট্রেনের টিকিট কাটতে গেলে এবার আধার নিয়ে বসুন! নাহলে রিজার্ভেশন পাবেন না... 8
India-Pakistan Handshake Row: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত...

India-Pakistan Handshake Row: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত...

India-Pakistan Handshake Row: ভারত-পাক ম্যাচে মহানাটকীয় মোড়, শত্রুদেশের দাবি নাকচ ICC-র, জিতলেও ট্রফি নেবে না ভারত... 6