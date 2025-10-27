English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

Gold Price: আজও কমছে সেনার দাম। গতকাল থেকে আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১ টাকা কমেছে। আজ প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১২,৫৬১ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১১,৫১৪ টাকা

| Oct 27, 2025, 02:35 PM IST
কেন এই পতন!

টানা কয়েক সপ্তাহ সোনা-রুপোর দাম বাড়ার পর তা ক্রমশ কমছে। জেল্লা হারাচ্ছে সোনা। যারা সোনা কিনবেন বলে ঠিক করেছিলেন তারা খনিকটা স্বস্তি পাচ্ছেন। সোমবারও কমছে সোনার দাম কিন্তু এই পতন?

কিছুটা স্বস্তি!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সোনা ও রুপোর দাম কমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। প্রাথমিক কারণ হল ডলারের দাম ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি চিন ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে আমেরিকা। গাজাতেও কিছুটা শান্তি ফিরেছে। ফলে কিছুটা স্বস্তি এসেছে আন্তর্জাতিক বাজারে।  

পরিস্থিতি ফের ঘুরতে পারে!

ডলারের দাম কমে যাওয়ায় বাজার ঝুঁকেছিল সোনা-রুপোর দিকে। সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে বদল হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সবকিছু মিটে গিয়েছে। পরিস্থিতি ফের ঘুরতে পারে।

রাজনৈতিক কারণ

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলছেন এই সপ্তাহটা সোনার দামের ওঠাপড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসপ্তাহেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের। পাশাপাশি রয়েছে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ থেকে কী ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ও ব্যাংক অব জাপান কী পদক্ষেপ নেয় তার উপরে।

ফেডারেল রিজার্ভ

আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ যদি তাদের রেট কমায় তাহলে সোনার দাম আরও কমবে। কিন্তু এর মধ্য়ে বিশ্ব রাজনীতিতে যদি কোনও ওঠাপড়া হয় তাহলে সোনার দাম ফের চড়তে পারে।  

আজ সোনার দাম কত

উল্লেখ্য়, আজও কমছে সেনার দাম। গতকাল থেকে আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১ টাকা কমেছে। আজ প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১২,৫৬১ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১১,৫১৪ টাকা এবং প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯,৪২১ টাকা। কলকাতায় আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৬২ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৬২০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৫১৫ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪২২ টাকা। 

