Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ

Gold Price Fluctation: বিশাল লাফ দিয়েও সোনার দামে কেন বিশাল এই পতন! জেনে নিন ৪ কারণ
Gold Price: আজও কমছে সেনার দাম। গতকাল থেকে আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১ টাকা কমেছে। আজ প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১২,৫৬১ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১১,৫১৪ টাকা
কেন এই পতন!
কিছুটা স্বস্তি!
পরিস্থিতি ফের ঘুরতে পারে!
রাজনৈতিক কারণ
কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ বলছেন এই সপ্তাহটা সোনার দামের ওঠাপড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসপ্তাহেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের। পাশাপাশি রয়েছে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ থেকে কী ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ও ব্যাংক অব জাপান কী পদক্ষেপ নেয় তার উপরে।
ফেডারেল রিজার্ভ
আজ সোনার দাম কত
উল্লেখ্য়, আজও কমছে সেনার দাম। গতকাল থেকে আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১ টাকা কমেছে। আজ প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১২,৫৬১ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১১,৫১৪ টাকা এবং প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ৯,৪২১ টাকা। কলকাতায় আজ সোনার দাম: ২৪ ক্যারেট সোনার ১ গ্রামের দাম ১২,৫৬২ টাকা। মানে ১০ গ্রামের দাম দাঁড়াচ্ছে ১,২৫,৬২০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রাম ১১,৫১৫ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনা যা ৯৯৯ সোনা নামেও পরিচিত, তার ১ গ্রামের দাম ৯,৪২২ টাকা।
