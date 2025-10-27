English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1971 India-Pakistan War: ৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনা কেন হাজার-হাজার কনডোম অর্ডার করেছিল?

1971 India-Pakistan War: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনা কেন হাজার-হাজার কনডোম অর্ডার করেছিল? কারণ শুনলে চমকে যাবেন। আপনার ভাবনারও বাইরে...

Oct 27, 2025, 06:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৭১ সালে পাক সেনাবাহিনীকে হারিয়ে বাংলাদেশকে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন করার সময়ে, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, শত্রু সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং তাদের ভূখণ্ডের একটি বিশাল অংশ বিভক্ত করে।  

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ছিল ১৯৪৭ সালের পর থেকে দুই তিক্ত শত্রুর মধ্যে তৃতীয় বড় যুদ্ধ। তবে ১৯৭১ সালের এই যুদ্ধ এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল, যে এটি পূর্ব পাকিস্তানকে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মুক্ত করার জন্য সংঘটিত হয়েছিল, যা পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড থেকে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত।  

একাত্তরের ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসিকতার অসংখ্য অবিশ্বাস্য গল্প রয়েছে। যার মধ্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের একটি চমকে দেওয়া ঘটনাও রয়েছে। যখন ভারতীয় নৌবাহিনী যুদ্ধের মাঝপথে হাজার-হাজার কনডোম অর্ডার করেছিল। 

আসুন জেনে নেওয়া যাক ভারতীয় নৌবাহিনী সেই কনডোমগুলি দিয়ে কী করেছিল। বিস্তারিত তথ্য অনুযায়ী,একাত্তরের যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌবাহিনী একাধিক ফ্রন্টে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এমনকী পাক সেনাবাহিনী ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল।   

ভারতীয় নৌবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) চট্টগ্রাম বন্দর। নৌবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল লিম্পেট মাইন (একপ্রকার বিস্ফোরক, জাহাজের হালের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্যই ডিজাইনড, সাধারণত একজন ডুবুরি দ্বারা চুম্বক ব্যবহার করে তা মোতায়েন করে।) পুঁতে পাকিস্তানি জাহাজগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া।  

কিন্তু ভারতের রণ পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কারণ মাইনগুলি ৩০ মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হবে। এই বাধা দূর করতে ভারতীয় নৌসেনা লিম্পেট মাইনের উপর কনডোম রেখে দিয়েছিল। এটি লিম্পেট মাইনগুলিকে জলে মোতায়েন করার সময়ে, ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল এবং সময়মতো বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তানি জাহাজগুলিকে উড়িয়ে দেয়  

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় নৌসেনার চট্টগ্রাম বন্দর অভিযান ছিল, পাকিস্তানের জাহাজ চলাচল ও সরবরাহ লাইনকে বিকল করে দেওয়ার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের প্রতিরক্ষা সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বিজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ধারণা করা হয় যে ভারতীয় বিমানবাহিনীও এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

