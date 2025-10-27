1971 India-Pakistan War: ৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনা কেন হাজার-হাজার কনডোম অর্ডার করেছিল?

1971 India-Pakistan War: ৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনা কেন হাজার-হাজার কনডোম অর্ডার করেছিল?
1971 India-Pakistan War: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনা কেন হাজার-হাজার কনডোম অর্ডার করেছিল? কারণ শুনলে চমকে যাবেন। আপনার ভাবনারও বাইরে...
1/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
2/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ছিল ১৯৪৭ সালের পর থেকে দুই তিক্ত শত্রুর মধ্যে তৃতীয় বড় যুদ্ধ। তবে ১৯৭১ সালের এই যুদ্ধ এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল, যে এটি পূর্ব পাকিস্তানকে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মুক্ত করার জন্য সংঘটিত হয়েছিল, যা পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড থেকে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত।
photos
TRENDING NOW
3/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
4/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
5/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
ভারতীয় নৌবাহিনীর লক্ষ্যবস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) চট্টগ্রাম বন্দর। নৌবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল লিম্পেট মাইন (একপ্রকার বিস্ফোরক, জাহাজের হালের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্যই ডিজাইনড, সাধারণত একজন ডুবুরি দ্বারা চুম্বক ব্যবহার করে তা মোতায়েন করে।) পুঁতে পাকিস্তানি জাহাজগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া।
6/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
কিন্তু ভারতের রণ পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কারণ মাইনগুলি ৩০ মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হবে। এই বাধা দূর করতে ভারতীয় নৌসেনা লিম্পেট মাইনের উপর কনডোম রেখে দিয়েছিল। এটি লিম্পেট মাইনগুলিকে জলে মোতায়েন করার সময়ে, ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল এবং সময়মতো বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তানি জাহাজগুলিকে উড়িয়ে দেয়
7/7
৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় নৌসেনার কেন হাজার-হাজার কনডোম লেগেছিল?
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতীয় নৌসেনার চট্টগ্রাম বন্দর অভিযান ছিল, পাকিস্তানের জাহাজ চলাচল ও সরবরাহ লাইনকে বিকল করে দেওয়ার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের প্রতিরক্ষা সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের বিজয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ধারণা করা হয় যে ভারতীয় বিমানবাহিনীও এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
photos