Nipah Virus Outbreak: মস্তিষ্কে শক থেকে শুরু করে... কোন ৫ ভয়ংকর কারণে নিপা বিপজ্জনক মারণ ভাইরাস? একমাত্র চিকিৎসা কী?

Nipah Virus Outbreak: মস্তিষ্কে শক থেকে শুরু করে... কোন ৫ ভয়ংকর কারণে নিপা বিপজ্জনক মারণ ভাইরাস? একমাত্র চিকিৎসা কী?
Nipah Virus in Bengal: রাজ্য আক্রান্ত ২। কেন নিপা ভাইরাস নিয়ে এত ভয়? ৫টি বড় কারণ দেওয়া হল, যা এই ভাইরাসকে এত বিপজ্জনক করে তোলে...
করোনার দুঃস্বপ্ন উসকে দিল নিপা
রাজ্য় আক্রান্ত ২
আক্রান্ত নার্স
ওই দুজনের নমুনা পাঠানো হয় কল্যাণী এইমসে। সেই নমুনা কল্যাণী এইমস থেকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় পুণে এনআইভি-তে। পুণে এনআইভি-র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একজন পজিটিভ। অন্যজনকে এখনও সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। তার নমুনাও জিনোম সিকোয়েন্সিং করে দেখা হচ্ছে। এমনটাই জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ ও পরিবার মন্ত্রক সূত্রে। যে দুজন নিপা আক্রান্ত বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা অতি সংকট জনক, একজন কোমায় রয়েছেন, এমনই হাসপাতাল সূত্র খবর। ইতোমধ্যেই হাসপাতালগুলোতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে এবং সরকার দ্রুত কাজ শুরু করেছে।
প্রশ্ন উঠছে, নিপা ভাইরাস নিয়ে এত ভয় কেন?
৫টি বড় কারণ দেওয়া হল, যা নিপা ভাইরাসকে এত বিপজ্জনক করে তোলে:
শুরুতে উপসর্গ খুব সাধারণ
মস্তিষ্কে সরাসরি আঘাত করে
কোনও নিশ্চিত ওষুধ বা ভ্যাকসিন নেই
মানুষ থেকে মানুষে ছড়ানোর ক্ষমতা
ভয় মানে আতঙ্ক নয়, সতর্কতা
