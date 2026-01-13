English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Nipah Virus Outbreak: মস্তিষ্কে শক থেকে শুরু করে... কোন ৫ ভয়ংকর কারণে নিপা বিপজ্জনক মারণ ভাইরাস? একমাত্র চিকিৎসা কী?

Nipah Virus Outbreak: মস্তিষ্কে শক থেকে শুরু করে... কোন ৫ ভয়ংকর কারণে নিপা বিপজ্জনক মারণ ভাইরাস? একমাত্র চিকিৎসা কী?

Nipah Virus in Bengal: রাজ্য আক্রান্ত ২। কেন নিপা ভাইরাস নিয়ে এত ভয়? ৫টি বড় কারণ দেওয়া হল, যা এই ভাইরাসকে এত বিপজ্জনক করে তোলে...

| Jan 13, 2026, 03:25 PM IST
1/10

করোনার দুঃস্বপ্ন উসকে দিল নিপা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করোনার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও কেউ ভোলেনি! দিকে দিকে মৃত্যু, কাছের মানুষকে হারিয়ে শেষবার দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা, আইসোলেশন, লকডাউন, অনাহার, দারিদ্র্য, কান্নার রোল- দুঃস্বপ্ন মনে হয় এর থেকে কম ভয়ংকর। আবার সেই স্মৃতি উসকে দিল এই নিপা ভাইরাস।  

2/10

রাজ্য় আক্রান্ত ২

ইতোমধ্য়েই পশ্চিমবঙ্গে দুজন নার্স আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের ভর্তির করা হয় বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। দুজনের বয়স ২২-২৫ এর মধ্য়ে।

3/10

আক্রান্ত নার্স

ওই দুজনের নমুনা পাঠানো হয় কল্যাণী এইমসে। সেই নমুনা কল্যাণী এইমস থেকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় পুণে এনআইভি-তে। পুণে এনআইভি-র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একজন পজিটিভ। অন্যজনকে এখনও সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। তার নমুনাও জিনোম সিকোয়েন্সিং করে দেখা হচ্ছে। এমনটাই জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ ও পরিবার মন্ত্রক সূত্রে। যে দুজন নিপা আক্রান্ত বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা অতি সংকট জনক, একজন কোমায় রয়েছেন, এমনই হাসপাতাল সূত্র খবর। ইতোমধ্যেই হাসপাতালগুলোতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে এবং সরকার দ্রুত কাজ শুরু করেছে।

4/10

প্রশ্ন উঠছে, নিপা ভাইরাস নিয়ে এত ভয় কেন?

নিপা ভাইরাস সাধারণ ভাইরাল রোগের মতো নয়। এটি একটি বিরল কিন্তু খুব বিপজ্জনক ভাইরাস। যা প্রাণী থেকে মানুষে ছড়ায় এবং খুব কম সময়ে প্রাণঘাতী হতে পারে। শুরুতে এর উপসর্গ সাধারণ মনে হয়, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে এটি মস্তিষ্ককে আঘাত করতে পারে। এজন্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নিপা ভাইরাসকে হালকাভাবে নেন না।

5/10

৫টি বড় কারণ দেওয়া হল, যা নিপা ভাইরাসকে এত বিপজ্জনক করে তোলে:

মৃত্যুহার খুব বেশি: নিপা ভাইরাসে মৃত্যুহার অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে ৪০% থেকে ৭৫% পর্যন্ত মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ ২–৩ জন রোগীর মধ্যে প্রায় ১ জনের প্রাণহানি হতে পারে। তাই এটি সাধারণ ফ্লু, ডেঙ্গু বা কোভিডের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।  

6/10

শুরুতে উপসর্গ খুব সাধারণ

নিপা ভাইরাসের শুরুতে উপসর্গগুলো সাধারণ রোগের মতো—জ্বর, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, পেশীতে ব্যথা। অনেক সময় মানুষ এটিকে সাধারণ ভাইরাল জ্বর বা ফ্লু ভেবে উপেক্ষা করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এটি মস্তিষ্কে প্রদাহ (এনসেফালাইটিস) করতে পারে, যা প্রাণঘাতী।

7/10

মস্তিষ্কে সরাসরি আঘাত করে

নিপা ভাইরাস কেবল ফুসফুস বা গলায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি মস্তিষ্কে পৌঁছে নিউরোলজিক্যাল সমস্যা তৈরি করে। রোগী বিভ্রান্ত, অচেতন, শক বা কোমায় যেতে পারে। যখন কোনও ভাইরাস সরাসরি মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে, তখন চিকিৎসা খুব কঠিন হয়ে যায়।

8/10

কোনও নিশ্চিত ওষুধ বা ভ্যাকসিন নেই

আজও নিপা ভাইরাসের জন্য কোনও বিশেষ ওষুধ বা অনুমোদিত ভ্যাকসিন নেই। চিকিৎসা মূলত সহায়ক- যেমন: অক্সিজেন দেওয়া, ICU-তে নজরদারি, মস্তিষ্ক ও শ্বাসসংক্রান্ত জটিলতা সামলানো। এই সীমিত চিকিৎসা বিকল্প ভয় বাড়ায়।

9/10

মানুষ থেকে মানুষে ছড়ানোর ক্ষমতা

নিপা ভাইরাস শুধু প্রাণী থেকে নয়, সংক্রমিত মানুষের শরীরের তরল ও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে। এজন্য হাসপাতালগুলোতে রোগীদের আলাদা রাখা হয় এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা PPE ব্যবহার করে। সময়মতো নিয়ন্ত্রণ না করলে এটি আউটব্রেকের আকার নিতে পারে।

10/10

ভয় মানে আতঙ্ক নয়, সতর্কতা

নিপা ভাইরাসের ভয় বেশি কারণ এটি দ্রুত, প্রাণঘাতী এবং অনিশ্চিত। কিন্তু ভয় মানে আতঙ্ক নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সন্দেহজনক উপসর্গে পরীক্ষা করা, সংক্রমিত উৎস থেকে দূরে থাকা- এসব উপায়ে ভাইরাসের ছড়ানো আটকানো যায়।

