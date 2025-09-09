English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal Protests Live Updates: হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণই বিক্ষোভের সলতে পাকিয়েছে! ফিরছেন রাজা? নেপাল ফের হিন্দুরাষ্ট্র?

Nepal Unrest: কেন নেপাল 'হিন্দু রাষ্ট্র' ফিরে পেতে চায়: 'গণতন্ত্রের' সময় চীন-পাকিস্তান-মিশনারিরা দেশ দখল করে নিয়েছে, অস্থিরতায় ক্লান্ত জনগণের একমাত্র আশা রাজতন্ত্র। তবে নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের গল্প ২০০৮ সালের প্রায় ২০ বছর আগে থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। যদিও নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান পরে বামপন্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল, কিন্তু এর বীজ বপন করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

| Sep 09, 2025, 02:37 PM IST
1/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

ভারতীয় উপমহাদেশ আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে অস্থিরতার পর ভারতের আরেক বন্ধু রাষ্ট্র নেপালের একটি বড় অংশ এখন রাস্তায় নেমেছে। এমনকি রাজধানী কাঠমান্ডুতেও কারফিউ জারি করতে হয়েছে। গত তিন দশক ধরে ক্রমাগত অস্থিরতার মুখোমুখি হওয়া নেপালে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হিন্দু রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছে। তাদের দাবি, নেপালকে আবারও 'হিন্দু রাষ্ট্র' ঘোষণা করা হোক। প্রায় দেড় দশক ধরে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নেপাল আবারও সেই একই সংকটে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে এটি ১৯৮০-এর দশকে ছিল।

2/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

গত তিন-চার দশক ধরে নেপালের এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়েছে পাকিস্তান। এই অস্থিরতা দেশটিতে চীন, আমেরিকা, খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। নেপালকে তার হিন্দু সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে ফেলার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নেপালকে ঠেলে দেওয়ার জন্য ভারতের কিছু নেতাও দায়ী। নেপালের হিন্দু জনগণ এখন এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যে তারা গণতন্ত্রের পরিবর্তে আবারও রাজতন্ত্র এবং একটি হিন্দু রাষ্ট্র চাইছে।

3/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

নেপালে হিন্দু রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ২০০৮ সালে। রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহকে ২০০৮ সালে তার সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিল। এর আগে, প্রায় এক দশক ধরে বামপন্থীরা নেপালে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। এর ফলস্বরূপ, নেপালের প্রায় আড়াই শতাব্দীর পুরনো রাজতন্ত্র ২০০৮ সালে শেষ হয়।

4/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

তবে নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের গল্প ২০০৮ সালের প্রায় ২০ বছর আগে থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। যদিও নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান পরে বামপন্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল, কিন্তু এর বীজ বপন করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তার একটি পদক্ষেপ ভারতকে নেপাল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, যে দূরত্ব আজও ঘোচানো যায়নি।

5/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধী নেপালে সবকিছু সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ভারত নেপালে যাওয়ার ২১টি রুটের মধ্যে ১৯টি বন্ধ করে দেয়। নেপালের জন্য তেল থেকে শুরু করে রেশনের মতো সবকিছুতে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল। এর ফলে নেপালে তেল এবং খাদ্যের মারাত্মক সংকট দেখা দেয়।

6/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

এমনকি কেরোসিনের মতো একটি সাধারণ জিনিসের জন্যও নেপালে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছিল। রাজীব গান্ধী এই পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন যখন নেপালে কয়েক দিন আগে রিখটার স্কেলে ৭-এর বেশি মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল। রাজীব গান্ধীর এই পদক্ষেপের জন্য দুটি কারণ দেখানো হয়েছিল।

7/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

এই সবের কারণে, তৎকালীন নেপালের শাসক রাজা বীরেন্দ্র বিক্রম শাহের সাথে ভারতের সংঘাত শুরু হয়। এই অবরোধ এক বছর ধরে চলেছিল এবং এই সময়ে নেপালকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এর পিছনে আরেকটি গল্প রয়েছে যা নেপাল এবং রাজা মহেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত।

8/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

বলা হয় যে ১৯৮৮ সালে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তার স্ত্রী সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানে, রাজীব গান্ধী কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরও পরিদর্শন করেন, তবে সেখানকার পুরোহিতরা তার স্ত্রী সোনিয়া গান্ধীকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করেন।  

9/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

বলা হয় যে সোনিয়া গান্ধীর প্রবেশের বিরোধিতা করা হয়েছিল কারণ তিনি একজন হিন্দু নন, বরং একজন খ্রিস্টান। শুধুমাত্র হিন্দুরা এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। এরপর রাজীব গান্ধী এই বিষয়ে রাজা মহেন্দ্রের সাহায্য চান। রাজা মহেন্দ্রও সাহায্য করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। বলা হয় যে রাজা বীরেন্দ্রের স্ত্রী রানী ঐশ্বর্যাও সোনিয়ার মন্দিরে প্রবেশের বিরুদ্ধে ছিলেন।

10/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

রাজীব গান্ধী নেপালের রাজার বিরুদ্ধে দলগুলোকে একত্রিত করার জন্য 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং' (R&AW) কেও কাজে লাগিয়েছিলেন। র'-এর প্রাক্তন বিশেষ পরিচালক অমর ভূষণ তার বই 'ইনসাইড নেপাল'-এ বলেছেন যে রাজীব গান্ধীর নির্দেশে র' নেপালে রাজার বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল।

11/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

নেপালের জনগণ এবং শিক্ষার্থীরা কেবল ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল না, তারা রাজা বীরেন্দ্র শাহের বিরুদ্ধেও চলে যায়। এই সময়ে র' তাদের সংগঠিত করে। র' এই সময়ে নেপালি কংগ্রেস পার্টি এবং কমিউনিস্টদের শক্তিশালী করে। এই আন্দোলনও সহিংস হয়ে ওঠে এবং এতে অনেক মানুষ নিহত হয়। অবশেষে, ১৯৯০ সালের এপ্রিলে রাজাকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল।

12/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

এভাবেই রাজীব গান্ধী ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে নেপালকে চীনের দিকে ঠেলে দেন এবং তার রাজতন্ত্রের ভিত্তিও দুর্বল করে দেন। রাজীব গান্ধী নেপালে কমিউনিস্টদের লালন-পালন করে রাজতন্ত্রকে দুর্বল করেছিলেন, আর ভারতের কমিউনিস্টরা এই রাজতন্ত্রের অবসানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

13/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

সীতারাম ইয়েচুরিও ২০০৬ সালে নেপালি কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে, নেপালে রাজতন্ত্র এবং গেরিলা বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছিল। বলা হয় যে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের অনুরোধে সেখানে গিয়েছিলেন। সীতারাম ইয়েচুরির নেপালি বামপন্থীদের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়।

14/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

গত তিন দশক ধরে নেপালে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তার পুরো সুবিধা নিয়েছে বিদেশী শক্তিগুলো। এর মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিরা সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। অনেক খ্রিস্টান মিশনারি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু রাষ্ট্র নেপালে সক্রিয় ছিল। ২০২৩ সালের একটি বিবিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, নেপালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা এক দশকে ৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

15/15

নেপালে গণবিক্ষোভ

২০১১ সালে, নেপালে ৩.৭৬ লাখ খ্রিস্টান বাস করত। ২০০১ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ। বর্তমানে, নেপালে ৫.৫ লক্ষেরও বেশি খ্রিস্টান বাস করে। এটি এমন একটি পরিস্থিতি যখন ১৯৫১ সালে নেপালে একজনও খ্রিস্টান ছিল না। ধর্মান্তরের লক্ষ্য কেবল নেপালের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দুরা।  

