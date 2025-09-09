Nepal Protests Live Updates: হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণই বিক্ষোভের সলতে পাকিয়েছে! ফিরছেন রাজা? নেপাল ফের হিন্দুরাষ্ট্র?

Nepal Protests Live Updates: হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণই বিক্ষোভের সলতে পাকিয়েছে! ফিরছেন রাজা? নেপাল ফের হিন্দুরাষ্ট্র?
Nepal Unrest: কেন নেপাল 'হিন্দু রাষ্ট্র' ফিরে পেতে চায়: 'গণতন্ত্রের' সময় চীন-পাকিস্তান-মিশনারিরা দেশ দখল করে নিয়েছে, অস্থিরতায় ক্লান্ত জনগণের একমাত্র আশা রাজতন্ত্র। তবে নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের গল্প ২০০৮ সালের প্রায় ২০ বছর আগে থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। যদিও নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান পরে বামপন্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল, কিন্তু এর বীজ বপন করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।
ভারতীয় উপমহাদেশ আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে অস্থিরতার পর ভারতের আরেক বন্ধু রাষ্ট্র নেপালের একটি বড় অংশ এখন রাস্তায় নেমেছে। এমনকি রাজধানী কাঠমান্ডুতেও কারফিউ জারি করতে হয়েছে। গত তিন দশক ধরে ক্রমাগত অস্থিরতার মুখোমুখি হওয়া নেপালে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হিন্দু রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি জানাচ্ছে। তাদের দাবি, নেপালকে আবারও 'হিন্দু রাষ্ট্র' ঘোষণা করা হোক। প্রায় দেড় দশক ধরে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নেপাল আবারও সেই একই সংকটে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে এটি ১৯৮০-এর দশকে ছিল।
গত তিন-চার দশক ধরে নেপালের এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়েছে পাকিস্তান। এই অস্থিরতা দেশটিতে চীন, আমেরিকা, খ্রিস্টান মিশনারি এবং ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। নেপালকে তার হিন্দু সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে ফেলার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নেপালকে ঠেলে দেওয়ার জন্য ভারতের কিছু নেতাও দায়ী। নেপালের হিন্দু জনগণ এখন এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যে তারা গণতন্ত্রের পরিবর্তে আবারও রাজতন্ত্র এবং একটি হিন্দু রাষ্ট্র চাইছে।
তবে নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানের গল্প ২০০৮ সালের প্রায় ২০ বছর আগে থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। যদিও নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান পরে বামপন্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল, কিন্তু এর বীজ বপন করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তার একটি পদক্ষেপ ভারতকে নেপাল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, যে দূরত্ব আজও ঘোচানো যায়নি।
বলা হয় যে সোনিয়া গান্ধীর প্রবেশের বিরোধিতা করা হয়েছিল কারণ তিনি একজন হিন্দু নন, বরং একজন খ্রিস্টান। শুধুমাত্র হিন্দুরা এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। এরপর রাজীব গান্ধী এই বিষয়ে রাজা মহেন্দ্রের সাহায্য চান। রাজা মহেন্দ্রও সাহায্য করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। বলা হয় যে রাজা বীরেন্দ্রের স্ত্রী রানী ঐশ্বর্যাও সোনিয়ার মন্দিরে প্রবেশের বিরুদ্ধে ছিলেন।
নেপালের জনগণ এবং শিক্ষার্থীরা কেবল ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল না, তারা রাজা বীরেন্দ্র শাহের বিরুদ্ধেও চলে যায়। এই সময়ে র' তাদের সংগঠিত করে। র' এই সময়ে নেপালি কংগ্রেস পার্টি এবং কমিউনিস্টদের শক্তিশালী করে। এই আন্দোলনও সহিংস হয়ে ওঠে এবং এতে অনেক মানুষ নিহত হয়। অবশেষে, ১৯৯০ সালের এপ্রিলে রাজাকে মাথা নোয়াতে হয়েছিল।
সীতারাম ইয়েচুরিও ২০০৬ সালে নেপালি কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে, নেপালে রাজতন্ত্র এবং গেরিলা বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছিল। বলা হয় যে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের অনুরোধে সেখানে গিয়েছিলেন। সীতারাম ইয়েচুরির নেপালি বামপন্থীদের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়।
গত তিন দশক ধরে নেপালে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তার পুরো সুবিধা নিয়েছে বিদেশী শক্তিগুলো। এর মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিরা সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। অনেক খ্রিস্টান মিশনারি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু রাষ্ট্র নেপালে সক্রিয় ছিল। ২০২৩ সালের একটি বিবিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, নেপালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা এক দশকে ৬৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।
