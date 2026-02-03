English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

Epstein Files:  ফের শোরগোল। ফের বিশ্বজুড়ে চর্চা। মার্কিন অর্থকুবের ও দণ্ডিত যৌন অপরাধী Jeffrey Epstein–কে ঘিরে প্রকাশিত ‘এপস্টিন ফাইলস’ সামনে আসতেই ক্রীড়াজগতেও কাঁপুনি। কারণ, সেই নথিতে নাকি উঠে এসেছে একাধিক সুপারস্টারের নাম—ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন Sachin Tendulkar, ফুটবলের বিশ্বরাজপুত্র Lionel Messi, এমনকি বাস্কেটবল কিংবদন্তি Michael Jordan.  

| Feb 03, 2026, 08:58 PM IST
1/11

এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত?

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন— তবে কি এঁরা সবাই এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত? উত্তরটা স্পষ্ট—না। নথিতে নাম মানেই কি অভিযোগ?

2/11

এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত?

‘এপস্টিন ফাইলস’ কোনও ‘দোষীদের তালিকা’ নয়। এই ফাইলগুলো মূলত আদালতে জমা পড়া নথির সমষ্টি—ইমেল, যোগাযোগের রেকর্ড, অতিথি তালিকা, তৃতীয় পক্ষের বয়ান, এমনকি প্রসঙ্গত উল্লেখও। ফলে কারও নাম সেখানে উঠে এলেই তা অপরাধের প্রমাণ—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আইনগতভাবেই ভুল।  

3/11

এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত?

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখনও পর্যন্ত সচিন তেন্ডুলকর, লিওনেল মেসি বা মাইকেল জর্ডানের বিরুদ্ধে এপস্টিন সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ, চার্জশিট বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় নেই।  

4/11

তাহলে কেন এই নামগুলো?

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া তারকারা বহু দাতব্য অনুষ্ঠান, ফান্ডরেইজিং, গ্লোবাল সম্মেলন বা সামাজিক মঞ্চে উপস্থিত থাকেন।  

5/11

এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত?

এপস্টিনও দীর্ঘদিন সেই অভিজাত সার্কুলেশনেরই অংশ ছিল। ফলে কোনও নথিতে ‘public figure’, ‘admired sportsperson’ বা উদাহরণ হিসেবে নাম উঠে আসা অস্বাভাবিক নয়।  

6/11

এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত?

কিন্তু সেই উল্লেখকে সরাসরি অপরাধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া—এই জায়গাতেই গুজব জন্ম নেয়।  

7/11

সোশ্যাল মিডিয়ার তালিকা বনাম বাস্তব

ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে নানা ‘শীর্ষ সম্মানিতদের নাম’, ‘গোপন তালিকা’ আর ‘এক্সপোজ়ড’ পোস্ট।  

8/11

সোশ্যাল মিডিয়ার তালিকা বনাম বাস্তব

কিন্তু দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও আইনি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য একটাই— “Mention does not imply misconduct.” অর্থাৎ, নথিতে নাম থাকা মানেই দোষী—এই সমীকরণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

9/11

সোশ্যাল মিডিয়ার তালিকা বনাম বাস্তব

এপস্টিন-কাণ্ড ভয়াবহ—তার তদন্ত ও নথি প্রকাশ জনস্বার্থে জরুরি। কিন্তু তার থেকেও জরুরি সত্য আর গুজবের ফারাকটা বজায় রাখা।  

10/11

সোশ্যাল মিডিয়ার তালিকা বনাম বাস্তব

সচিন থেকে মেসি—নাম এসেছে নথিতে, অভিযোগে নয়। বিচারে নয়। দোষে নয়।  

11/11

এপস্টিন-কাণ্ডে জড়িত?

ডিজিটাল যুগে একটাই নিয়ম— শিরোনাম পড়ে থামলে চলবে না, সত্যটা পড়তেই হবে।

