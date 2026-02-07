English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Vaibhav Suryavanshi EXPLAINED: কেন বৈভব সূর্যবংশী সিনিয়র দলে ঢুকতে পারবে না? এমনকী যোগ্যতা সত্ত্বেও পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তার দরজা বন্ধ!

Vaibhav Suryavanshi EXPLAINED: কেন বৈভব সূর্যবংশী সিনিয়র দলে ঢুকতে পারবে না? এমনকী যোগ্যতা সত্ত্বেও পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তার দরজা বন্ধ!

Vaibhav Suryavanshi: কেন ভুবনজয়ী বৈভব সিনিয়র দলে ঢুকতে পারবে না? কেন বিস্ময় বালকের দরজা বন্ধ পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও! জলের মতো বুঝে নিন।

| Feb 07, 2026, 07:18 PM IST
1/8

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল

U19 World Cup Final

ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছে। এই নিয়ে সর্বাধিক ষষ্ঠবার যুব বিশ্বকাপ ভারতের দখলে। আয়ুশ মাত্রের ভারতীয় দলে একজনকে নিয়েই ২২ গজে তুমুল চর্চা। সে বৈভব সূর্যবংশী।   

2/8

বিশ্বকাপ ফাইনালে বৈভবের বিস্ফোরণ

Vaibhav Suryavanshi U19 World Cup Final

বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ১২৬ মিনিটের ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ১৫ চার ১৫ ছয়ে ৮০ বলে বিস্ফোরক ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেছে সে। টুর্নামেন্টে ৭ ইনিংসে ৪৩৯ রান করে বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি হয়েছে। রেকর্ডের পর রেকর্ড করেই ইতিহাসের পর ইতিহাস লিখেছে।

3/8

বৈভব সূর্যবংশীর ২০২৫-২৬ মরসুম

Vaibhav Suryavanshi Career Highlights 2025–2026

গতবছর আইপিএল বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া এ ও ঘরোয়া ক্রিকেট (সৈয়দ মুসতাক আলি ট্রফি ও রঞ্জি ট্রফি) বৈভবের দাপট দেখিয়েছে। রানের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে। বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে উজ্জ্বল তরুণ প্রতিভাদের একজন হিসেবেই সে আবির্ভূত হয়েছে।   

4/8

কেন বৈভব সিনিয়র টিমে সুযোগ পাবে না?

Vaibhav Suryavanshi Senior Team

এখন বহু ক্রিকেটভক্তই বলছেন যে, বৈভবের অবিলম্বে সিনিয়র টিমে ঢোকা উচিত। কিন্তু বিসিসিআই চেয়েও তাকে সিনিয়র দলে এন্ট্রি দিতে পারবে না। এমনকী বৈভবের বয়স থাকা সত্ত্বেও সে পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলতে পারবে না!  

5/8

১৫ বছরের নিয়ম

The 15-Year Rule

২০২০ সালে প্রবর্তিত আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী সিনিয়র আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (টেস্ট, ওডিআই, বা টি-টোয়েন্টিআই) অংশগ্রহণের জন্য একজন খেলোয়াড়ের বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর হতেই হবে। সেখানে বৈভবের বয়স ১৪ বছর ৩১৭ দিন। আইসিসির ন্যূনতম বয়স নীতির কারণেই বৈভব আগামী ২৭ মার্চের আগে পর্যন্ত সিনিয়র ইন্ডিয়া টিমে অভিষেক করতে পারবে না।  

6/8

নিয়মে ব্যতিক্রম

Exceptions

নিয়ম যেমন আছে তেমন নিয়মে ব্যতিক্রমও আছে। যদি বিসিসিআই বৈভবের অসাধারণ মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতির প্রমাণ দিয়ে ছাড়ের জন্য আইসিসি-কে আবেদন করতে পারে। তবে এই ছাড় অত্যন্ত বিরল। 

7/8

বৈভবের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ

Vaibhav Suryavanshi Under-19 World Cup

২০২৮ এবং ২০২৩০ সালে রয়েছে পরের দু'টি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। হিসেব মতো তখনও বৈভবের বয়স থাকবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলার। কিন্তু বৈভব কেন মাত্রের দলের আর কেউই পরের বিশ্বকাপ খেলতে পারবে না।   

8/8

বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা

BCCI guidelines

বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা মেনেই মাত্রেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিসিসিআই সাফ বলে দিয়েছে যে, একজন ক্রিকেটার একবারই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে অংশ নিতে পারবে।   

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hotel Spy Cam: মাঝরাতে লুকিয়ে দুষ্টু ছবি দেখতে গিয়ে পর্নসাইটে প্রেমিকার সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতা দেখে মুর্ছা গেলেন তরুণ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Hotel Spy Cam: মাঝরাতে লুকিয়ে দুষ্টু ছবি দেখতে গিয়ে পর্নসাইটে প্রেমিকার সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতা দেখে মুর্ছা গেলেন তরুণ...

Hotel Spy Cam: মাঝরাতে লুকিয়ে দুষ্টু ছবি দেখতে গিয়ে পর্নসাইটে প্রেমিকার সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতা দেখে মুর্ছা গেলেন তরুণ...

Hotel Spy Cam: মাঝরাতে লুকিয়ে দুষ্টু ছবি দেখতে গিয়ে পর্নসাইটে প্রেমিকার সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতা দেখে মুর্ছা গেলেন তরুণ... 7
Prosenjit Chatterjee: প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত-রুদ্রনীল, উপহারে &#039;রামলালা&#039;! কী কথা হল দু&#039;জনের?

Prosenjit Chatterjee: প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত-রুদ্রনীল, উপহারে 'রামলালা'! কী কথা হল দু'জনের?

Prosenjit Chatterjee: প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্ত-রুদ্রনীল, উপহারে 'রামলালা'! কী কথা হল দু'জনের? 8
Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! ১০ ডিগ্রির নীচে নামতে পারে পারদ, লেটেস্ট আপডেট... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন সুযোগের দরজা খুলবে মেষের, পরিশ্রমের ফল হাতের মুঠোয় মকরের... 12