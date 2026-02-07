Vaibhav Suryavanshi EXPLAINED: কেন বৈভব সূর্যবংশী সিনিয়র দলে ঢুকতে পারবে না? এমনকী যোগ্যতা সত্ত্বেও পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তার দরজা বন্ধ!

Vaibhav Suryavanshi EXPLAINED: কেন বৈভব সূর্যবংশী সিনিয়র দলে ঢুকতে পারবে না? এমনকী যোগ্যতা সত্ত্বেও পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তার দরজা বন্ধ!
Vaibhav Suryavanshi: কেন ভুবনজয়ী বৈভব সিনিয়র দলে ঢুকতে পারবে না? কেন বিস্ময় বালকের দরজা বন্ধ পরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও! জলের মতো বুঝে নিন।
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল
বিশ্বকাপ ফাইনালে বৈভবের বিস্ফোরণ
বৈভব সূর্যবংশীর ২০২৫-২৬ মরসুম
কেন বৈভব সিনিয়র টিমে সুযোগ পাবে না?
১৫ বছরের নিয়ম
২০২০ সালে প্রবর্তিত আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী সিনিয়র আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (টেস্ট, ওডিআই, বা টি-টোয়েন্টিআই) অংশগ্রহণের জন্য একজন খেলোয়াড়ের বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর হতেই হবে। সেখানে বৈভবের বয়স ১৪ বছর ৩১৭ দিন। আইসিসির ন্যূনতম বয়স নীতির কারণেই বৈভব আগামী ২৭ মার্চের আগে পর্যন্ত সিনিয়র ইন্ডিয়া টিমে অভিষেক করতে পারবে না।
নিয়মে ব্যতিক্রম
বৈভবের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ
বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকা
