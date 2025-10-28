English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Diabetes life hack: ভাত খেলেই নিয়ন্ত্রনে থাকবে ডায়াবেটিস, কিন্তু...

Rice to Resistant Starch: ভাত তো রোজ খান। কিন্তু জানেন কী ভাত ঠান্ডা করে খাওয়া কতটা স্বাস্থ্যের পক্ষ্যে উপকারী? 

| Oct 28, 2025, 08:09 PM IST
1/10

ভাত = ভালোবাসা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাত বাঙালিদের প্রধান খাদ্য। সকালের পান্তা থেকে রাতের গরম ভাত—চালের এই রূপ আমাদের খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

2/10

ভাত খাওয়ার পর রক্তে শর্করার প্রভাব

ভাত মূলত কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate) সমৃদ্ধ খাবার, যা দ্রুত glucose - এ রূপান্তরিত হয়। ফলে ভাত খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে।

3/10

ঠান্ডা ভাতে লুকিয়ে আছে বিকল্প পথ

পুষ্টিবিদ রাশি চাহাল জানান, 'রান্না করা ভাত ঠান্ডা বা ফ্রিজে রাখলে সেই ভাতের কিছু পচ্য স্টার্চ রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চে (resistant starch) পরিণত হয়।' এই স্টার্চ আমাদের শরীরে ধীরে হজম হয় এবং রক্তে glucose -এর মাত্রা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়।

4/10

Step 1 - সঠিকভাবে ভাত ঠান্ডা করা

রান্না করা ভাত দুই ঘণ্টার মধ্যে ফ্রিজে রেখে দিন। এটি ঘরের তাপমাত্রায় রাখলে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে।

5/10

Step 2 – সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি

ভাত ফ্রিজে বায়ুরোধী পাত্রে (air tight container) সংরক্ষণ করুন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ভাতের কিছু সহজে হজমযোগ্য স্টার্চ, সহজেই রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চের রূপ নিতে পারবে।

6/10

Step 3 – পুনরায় গরম করার নিয়ম

খাওয়ার আগে ভাত ভালোভাবে গরম করুন। ডাঃ মনোজ আগরওয়াল সতর্ক করেছেন—অর্ধেক গরম করলে ব্যাসিলাস সিরিয়াস নামক ব্যাকটেরিয়া খাদ্য বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে।

7/10

রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চের উপকারিতা

এই প্রক্রিয়ায় তৈরি স্টার্চ শরীরে ধীরে শোষিত হয়, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা ১০–২০% পর্যন্ত কম থাকে। এটি হজমেও সহায়ক এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তি রাখে। এটি ফাইবারে ভরপুর।

8/10

কোন চাল সবচেয়ে উপযুক্ত?

রাশি চাহাল জানাচ্ছেন,'বাসমতি বা লং গ্রেইন চালের ফলাফল বেশি ভালো, কারণ এগুলির অ্যামাইলোজের (amylose) পরিমাণ বেশি।' ব্রাউন রাইস নিজেই বেশি ফাইবার সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর।

9/10

শুধু ভাত নয়, সম্পূর্ণ জীবনধারাই গুরুত্বপূর্ণ

ডাঃ আগরওয়াল বলেন,'এই পদ্ধতি সামান্য সহায়ক মাত্র, এটি ওষুধ বা ব্যায়ামের বিকল্প নয়।' সঠিক পরিমাণে খাওয়াই সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম।

10/10

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভাত খান

ঠান্ডা করে ও পুনরায় গরম করা ভাত রক্তে শর্করার প্রভাব কিছুটা কমাতে পারে। এটি এক 'স্মার্ট কিচেন হ্যাক', তবে ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসই আসল স্বাস্থ্যরক্ষার চাবিকাঠি।  (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়...

Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়...

Cyclone Montha: ওড়িশা সুপার সাইক্লোনের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে মন্থা , ১০০০০ মানুষের মৃত্যু, ২৫০ কিমি বেগে ঝড়... 6
Cyclone Alert: মন্থাতেই শেষ নয় বিপদ! ধেয়ে আসছে আরও এক ঘূর্ণিঝড়? যার অভিমুখ...

Cyclone Alert: মন্থাতেই শেষ নয় বিপদ! ধেয়ে আসছে আরও এক ঘূর্ণিঝড়? যার অভিমুখ...

Cyclone Alert: মন্থাতেই শেষ নয় বিপদ! ধেয়ে আসছে আরও এক ঘূর্ণিঝড়? যার অভিমুখ... 8
8th Pay Commission Big Update: কেন্দ্র সরকারের বিরাট আপডেট! অষ্টম পে কমিশনের ডেট ঘোষণা করল... কবে? বেতন কত বাড়ছে?

8th Pay Commission Big Update: কেন্দ্র সরকারের বিরাট আপডেট! অষ্টম পে কমিশনের ডেট ঘোষণা করল... কবে? বেতন কত বাড়ছে?

8th Pay Commission Big Update: কেন্দ্র সরকারের বিরাট আপডেট! অষ্টম পে কমিশনের ডেট ঘোষণা করল... কবে? বেতন কত বাড়ছে? 10
Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল...

Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল...

Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল... 9