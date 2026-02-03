Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই তো শুরু বিশ্বকাপ, এখন আচমকাই কেন সূর্যকুমারদের দেশ ছাড়ার খবর আসছে? তাহলে বাধ্য হয়েই কি বিসিসিআই এই চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?

| Feb 03, 2026, 06:05 PM IST
1/7

'মাদার অফ অল ব্যাটল'

Mother of all battles

১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় বিশ্বকাপের 'মাদার অফ অল ব্যাটল'! তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্যায়ে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই দেশের সরকার। ম্যাচ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দলের কি শ্রীলঙ্কায় যাওয়া উচিত হবে? উত্তরটি হল- হ্যাঁ।  

2/7

ভারতকে যেতেই হবে

India Have To Go

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছেড়ে দিলে ২ পয়েন্ট হাতছাড়া করবে। সেই দুই পয়েন্ট নিশ্চিত করতেই সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় দলের অবশ্যই শ্রীলঙ্কায় যাওয়া উচিত। এবং যথাসময়ে ম্যাচের নির্ধারিত ভেন্যুতে পৌঁছতে হবে।

3/7

সূর্যকে টস করতে আসতে হবে

SKY will have to come to coin toss

ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারকে ম্যাচের দিন নির্ধারিত সময়ে টসের জন্য মাঠে নামতে হবে এবং যখন পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমান আলি আগা আসবেন না, তখন ম্যাচ রেফারি ভারতকে ম্যাচটি এবং ২ পয়েন্ট দিয়ে দেবেন।    

4/7

যদি ভারত শ্রীলঙ্কায় না যায়

If Team India skips travelling to Sri Lanka

ম্যাচ বাতিল হবে জেনেই যদি ভারত শ্রীলঙ্কায় না যায়। তাহলে ম্যাচ রেফারি ভারত-পাকিস্তান উভয় দলকেই ১ পয়েন্ট করে দেবেন। ২ পয়েন্ট পেতে হলে একটি দলকে অবশ্যই ভেন্যুতে টসের সময় টসের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। সূত্রের খবর ভারতীয় দল ভারত-পাক ম্যাচের জন্য কলম্বোয় যাবে এবং অন্য সব ম্যাচের মতোই ম্যাচের আগে অনুশীলনও করবে।  

5/7

পাকিস্তানকে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা!

Will Pakistan face any sanctions from the ICC for its decision?

আপাতত আইসিসি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে দিয়ে পিসিবিকে বলেছে পাক সরকারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে। কারণ এটি বিশ্ব ক্রিকেট ইকোসিস্টেমকে প্রভাবিত করে। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা পাক ক্রিকেটকে গুরুতর পরিণতির হুমকিও দিয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনোও নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেনি।  

6/7

বিস্তর ক্ষতি যে

How will Pakistan's net run-rate be affected in case of forfeiture?

নিষেধাজ্ঞা এবং আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও, ইন্ডিয়া ম্যাচ বয়কট করলে পাকিস্তানের নেট রান-রেট মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইসিসির খেলার নিয়ম অনুযায়ী, যে দল মাঠে নামতে অস্বীকার করে,তাদেরকেই এর পরিণতি ভোগ করতে হয়।   

7/7

ভারত সর্বদাই প্রস্তুত

India is always ready

পাকিস্তান শুধু পয়েন্টই হারাবে না, তাদের নেট রান-রেটও ব্যাপকভাবে কমে যাবে। হিসাবের সময় ধরে নেওয়া হবে যে পাকিস্তান ২০ ওভার ব্যাট করে ০ রান করেছে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এমন কিছুই হবে না, কারণ তারা সবসময় মাঠে নামতে এবং ম্যাচটি খেলতে প্রস্তুত ছিল।  

