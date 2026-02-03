Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?

Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?
Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই তো শুরু বিশ্বকাপ, এখন আচমকাই কেন সূর্যকুমারদের দেশ ছাড়ার খবর আসছে? তাহলে বাধ্য হয়েই কি বিসিসিআই এই চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?
'মাদার অফ অল ব্যাটল'
ভারতকে যেতেই হবে
সূর্যকে টস করতে আসতে হবে
যদি ভারত শ্রীলঙ্কায় না যায়
ম্যাচ বাতিল হবে জেনেই যদি ভারত শ্রীলঙ্কায় না যায়। তাহলে ম্যাচ রেফারি ভারত-পাকিস্তান উভয় দলকেই ১ পয়েন্ট করে দেবেন। ২ পয়েন্ট পেতে হলে একটি দলকে অবশ্যই ভেন্যুতে টসের সময় টসের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। সূত্রের খবর ভারতীয় দল ভারত-পাক ম্যাচের জন্য কলম্বোয় যাবে এবং অন্য সব ম্যাচের মতোই ম্যাচের আগে অনুশীলনও করবে।
পাকিস্তানকে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা!
বিস্তর ক্ষতি যে
ভারত সর্বদাই প্রস্তুত
