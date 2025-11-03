Jalpaiguri: পরকীয়ার তীব্র নেশায় মগ্ন স্ত্রী! বিধ্বস্ত স্বামী প্রেমিকের হাতেই সঁপে দিলেন ১০ বছরের দাম্পত্য, তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে দুধস্নান...

Jalpaiguri: পরকীয়ার তীব্র নেশায় মগ্ন স্ত্রী! বিধ্বস্ত স্বামী প্রেমিকের হাতেই সঁপে দিলেন ১০ বছরের দাম্পত্য, তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে দুধস্নান...
Jalpaiguri: স্বামীর সঙ্গে আর থাকা যাচ্ছে না! পরপুরুষে মজেছেন স্ত্রী, তাঁর সঙ্গে থাকবেন বলে ঠিক করেছেন। আর স্ত্রীর সেই আবদার মেনেই অন্য পুরুষের হাতে তাঁকে তুলে দিলেন স্বামী।
ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত গধেয়ারকুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের চরচড়া বাড়ি সংলগ্ন এলাকার। দশ বছরের মায়া ত্যাগ করে দুধ দিয়ে স্নান করেন স্বামী। তিনি জানান স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক এর আগেও আমরা ধরেছিলাম। তখন আমরা মেনে নিয়েছি, এখন ফের একবার এই ঘটনা, এখন স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্কে জড়িত যুবকের কাছেই থাকতে চান। তাই এদিন স্বেচ্ছায় গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে স্ত্রীকে ওই যুবকের হাতে তুলে দেয়।
