Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী

Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী
Friend Falls In Love With Woman: বিয়ের পরেও চলে প্রেম আর এই প্রেম বাঁচাতে শেষে বলি হতে হয় নিজের স্বামীকে।
বিয়ের পর প্রেমিকের জন্য স্বামীকে খুন
পুলিশ সূত্রে খবর
ঘটনার বিস্তারিত
জানা যায়, পারিবারিক অশান্তি এবং বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ওই মহিলা তার স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রেমিকের সহায়তায় তারা স্বামীকে খুন করে। এরপর অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য মৃতদেহটিকে কোনো এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং কাছাকাছি একটি খালে সেটি ফেলে দেওয়া হয়।
খুনের রহস্য
পুলিশের বক্তব্য
এই প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক জানান, এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃতদেহটি খাল থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, এই ঘটনার পেছনে আর কারও হাত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
