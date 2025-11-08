English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী

Friend Falls In Love With Woman: বিয়ের পরেও চলে প্রেম আর এই প্রেম বাঁচাতে শেষে বলি হতে হয় নিজের স্বামীকে।

| Nov 08, 2025, 09:36 PM IST
বিয়ের পর প্রেমিকের জন্য স্বামীকে খুন

উত্তরপ্রদেশে এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে একজন স্ত্রী তার বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের স্বামীকে খুন করেছে এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য মৃতদেহটি একটি খালে ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনা স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।  

পুলিশ সূত্রে খবর

অভিযুক্ত স্ত্রী এবং তার প্রেমিককে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দীর্ঘদিনের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে এবং স্বামীকে পথের কাঁটা থেকে সরাতে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছে।

ঘটনার বিস্তারিত

জানা যায়, পারিবারিক অশান্তি এবং বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ওই মহিলা তার স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রেমিকের সহায়তায় তারা স্বামীকে খুন করে। এরপর অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য মৃতদেহটিকে কোনো এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং কাছাকাছি একটি খালে সেটি ফেলে দেওয়া হয়।

খুনের রহস্য

স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত মহিলার গতিবিধি ও তার প্রেমিকের সম্পৃক্ততা জানতে পারে। নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের মুখে অভিযুক্ত মহিলা এবং তার প্রেমিক উভয়েই খুনের কথা স্বীকার করে।  

পুলিশের বক্তব্য

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক জানান, এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃতদেহটি খাল থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, এই ঘটনার পেছনে আর কারও হাত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

