Delhi High Court: স্ত্রী যদি স্বামীকে তাঁর পরিবার থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেন, তা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা: হাইকোর্ট

Delhi High Court: স্ত্রী যদি স্বামীকে তাঁর পরিবার থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেন, তা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা: হাইকোর্ট
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিবাহিত জীবনে স্বামীকে তাঁর পরিবার থেকে আলাদা হতে জোর করা মানসিক নির্যাতনের সামিল (Wife Pressuring Husband To Cut Family Ties Amounts To Cruelty)। আর এই কারণেই ভেঙে যেতে পারে সংসার। এমনই রায় দিল দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi High Court)। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেবল আলাদা থাকতে চাওয়ার ইচ্ছা নির্যাতন নয়, কিন্তু যদি বারবার চাপ সৃষ্টি করে স্বামীকে মা-বাবা বা পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করা হয়, তা হলে তা মানসিক নির্যাতন (Mental Torture) হিসেবে ধরা হবে।
হাইকোর্টের রায়
হাইকোর্টের রায়
হাইকোর্টের রায়
হাইকোর্টের রায়
আদালতের মন্তব্য, দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো মতবিরোধকে সাধারণ ঘটনা ধরা যায়। কিন্তু ধারাবাহিক অপমান, চাপ সৃষ্টি, হুমকি দেওয়া এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা— এ সব মিলিয়ে তা ‘সাধারণ দাম্পত্য কলহের সীমা ছাড়িয়ে যায়’। এগুলি এমন মাত্রার মানসিক যন্ত্রণা তৈরি করে, যা সহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।
হাইকোর্টের রায়
হাইকোর্টের রায়
হাইকোর্টের রায়
