Gold and silver Rate falls tomorrow: পতনের রেকর্ড! বিশ্ব বাজারে আরও কমল সোনা-রুপোর দাম, বৃহস্পতিবার কি ভারতেও সস্তা হবে হলুদ ধাতু?

Gold and Silver price fall:  রেকর্ড-ব্রেকিং উত্থানের পর এই মাসে সোনা এবং রুপোর দাম কমতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী, সোনার দাম বুধবার একদিনে ২.৯% কমে ৪,০০৪ আউন্সে দাঁড়িয়েছে। এর আগের দিন, মঙ্গলবার, এক ৬.৩% বিশাল পতন হয়েছিল, যা এক ডজনেরও বেশি বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় একদিনের পতন। রুপোর দামও ২%-এর বেশি কমে প্রায় ৪৭.৬-এ নেমে এসেছে, যা আগের দিনের ৭.১% পতনের পরে ঘটেছে। এই আকস্মিক পতনের কারণ হল- বিনিয়োগকারীরা কয়েক মাসের রেকর্ড বৃদ্ধির পরে মুনাফা তুলে নিচ্ছেন। 

Oct 22, 2025, 08:01 PM IST
সোনার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কাছে দারুণ সুসংবাদ। আজকের পর আগামিকাল আবারও কমতে চলেছে সোনার দাম। 

ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য সময়টা একটু বিড়ম্বনার। আজ দিওয়ালি-বলিপ্রতিপদা উপলক্ষে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)বা আন্তর্জাতিক বাজারের সূচক বন্ধ রয়েছে। এর মানে হল, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক দরপতন হলেও দেশীয় বাজারে এখনও তার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

আগামীকাল, ২৩শে অক্টোবর, যখন ট্রেডিং আবার শুরু হবে, তখন সোনা এবং রুপোর ফিউচার্স বাজার নিম্নমুখী (lower) হয়ে খুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে, এ ডিসেম্বরের সোনার ফিউচার্স প্রতি ১০ গ্রামে ১,২৮,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের বন্ধের তুলনায় ২৭১ টাকা বা ০.২১ শতাংশ কম। রুপোর ফিউচার্স প্রতি কিলোগ্রামে ১,৫০,০০০ টাকা, যা আগের বন্ধের তুলনায় ৩২৭ টাকা বা ০.২২ শতাংশ কম।

সোনার দাম কমল এমন এক উত্থানের পরে এল যেখানে সোনা সোমবার প্রতি আউন্সে ৪,৩৮১.২১-এ পৌঁছেছিল এবং এই বছর প্রায় ৫৬% লাভ করেছে। এই উত্থানের পিছনে ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির বিপুল চাহিদা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা।  

বিশ্লেষকরা বলছেন যে দামের এই নিম্নমুখী পরিবর্তন এই কারণে হচ্ছে যে  মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি (US inflation)   

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে একটি ন্যায্য বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে আশাবাদী, তা বৈশ্বিক বাণিজ্য উদ্বেগ কিছুটা কমিয়েছে। এতে সোনার দাম কিছুটা কমেছে।

স্বল্পমেয়াদী পতন সত্ত্বেও, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে বিশ্ব অনিশ্চয়তা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্রয় এবং ডলারের সূচক পরার কারণে সোনা ও রুপো মাঝারি মেয়াদে শক্ত থাকতে পারে।

কয়েক মাস ধরে দ্রুত দাম বাড়ার পরে এই সপ্তাহে দাম কমবে প্রত্যাশিত ছিল। 

এছাড়া, ধনতেরাস এবং দিওয়ালি-সহ উৎসবের মরসুম সোনা কেনার হিরিক,বাজারকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। 

তবে ট্রেডাররা বলছেন যে উৎসবের কেনাকাটা শেষ হলে এবং বিশ্ব বাজারে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বাড়লে বা মুদ্রাস্ফীতির তথ্য সুদের হার কমানোর গতি কমার ইঙ্গিত দিলে দাম আরও কমতে পারে।

ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য, আগামীকালকের সেশনটি গুরুত্বপূর্ণ হবে। সোনা ও রুপো হয়তো এ বছরের মতো দাম বাড়াবে না।  

যারা ধাতুতে বিনিয়োগ করে রেখেছেন, তাদের আন্তর্জাতিক বাজারের সূচক পুনরায় চালু হলে সম্ভাব্য লোকসানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তবে এরপর বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

