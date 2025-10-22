Gold and silver Rate falls tomorrow: পতনের রেকর্ড! বিশ্ব বাজারে আরও কমল সোনা-রুপোর দাম, বৃহস্পতিবার কি ভারতেও সস্তা হবে হলুদ ধাতু?
Gold and Silver price fall: রেকর্ড-ব্রেকিং উত্থানের পর এই মাসে সোনা এবং রুপোর দাম কমতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী, সোনার দাম বুধবার একদিনে ২.৯% কমে ৪,০০৪ আউন্সে দাঁড়িয়েছে। এর আগের দিন, মঙ্গলবার, এক ৬.৩% বিশাল পতন হয়েছিল, যা এক ডজনেরও বেশি বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় একদিনের পতন। রুপোর দামও ২%-এর বেশি কমে প্রায় ৪৭.৬-এ নেমে এসেছে, যা আগের দিনের ৭.১% পতনের পরে ঘটেছে। এই আকস্মিক পতনের কারণ হল- বিনিয়োগকারীরা কয়েক মাসের রেকর্ড বৃদ্ধির পরে মুনাফা তুলে নিচ্ছেন।
