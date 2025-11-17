India Sheikh Hasina: মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে কি ভারত এবার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে? না কি, ইউনূসের চোখে চোখ রেখেই...

India Sheikh Hasina: মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে কি ভারত এবার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে? না কি, ইউনূসের চোখে চোখ রেখেই...
Will India extradite Sheikh Hasina to Bangladesh?: ঢাকা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ, সোমবার রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এবার? এবার ভারত কি করবে?
ঢাকার চাপে দিল্লি
অত্যন্ত গোপনে
বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ?
অপরাধ কি রাজনৈতিক?
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, ভারত যদি প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ঢাকা তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। তিনি বলেছিলেন, ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত অপরাধমূলক প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনে নয়াদিল্লি এটা করতে বাধ্য। নজরুল বলেন, ভারত যদি এর সৎভাবে ব্যাখ্যা করে, তবে ভারতকে অবশ্যই হাসিনাকে (বাংলাদেশে) ফেরত দিতে হবে! তবে, ওই চুক্তিটি একটি ধারা রেখেছে, যেখানে অপরাধ যদি রাজনৈতিক প্রকৃতির হয়, তবে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
ভারসাম্য
প্রত্যর্পণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী বলেন, শেখ হাসিনা সম্পর্কিত ভারতের সিদ্ধান্তে আইনি বাধ্যবাধকতা, মানবিক নীতি এবং কৌশলগত স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। মূল বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে আইনি মূল্যায়ন, মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা এবং কূটনৈতিক কৌশল! তাহলে? কী দাঁড়াল?
