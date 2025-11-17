English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India Sheikh Hasina: মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে কি ভারত এবার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে? না কি, ইউনূসের চোখে চোখ রেখেই...

Will India extradite Sheikh Hasina to Bangladesh?: ঢাকা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ, সোমবার রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এবার? এবার ভারত কি করবে?

| Nov 17, 2025, 04:30 PM IST
নতুন করে

এটা খুবই পুরনো একটা বিষয়। নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে।

ঢাকার চাপে দিল্লি

যেদিন থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাসিনার বিচার শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই নয়া দিল্লি বারবার ঢাকার দিক থেকে হাসিনা সংক্রান্ত নানা চাপের মুখে পড়েছে।

অত্যন্ত গোপনে

গোপন সূত্রে মনে করা হচ্ছে, হাসিনা ভারতেই আছেন। তবে সেটার বিষয়ে ভারত সরকার নীতিগত কারণেই কোনও ঘোষণা করেনি। হাসিনার সঙ্গে এমনকি তাঁর মেয়েও দেখা করতে পারেন না। শুধু এইটুকুই যে, কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছেন হাসিনা।

বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ?

আর হাসিনাকে ঘিরে ভারতে অতীতের যে ঘটনাক্রম তাতে দেখা গিয়েছে, তাতে বলা যায় যে, ভারতের এমন কোনও ইচ্ছাই নেই যে, তারা হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফেরাবে!

অপরাধ কি রাজনৈতিক?

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, ভারত যদি প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ঢাকা তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। তিনি বলেছিলেন, ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত অপরাধমূলক প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনে নয়াদিল্লি এটা করতে বাধ্য। নজরুল বলেন, ভারত যদি এর সৎভাবে ব্যাখ্যা করে, তবে ভারতকে অবশ্যই হাসিনাকে (বাংলাদেশে) ফেরত দিতে হবে! তবে, ওই চুক্তিটি একটি ধারা রেখেছে, যেখানে অপরাধ যদি রাজনৈতিক প্রকৃতির হয়, তবে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ভারসাম্য

প্রত্যর্পণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী বলেন, শেখ হাসিনা সম্পর্কিত ভারতের সিদ্ধান্তে আইনি বাধ্যবাধকতা, মানবিক নীতি এবং কৌশলগত স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। মূল বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে আইনি মূল্যায়ন, মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা এবং কূটনৈতিক কৌশল! তাহলে? কী দাঁড়াল?

Sheikh Hasina Verdict: একই দোষে 'দোষী' রাজাকার-হাসিনা! তাঁর 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা মুজিবকন্যাকে...

