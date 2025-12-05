Lionel Messi In FIFA World Cup 2026: ভারতে আসার আগে বোমা ফাটালেন মেসি! ভক্তরা মন শক্ত রাখুন, ভগবান হয়তো বিশ্বকাপে...

Lionel Messi In FIFA World Cup 2026: ভারতে আসার আগে বোমা ফাটালেন মেসি! ভক্তরা মন শক্ত রাখুন, ভগবান হয়তো বিশ্বকাপে...
Lionel Messi In FIFA World Cup 2026: ২০১১ সালের পর ফের মেসি আসছেন ভারতে। তার আগেই বোমা ফাটালেন তিনি। সাফ বলে দিলেন যে, বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত নয় তাঁর।
1/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন?
2/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন?
photos
TRENDING NOW
3/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন?
4/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন
5/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন
6/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন?
স্কালোনি এবং তার স্টাফরা মিলে এই সব তৈরি করেছে। প্রতিদিনের পরিবেশ থেকেই গড়ে ওঠে। নতুন খেলোয়াড়রা আবির্ভূত হয়। যারা ইতিমধ্যেই আছে, তাদের পাশাপাশিই নতুন মুখও আসতে থাকে। যখন একটি দল এইরকম হয়, তখন নতুনদের ফিট করতে সুবিধা হয়। আর্জেন্টিনার এই মুহূর্তে যা কাজে লাগানো উচিত। বিশ্বকাপ জেতা আত্মবিশ্বাসে এবং স্বস্তির। প্রতিযোগিতার জন্য ভিন্নভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য।'
7/7
২০২৬ বিশ্বকাপে কি লিয়োনেল মেসি খেলবেন?
photos