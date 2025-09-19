English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST On LPG Cylinder: লাগু নতুন GST! ২২সেপ্টম্বর থেকে রান্নার গ্যাসের দাম কি কমছে? বড় আপডেট জেনে নিন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিএসটি সংস্কারের (GST) অধীনে করা পরিবর্তনগুলি ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হচ্ছে। এই দিন থেকে, নতুন জিএসটি হার সারা দেশে লাগু হবে। এটি সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট স্বস্তি বয়ে আনবে। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি জিনিসেরই দাম কমে যাবে। এখন, সাধারণ মানুষের মনে যে একটি প্রশ্ন বারবার ঘুরছে উঠছে সেটি হল রান্নার গ্যাস অর্থাৎ এলপিজি (LPG Cylinder) সিলিন্ডারের দাম কি কমবে? নাকি দাম আরও বাড়বে?

| Sep 19, 2025, 01:34 PM IST
1/9

 ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ডোমেস্টিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের উপর এখনও ৫ শতাংশই জিএসটি লাগু থাকবে।

2/9

ডোমেস্টিক এলপিজি (ভর্তুকিযুক্ত): ৫% জিএসটি ডোমেস্টিক এলপিজি (ভর্তুকিহীন): ৫% জিএসটি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের উপর নতুন জিএসটি হার ( GST Rate on Commercial LPG Cylinders)  

3/9

৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে হোটেল, ধাবা, রেস্তরাঁয় ব্যবহার করা বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রেও জিএসটি হারে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। 

4/9

২২ সেপ্টেম্বর থেকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের জিএসটি হার ১৮ শতাংশই থাকবে।

5/9

হোটেল, ধাবা এবং রেস্তরাঁ:

১৮% জিএসটি

6/9

খাবারের ট্রাক এবং মেস রান্নাঘর:

 ১৮% জিএসটি

7/9

শিল্প

 ১৮% জিএসটি

8/9

উল্লেখ্য যে জিএসটি কাউন্সিলের সভায় এফএমসিজি এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পণ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি সরঞ্জাম, বিমা এবং অটোমোবাইল পর্যন্ত, অনেক পণ্যের উপর জিএসটি হারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘোষণা করা হয়েছে। 

9/9

এখন কেবল দুটি করের স্ল্যাব থাকবে, ৫% এবং ১৮%। যেখানে বর্তমান ১২% এবং ২৮% হার বাতিল করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের পর অনেক পণ্যের দামে পরিবর্তন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Investment Plan: স্বল্প বেতনেও মাত্র ৯ বছরে কোটি টাকার মালিক! কীভাবে হবেন? জেনে নিন দুর্দান্ত ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান...

পরবর্তী অ্যালবাম

Investment Plan: স্বল্প বেতনেও মাত্র ৯ বছরে কোটি টাকার মালিক! কীভাবে হবেন? জেনে নিন দুর্দান্ত ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান...

Investment Plan: স্বল্প বেতনেও মাত্র ৯ বছরে কোটি টাকার মালিক! কীভাবে হবেন? জেনে নিন দুর্দান্ত ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান...

Investment Plan: স্বল্প বেতনেও মাত্র ৯ বছরে কোটি টাকার মালিক! কীভাবে হবেন? জেনে নিন দুর্দান্ত ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান... 7
Durga Puja 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনেই সম্পদপ্রাপ্তির বিরল মহাযোগ! দুর্গার আশীর্বাদে পাবেন এই ভাগ্যবান রাশিরা...

Durga Puja 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনেই সম্পদপ্রাপ্তির বিরল মহাযোগ! দুর্গার আশীর্বাদে পাবেন এই ভাগ্যবান রাশিরা...

Durga Puja 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনেই সম্পদপ্রাপ্তির বিরল মহাযোগ! দুর্গার আশীর্বাদে পাবেন এই ভাগ্যবান রাশিরা... 6
Durga Puja 2025: ১৯ বছর পর পুজোয় ফের আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান...

Durga Puja 2025: ১৯ বছর পর পুজোয় ফের আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান...

Durga Puja 2025: ১৯ বছর পর পুজোয় ফের আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান... 5
Samir Modi: &#039;লিভ-ইন-পার্টনার&#039;কে ৬ বছর ধরে &#039;ধর্ষণ&#039;! বিদেশে পালানোর সময় গ্রেফতার ললিত মোদীর ভাই সমীর মোদী, ৫০ কোটির...

Samir Modi: 'লিভ-ইন-পার্টনার'কে ৬ বছর ধরে 'ধর্ষণ'! বিদেশে পালানোর সময় গ্রেফতার ললিত মোদীর ভাই সমীর মোদী, ৫০ কোটির...

Samir Modi: 'লিভ-ইন-পার্টনার'কে ৬ বছর ধরে 'ধর্ষণ'! বিদেশে পালানোর সময় গ্রেফতার ললিত মোদীর ভাই সমীর মোদী, ৫০ কোটির... 7