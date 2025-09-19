GST On LPG Cylinder: লাগু নতুন GST! ২২সেপ্টম্বর থেকে রান্নার গ্যাসের দাম কি কমছে? বড় আপডেট জেনে নিন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জিএসটি সংস্কারের (GST) অধীনে করা পরিবর্তনগুলি ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হচ্ছে। এই দিন থেকে, নতুন জিএসটি হার সারা দেশে লাগু হবে। এটি সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট স্বস্তি বয়ে আনবে। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি জিনিসেরই দাম কমে যাবে। এখন, সাধারণ মানুষের মনে যে একটি প্রশ্ন বারবার ঘুরছে উঠছে সেটি হল রান্নার গ্যাস অর্থাৎ এলপিজি (LPG Cylinder) সিলিন্ডারের দাম কি কমবে? নাকি দাম আরও বাড়বে?
